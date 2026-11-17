17 ноября 2026, 22:41

78-летний отец Джиджи Хадид готовится к третьей свадьбе с 43-летней избранницей

Джиджи Хадид (Фото: Instagram* / @gigihadid)

78-летний бизнесмен Мохамед Хадид, отец известных моделей Беллы и Джиджи Хадид, объявил о помолвке с 43-летней Кени Силвой. Избранница предпринимателя родилась в России, работает моделью и телеведущей. О предстоящей свадьбе пара сообщила во время бала Vogue Arabia, передаёт Page Six.