«Без зала»: 43-летняя Ксения Бородина показала фигуру в купальнике — фото
Телеведущая и блогер Ксения Бородина опубликовала в личном блоге новый снимок. На фото 43-летняя знаменитость предстала перед подписчиками в открытом купальнике.
Бородина встала перед зеркалом в слитном бежево-чёрном купальнике с белыми полосами. Дизайн модели включает глубокий вырез и открытую линию декольте. Телеведущая дополнила образ массивными золотыми браслетами, крупными серьгами и длинной цепочкой с кулоном на шее.
Она собрала волосы в высокий хвост, полностью открыв лицо, и отказалась от декоративной косметики. Под постом знаменитость оставила лаконичную подпись: «Сегодня без зала». Этой фразой она намекнула на пропуск тренировки в спортзале, хотя ранее регулярно делилась видео с интенсивных занятий.
Ранее Ксения Бородина устроила фотосессию на яхте во время отпуска в Италии. Отдых она проводит вместе с супругом.
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