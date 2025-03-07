«Хватит нытья»: братьев Меладзе упрекнули в тоске по Брежневой после песни «Игры»

История Натальи Лагоды напоминает сюжет классической сказки о Золушке, которая вырвалась из провинции и в одночасье стала звездой. Однако, в отличие от счастливого финала, реальная жизнь певицы оказалась драмой, наполненной предательством, болезнями и депрессией.