Буйнов не пришел на запись ток-шоу о ДТП, несмотря на обещания

Александр Буйнов (Фото: Instagram*/buinovofficial)
Артист Александр Буйнов не пришел на запись ток-шоу на тему произошедшего в Подмосковье ДТП с его участием. Как пишут бьюти-обозреватели, исполнитель обещал прийти.
Инцидент, случившийся в Наро-Фоминском районе Московской области 26 февраля, продолжают обсуждать. Буйнов сбил пенсионерку на нерегулируемом пешеходном переходе. Очевидцы тогда утверждали, что певец даже не вышел из автомобиля и предлагал «все порешать» прямо на месте, не дожидаясь инспекторов, но семья пострадавшей отказалась.
Сам певец заявил, что находится на связи с родственниками пострадавшей. По словам юристов, Буйнову может грозить лишение прав или же штраф.
Ранее сообщалось, что жена Александра Буйнова высказалась о ДТП.
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*Запрещен в РФ
Сам певец заявил, что находится на связи с родственниками пострадавшей. По словам юристов, Буйнову может грозить лишение прав или же штраф.
Ранее сообщалось, что жена Александра Буйнова высказалась о ДТП.
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*Запрещен в РФ
Никита Кротов