Меладзе выступил на одной сцене с Галкиным* на бесплатном фестивале в Молдавии
Певец Валерий Меладзе спел дуэтом с юмористом Максимом Галкиным* на караоке-фестивале в Молдавии. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Как утверждается, выступление артистов, живущих за рубежом, оплатил местный олигарх Ренато Усатый — он организовал бесплатный концерт для зрителей. Меладзе и Галкин* исполнили «Синюю вечность» Муслима Магомаева. Видео момента появилось в сети накануне очередных выступлений певца в стране.
Издание отмечает, что Меладзе в последние месяцы часто гастролирует в Молдавии. В ноябре он дал там два крупных концерта, которые принесли ему более 30 млн рублей.
Читайте также: