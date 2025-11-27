Меладзе выступил на одной сцене с Галкиным* на бесплатном фестивале в Молдавии

27 ноября 2025, 12:48

Валерий Меладзе (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

Певец Валерий Меладзе спел дуэтом с юмористом Максимом Галкиным* на караоке-фестивале в Молдавии. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.