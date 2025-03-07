Обозвали «каблуком»: супруга подруги Ирины Пинчук раскритиковали за поездку жены на Мальдивы

Татьяна Мусульбес (Фото: Инстаграм* black_crown_official_)
На днях подруга Ирины Пинчук Татьяна Мусульбес отправилась на Мальдивы, оставив супруга заботиться об их маленькой дочке. Многие пользователи в интернете задаются вопросом, почему Роман Капаклы позволил Татьяне уехать одной, и некоторые даже называют его «каблуком».
Однако Капаклы спокойно воспринимает критику и утверждает, что не обижается на жену и не испытывает усталости от забот о ребенке. Он также отметил, что ему помогает няня, за что он ей очень признателен.
Тем временем Татьяна Мусульбес наслаждается отдыхом на Мальдивах в компании Ирины Пинчук и Влада Мироса. Ирина, недавно расставшаяся с мужем Араем Чобаняном из-за его измен, решила сменить обстановку и отвлечься от негативных эмоций. Друзья весело проводят время, зажигая на вечеринках, загорая и наслаждаясь изысканными блюдами.
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«Я получаю много сообщений, где меня называют „каблуком“ за то, что отпустил жену на Мальдивы, а сам остался с ребенком. У нас есть няня, которая действительно очень помогает. Без нее мне было бы гораздо сложнее. Но что касается прозвища „каблук“, возможно, в этом есть доля правды», — поделился своими мыслями 26-летний Роман Капаклы в своем блоге.
Тем временем Татьяна Мусульбес наслаждается отдыхом на Мальдивах в компании Ирины Пинчук и Влада Мироса. Ирина, недавно расставшаяся с мужем Араем Чобаняном из-за его измен, решила сменить обстановку и отвлечься от негативных эмоций. Друзья весело проводят время, зажигая на вечеринках, загорая и наслаждаясь изысканными блюдами.
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*принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России
Анастасия Хохлова