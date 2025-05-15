Теперь Аллу Пугачеву могут признать иноагентом: раскрыт доход примадонны в десятки миллионов рублей за счет России

Алла Пугачева (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)
Алла Пугачёва покинула Россию ещё в 2022 году. В обществе её отъезд трактовался по-разному: для одних — это уход великой артистки, для других — сознательное дистанцирование от страны в непростой период. Подробнее о том, чем может обернуться ее позиция в эмиграции, расскажет «Радио 1».
Алла Пугачёва и её супруг Максим Галкин* обосновались за границей, откуда продолжают делать резкие заявления в адрес российских властей, что регулярно вызывает критику со стороны публики и политиков.
Тем не менее, как выяснилось, несмотря на эмиграцию и отсутствие концертной деятельности на родине, Пугачёва по-прежнему получает внушительный доход в России. По словам источников, только с цифровых площадок артистка зарабатывает порядка 28 миллионов рублей в год, причём в основном — за счёт прослушивания её старых хитов.
В социальных сетях и СМИ на фоне подобных новостей хлынула волна возмущения. Некоторые пользователи открыто называют эти деньги «украденными», ведь, по их мнению, Пугачёва не только покинула страну, но и неоднократно позволяла себе нелицеприятные высказывания в адрес соотечественников. Особенное раздражение вызвало одно из её заявлений, где она якобы назвала россиян «холопами». Позже певица уточнила, что речь шла не о всём народе, а лишь о тех, кто распространяет ложь и проявляет агрессию в её адрес.
Несмотря на пребывание за границей, 9 мая 2025 года Пугачёва не осталась в стороне от значимой даты — она опубликовала фотографию Вечного огня с краткой подписью о памяти тех, кого с нами нет, и живых. Её муж Максим Галкин* разместил архивные снимки родственников-фронтовиков и выразил благодарность тем, кто сражался против фашизма.
Однако публика встретила эти посты крайне негативно. Комментаторы упрекнули артистов в «двойных стандартах» и напомнили о резких высказываниях Пугачёвой, утверждая, что теперь ей «не пристало» говорить о патриотизме и памяти предков. Более того, критику вызвали и новые музыкальные релизы артистки — песни «Поцелуй войны» и «Мама». Многие усомнились в праве Пугачёвой поднимать столь чувствительные темы, находясь в эмиграции.
На фоне эмоциональных обсуждений в СМИ появилась информация о доходах Пугачёвой. По словам её близкой знакомой, певица неожиданно для себя обнаружила, что цифровые площадки, такие как музыкальные стриминги и соцсети, приносят значительные средства. Лишь за два дня после релиза нового альбома, утверждает источник, артистка получила более 20 миллионов рублей на одной платформе. В среднем, по оценке продюсера Алины Красной, Пугачёва зарабатывает 5–7 миллионов рублей за квартал — около 28 миллионов в год. Основной доход ей обеспечивают такие хиты, как «Старинные часы» и другие записи прошлых лет.
На фоне всех этих событий всё чаще звучат призывы признать Пугачёву иноагентом. Эту идею ранее уже высказывал депутат Госдумы Алексей Журавлёв, который также предлагал рассмотреть возможность лишения артистки её имущества в России. По его мнению, публичные заявления Пугачёвой, в том числе по поводу ракетного удара в Киеве, являются «оскорблением» Вооружённых сил России и достаточным основанием для юридических шагов.
Сама Пугачёва, напомним, ещё в 2022 году иронично просила внести её в реестр иноагентов, выразив солидарность с Галкиным* и назвав его «настоящим патриотом». Однако, по словам юристов, этого недостаточно. Как пояснил адвокат Илья Русяев, формальное признание человека иностранным агентом требует подтверждённого факта иностранного финансирования или воздействия. Для этого необходимо провести детальный анализ источников дохода, высказываний и деятельности лица. Просто негативных комментариев или политических позиций недостаточно для принятия юридического решения.
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*Максим Галкин признан в РФ иностранным агентом
**Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Тем не менее, как выяснилось, несмотря на эмиграцию и отсутствие концертной деятельности на родине, Пугачёва по-прежнему получает внушительный доход в России. По словам источников, только с цифровых площадок артистка зарабатывает порядка 28 миллионов рублей в год, причём в основном — за счёт прослушивания её старых хитов.
Конфликт с общественным мнением
В социальных сетях и СМИ на фоне подобных новостей хлынула волна возмущения. Некоторые пользователи открыто называют эти деньги «украденными», ведь, по их мнению, Пугачёва не только покинула страну, но и неоднократно позволяла себе нелицеприятные высказывания в адрес соотечественников. Особенное раздражение вызвало одно из её заявлений, где она якобы назвала россиян «холопами». Позже певица уточнила, что речь шла не о всём народе, а лишь о тех, кто распространяет ложь и проявляет агрессию в её адрес.
«Именно вас я назвала рабами и холопами, народ-то в данном случае ни при чем. Я люблю его и жалею, а вы своими хамскими высказываниями в мой адрес, абсурдными вымыслами и наглым враньем пытаетесь оттолкнуть от меня людей, для которых я всю жизнь жила и пела, жертвовала своим здоровьем и личной жизнью!» — написала она в своем личном блоге.
Алла Пугачева (Фото: Instagram**/alla_orfey)
Реакция на 9 Мая и новые обвинения
Несмотря на пребывание за границей, 9 мая 2025 года Пугачёва не осталась в стороне от значимой даты — она опубликовала фотографию Вечного огня с краткой подписью о памяти тех, кого с нами нет, и живых. Её муж Максим Галкин* разместил архивные снимки родственников-фронтовиков и выразил благодарность тем, кто сражался против фашизма.
Однако публика встретила эти посты крайне негативно. Комментаторы упрекнули артистов в «двойных стандартах» и напомнили о резких высказываниях Пугачёвой, утверждая, что теперь ей «не пристало» говорить о патриотизме и памяти предков. Более того, критику вызвали и новые музыкальные релизы артистки — песни «Поцелуй войны» и «Мама». Многие усомнились в праве Пугачёвой поднимать столь чувствительные темы, находясь в эмиграции.
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Миллионы на стриминге
На фоне эмоциональных обсуждений в СМИ появилась информация о доходах Пугачёвой. По словам её близкой знакомой, певица неожиданно для себя обнаружила, что цифровые площадки, такие как музыкальные стриминги и соцсети, приносят значительные средства. Лишь за два дня после релиза нового альбома, утверждает источник, артистка получила более 20 миллионов рублей на одной платформе. В среднем, по оценке продюсера Алины Красной, Пугачёва зарабатывает 5–7 миллионов рублей за квартал — около 28 миллионов в год. Основной доход ей обеспечивают такие хиты, как «Старинные часы» и другие записи прошлых лет.
Алла Пугачева (Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина)
Возможное признание иноагентом
На фоне всех этих событий всё чаще звучат призывы признать Пугачёву иноагентом. Эту идею ранее уже высказывал депутат Госдумы Алексей Журавлёв, который также предлагал рассмотреть возможность лишения артистки её имущества в России. По его мнению, публичные заявления Пугачёвой, в том числе по поводу ракетного удара в Киеве, являются «оскорблением» Вооружённых сил России и достаточным основанием для юридических шагов.
Сама Пугачёва, напомним, ещё в 2022 году иронично просила внести её в реестр иноагентов, выразив солидарность с Галкиным* и назвав его «настоящим патриотом». Однако, по словам юристов, этого недостаточно. Как пояснил адвокат Илья Русяев, формальное признание человека иностранным агентом требует подтверждённого факта иностранного финансирования или воздействия. Для этого необходимо провести детальный анализ источников дохода, высказываний и деятельности лица. Просто негативных комментариев или политических позиций недостаточно для принятия юридического решения.
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*Максим Галкин признан в РФ иностранным агентом
**Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Дарья Филинова