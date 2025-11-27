Достижения.рф

Меладзе выступил на одной сцене с Галкиным* на бесплатном фестивале в Молдавии

Валерий Меладзе (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

Певец Валерий Меладзе спел дуэтом с юмористом Максимом Галкиным* на караоке-фестивале в Молдавии. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.



Как утверждается, выступление артистов, живущих за рубежом, оплатил местный олигарх Ренато Усатый — он организовал бесплатный концерт для зрителей. Меладзе и Галкин* исполнили «Синюю вечность» Муслима Магомаева. Видео момента появилось в сети накануне очередных выступлений певца в стране.

Издание отмечает, что Меладзе в последние месяцы часто гастролирует в Молдавии. В ноябре он дал там два крупных концерта, которые принесли ему более 30 млн рублей.

Иван Мусатов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0