«Хватит нытья»: братьев Меладзе упрекнули в тоске по Брежневой после песни «Игры»

Валерий Меладзе (Фото: instagram*/meladzevalerian)
Пользователи сети считают, что Константин Меладзе тоскует по Вере Брежневой. Поводом для этого послужил его новый трек «Игры», который исполнил его брат Валерий.
«А ты играешь в игры, правила которых никто не знает, кроме тебя. Я привык, но тростиночка тоненькая меня насквозь пронзила опять. А ты играешь в игры, правила которых ты каждый день меняла сама. И я видел, как вместе с тобой этот мир потихонечку сходит с ума», — утверждает Меладзе.По мнению юзеров, похожие композиции уже выходили. Кроме того, они уверены, что «старые песни круче».
«Константин, хватит уже этого нытья о прошлом. Вас любят в России, но тосковать с вами по Брежневой не очень хочется…» — сказано в одном из фанатских комментариев.Брак Брежневой с Меладзе был заключен в октябре 2015 года, а в октябре 2023 исполнительница сообщила о разводе.
Ранее сообщалось, куда не пришел Александр Буйнов.
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