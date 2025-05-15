«Может ее изменить»: Малахов готов на интервью с Ивлеевой после «голой» вечеринки

Анастасия Ивлеева (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Журналист Андрей Малахов готов откровенно поговорить с блогером Анастасией Ивлеевой в рамках большого интервью. Он считает, что такая встреча помогла бы сетевой знаменитости раскрыться максимально.
«Мне кажется, что время и, скажем так, тишина вокруг нее — то самое лекарство, которое, как мне показалось, может ее изменить. Но начал бы я с ее бывшего директора, с которым она рассталась за месяца 2-3 до этой вечеринки», — произнес Малахов на шоу Alekó in my bag.
Малахов подчеркнул, что согласен пообщаться с Настей, несмотря на скандал с «голой» вечеринкой 2023 года. При этом звезда передачи «Пусть говорят» готов провести с блогершей несколько дней, ведь беседа должна быть, по его мнению, не обычным двухчасовым интервью.
После «голой» вечеринки Ивлеева лишилась работы на телевидении и нескольких контрактов.
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