Отец Беллы и Джиджи Хадид обручился с моделью российского происхождения
78-летний бизнесмен Мохамед Хадид, отец известных моделей Беллы и Джиджи Хадид, объявил о помолвке с 43-летней Кени Силвой. Избранница предпринимателя родилась в России, работает моделью и телеведущей. О предстоящей свадьбе пара сообщила во время бала Vogue Arabia, передаёт Page Six.
По словам Кени, предложение стало для неё полной неожиданностью. Мохамед попросил возлюбленную нарядиться для особенного вечера, но не раскрыл настоящую причину торжества. Женщина предположила, что они собираются отметить её профессиональные успехи. Однако бизнесмен приготовил другой сюрприз. Он признался, что восхищается не только красотой избранницы, но и её внутренним миром.
Роман Мохамеда и Кени начался в ноябре 2023 года. До знакомства с девелопером Силва была замужем на протяжении 13 лет. У неё есть 18-летняя дочь Алексис от предыдущего брака. Будущая невеста бизнесмена родилась в Москве и прожила в России до 20 лет, после чего перебралась в США, чтобы развивать модельную карьеру. Помимо работы в индустрии моды, она занимается телевидением, пишет книги и консультирует по вопросам развода.
Для Мохамеда Хадида предстоящий брак станет третьим. Первой его супругой была Мэри Батлер: они развелись в 1992 году. В 1994 году бизнесмен женился на модели Йоланде Хадид, матери Беллы, Джиджи и Анвара. Их союз продлился до 2000 года.
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