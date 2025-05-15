Мексиканского блогера Валерию Маркес застрелили в прямом эфире из салона красоты

Валерия Маркес (Фото: Instagram*/v___marquez)
Известную мексиканскую блогершу Валерию Маркес застрелили прямо во время стрима из салона красоты, где она работала. Как пишет Haber Global, все произошло в Сапопане. В начале трансляции 23-летняя тиктокерша сказала, что кто-то хотел оставить ей подарок, пока ее не было на рабочем месте. Позже в помещение ворвался преступник и открыл огонь.
Очевидцы рассказали, что незадолго до происшествия кто-то в эфире хотел предупредить сетевую знаменитость, что некто приближается к салону красоты. Выстрелы прозвучали через мгновения. Несмотря на трагедию, эфир продолжался, пока кто-то не прекратил его, выключив камеру.
Валерия Маркес погибла на месте. Она была популярна своими видеороликами по макияжу.
Читайте также:
Рэпер Offset начал учить русский язык перед концертом в Москве
Теперь Аллу Пугачеву могут признать иноагентом: раскрыт доход примадонны в десятки миллионов рублей за счет России
«Может ее изменить»: Малахов готов на интервью с Ивлеевой после «голой» вечеринки
*Запрещен в РФ
Валерия Маркес погибла на месте. Она была популярна своими видеороликами по макияжу.
Читайте также:
Рэпер Offset начал учить русский язык перед концертом в Москве
Теперь Аллу Пугачеву могут признать иноагентом: раскрыт доход примадонны в десятки миллионов рублей за счет России
«Может ее изменить»: Малахов готов на интервью с Ивлеевой после «голой» вечеринки
*Запрещен в РФ
Никита Кротов