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«Закрыла эту главу своей жизни»: почему «папина любимица» Иванка Трамп отошла от политики и кто был против ее союза с Джаредом Кушнером

Иванка Трамп (Фото: соцсети)

Иванка Трамп (Фото: соцсети)

Раньше 43 летняя дочь вступившего в должность президента США Дональда Трампа Иванка Трамп старалась полностью сконцентрироваться на политике. Несколько лет назад она даже закрыла собственный бренд одежды, чтобы уделять больше времени работе в качестве советника президента на безвозмездной основе во время первого срока ее отца. Однако сейчас «папина любимица» отошла от дел и решила сконцентрироваться на семье. О том, кто такая Иванка Трамп и как она стала частью политического имиджа американского президента — в материале «Радио 1».

Первые шаги Иванки Трамп в карьере


«Она привыкла к всеобщему вниманию задолго до того, как устроилась в Белый дом», — пишет о ней издание Time.



Папарацци стали преследовать Иванку еще во время учебы в школе, стараясь взять комментарий о расставании звездных родителей. Ивана Мари Трамп, которую общественность знает как Иванку, появилась на свет 30 октября 1981 года в Нью-Йорке в семье бизнесмена, 45 и 47 президента США Дональда Трампа и чешской модели Иваны Трамп. У нее есть родные братья Дональд и Эрик, единокровные сестра Тиффани и брат Бэррон. Мама и Папа девушки развелись, когда Иванке было 11 лет.

В первый раз отец вывел Иванку в свет в 1991 году — с того момента дочь политика не была в тени. Еще в подростковом возрасте Иванка начала строить карьеру модели и в скором времени подписала контракт с Elite Model Management, с которым у отца девушки были «давние неформальные отношения».

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Непо-бейби или привилегированные дети знаменитостей начали ходить по подиуму задолго до Кайи Гербер и Лилы Мосс — дочерей Синди Кроуфорд и Кейт Мосс, уточняло издание Vanity Fair. В 1997-м Иванка попала на обложку подросткового журнала Seventeen и стала соведущей конкурса красоты «Юная мисс США». Однако потом она все же переключилась на бизнес. В 2004 году дочь американского президента окончила Уортонскую школу бизнеса при Пенсильванском университете и стала заниматься семейным делом. Еще Иванка снялась в документальном фильме «Рожденный богатым» о детях богатых родителей.

Первая работа американки — должность менеджера в инвестиционном фонде недвижимости Forest City Enterprises. Позднее Иванка рассказывала, что коллеги много раз свистели ей вслед, однако прямых домогательств не было.

Дональд Трамп, Иванка Трамп и Ивана Трамп (Фото: соцсети)


В 2005 году 24-летняя девушка устроилась в компанию застройщика The Trump Organization. Через некоторое время она познакомилась с Джаредом Кушнером — сыном миллиардера и владельца компании по недвижимости Чарльза Кушнера, являвшимся одним из лидеров еврейской общины в Нью-Йорке. Иванка заключила с ним брак в 2009 году. Перед свадьбой она приняла иудаизм. В их семье родилось трое детей: дочь Арабелла (2011) и два сына — Джозеф (2013) и Теодор (2016). В июне 2023 года супруги отпраздновали бат-мицву (достижение девочкой 12 лет — религиозного совершеннолетия в иудаизме) Арабеллы.

Все это время Иванка Трамп занималась своим светским и публичным имиджем. Практически десять лет она вместе с братом Дональдом была членом жюри реалити-шоу «Ученик» на канале NBC — его ведущим был отец девушки. Иванка выпустила две книги по саморазвитию и линейки одежды, обуви, украшений, парфюма. Дочь Дональда Трампа даже открыла компанию Ivanka Trump Collection, но после начала первого президентского срока отца она ушла из компании, а через полтора года заявила о ее закрытии.

Политические взгляды и профессиональный путь Иванки Трамп


Иванка Трамп помогала как Республиканской, так и Демократической партии. В 2007 году она поддержала Хиллари Клинтон, когда сделала пожертвование демократам в размере 1 тысячи долларов, и продолжает тесно дружить с ее дочерью Челси Клинтон. В 2012 году дочь американского президента поддержала Митта Ромни от республиканцев вместе с остальными родственниками по настоянию Дональда Трампа. Через год она с мужем Джаредом провела у себя дома на Манхэттене сбор средств для сенатора-демократа от Нью-Джерси Кори Букера.

После выдвижения Дональда Трампа на пост американского президента Иванка определилась с политическими взглядами. Газета The New York Times назвала «папину дочку» и «любимицу» среди наследников Трампа его «суррогатной политической супругой» (поскольку Мелания Трамп испытывала дискомфорт на публике) и «центральной фигурой» в кампании политика.

В январе 2017 года она покинула не только компанию Ivanka Trump Collection, но и The Trump Organization. В то время она уже была исполнительным вице-президентом по развитию и приобретениям и сама проводила переговоры практически по всем крупным сделкам. Благодаря Иванке был подписан контракт на реконструкцию почтового павильона 1930-х годов в Вашингтоне и перестройку его в гостиницу. Вклад дочери американского президента в развитие компании подтверждали эксперты, в том числе Forbes.

Иванка Трамп (Фото: соцсети)


Должности издателя New York Observer и руководителя девелоперской компании Kushner Companies покинул и ее муж. В марте 2017 года Иванка Трамп начала выполнять обязанности специального советника президента на безвозмездной основе, а еще стала главой созданного в то же время Управления экономических инициатив и предпринимательства (позднее администрация Джо Байдена упразднила его). Работники Белого дома прозвали ее «королевской принцессой». Джаред же получил пост старшего советника президента.

Известно, что она внесла весомый вклад в первую речь-обращение Дональда Трампа к Конгрессу. В 2018 году Иванка возглавила американскую делегацию на церемонии закрытия Олимпийских игр в Пхёнчхане, вместе с супругом участвовала в церемонии открытия посольства США в Иерусалиме, а через год сопровождала 45 и 47 президента на саммите G20 в Осаке. В 2019-м Иванка состояла в делегации от США на переговорах Дональда Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Отмечалось, что во время первого срока республиканца Иванка Трамп была в центре скандала. Девушка отправила более ста писем работникам Белого дома с личной электронной почты, что могло стать причиной утечки информации.

Вторая предвыборная гонка Дональда Трампа


В августе 2020 года Республиканская партия выдвинула Дональда Трампа как кандидата в президенты США, Майка Пенса — в вице-президенты. Демократическая партия выдвинула Джо Байдена и Камалу Харрис соответственно. Во время предвыборной гонки Трамп объявил, что его дочь могла бы выполнять обязанности вице-президента лучше, чем Харрис, и уточнил, что на этой должности нужна конкретно она.

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Прямо перед выборами, которые Трамп проиграл, прокуратура Нью-Йорка заинтересовалась гонорарами Иванки в рамках административного расследования деловых отношений президента. Некоторое списанные им налоги могли пойти именно ей.

Доходы Иванки Трамп и Джареда Кушнера в период первого срока Дональда Трампа снизились где-то на 23%, отмечало агентство Bloomberg.

Иванка Трамп отошла от политики


В 2021 году против Трампа и его детей генеральный прокурор штата Нью-Йорк подала гражданский иск за мошенничество и введение в заблуждение государственных органов. Иванка Трамп выступала ответчиком. Практически год спустя апелляционный суд Нью-Йорка отклонил иск из-за, поскольку истек срок его давности.

В июле 2022 года Иванка Трамп лишилась матери. На похоронах Иваны Трамп присутствовала вся семья Трампов, в том числе Дональд и Мелания Трамп.

После первого срока Трампа его с дочерью пути разошлись. Она была не согласна с заявлением политика, что у того «украли» победу на выборах в 2020 году. Через два года Иванка не стала участвовать в новой предвыборной компании Дональда. Такое решение она объяснила желанием уделять больше времени семье и детям.

Джаред Кушнер, Джозеф Кушнер, Арабелла Кушнер, Джеймс Кушнер и Иванка Трамп (Фото: соцсети)


На сей раз Иванка Трамп играла роль «молчаливого наблюдателя», отмечала газета The New York Times. Но не лишь для поддержания семейного очага, а и из-за уголовного дела отца о вмешательстве в выборы (разбирательство по делу в настоящий момент приостановили). Некоторое время назад Иванка даже дала показания в суде, объявив, что не была «посвящена» в его финансовые дела. Джаред Кушнер уверял, что его супруга «закрыла эту главу своей жизни», хотя сам мужчина, по информации источников, может вернуться в Белый дом.

Летом Иванка Трамп охарактеризовала политику как жесткое дело и заявила, что необходимо либо полностью включиться в игру, либо полностью выйти из нее. В настоящий момент Иванка, Джаред и их дети проживают в Майами в особняке за 24 млн долларов и «стали богаче», чем во время первого срока Дональда Трампа. По последней информации Forbes, состояние дочери американского президента оценивается в 50 млн долларов, ее мужа — почти 1 млрд долларов.

Личная жизнь Иванки Трамп


Некоторое время Иванка Трамп находилась в отношениях с американским шоссейным велогонщиком Лэнсом Армстронгом, отмечало издание US. С 1999 по 2005 год он семь раз подряд побеждал в шоссейной многодневной велогонке «Тур де Франс». Однако в 2012 году его пожизненно дисквалифицировали за систематическое применение допинга и лишили всех спортивных титулов, которые он получил с 1998 года.

В 2006 году у Иванки Трамп был роман с актером «Человека-паука 3: Враг в отражении» Тофером Грейсом.

Потом в жизни дочери американского президента произошла важная встреча. Общий друг девушки и бизнесмена Джареда Кушнера организовал им встречу вслепую. Он думал, что молодые люди могли бы стать хорошими бизнес-партнерами.

Джаред Кушнер и Иванка Трамп (Фото: соцсети)


У пары оказалось много общего: Иванка и Джаред выросли в Нью-Йорке, а их отцы являлись успешными предпринимателями, которые добились успеха благодаря продаже недвижимости.

Трамп и Кушнера объединяли общие цели. Молодые люди хотели использовать «семейные платформы» как трамплин для своего собственного бизнес-становления. Иванка активно продвигала свой бренд Ivanka Trump. В то же время Кушнер планировал стать достойным преемником своего отца и потенциальным издательским магнатом (еще до встречи с Иванкой он купил издание The New York Observer). Пара весьма быстро нашла общий язык, а потом между ними вспыхнули чувства. Однако первое время они держали свой союз в тайне.

Сразу после начала отношений Иванка и Джаред выяснили, что есть некоторые противоречия, которые могут помешать им быть вместе. В 2008 году пара разошлась, из-за религиозных различий их воспитания. Кушнер был выходцем из нью-йоркской еврейской общины, и его семья желала, чтобы его избранница была представительницей того же вероисповедания.

«Кушнеры надеялись, что Джаред женится на еврейке. Дональд Трамп — пресвитерианин, а Иванка, которая в документальном фильме «Рожденные богатыми» предстала в ожерелье с серебряным крестом, — вовсе не то, на что они рассчитывали», — отмечал New Yorker.

Однако чувства Иванки и Джареда были сильнее протестов родителей. В 2009 году Кушнер преподнес своей возлюбленной кольцо с бриллиантом в 5 карат, а она ради него приняла иудаизм.

Джаред Кушнер и Иванка Трамп (Фото: соцсети)


Во время свадьбы молодожены провели ряд ритуалов, которые приняты в иудаизме. К примеру, они обменялись шлепанцами и книгой на иврите. А песней, которую выбрали Иванка и Джаред для своего первого танца, была музыкальная композиция Дэвида Грея «Любовь этого года». На торжество были приглашены все сливки светского общества, в том числе Анна Винтур и Натали Портман. Дональд Трамп выступил с речью, но он настолько расчувствовался, что растерял все свои ораторские навыки. Отец невесты произнес весьма короткий тост, состоявший из пожелания «быть счастливыми и наслаждаться жизнью».

Иванка признавалась, что даже после многих лет брака они с мужем каждую неделю устраивают свидания наедине друг с другом. Дочь американского президента сказала, что их брак стал «лучшей сделкой, которую каждый из них когда-либо заключал».

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«Россия украла»: Трамп обвинил Москву в отсутствии у США гиперзвукового оружия
Трамп обвинил Россию в краже у США гиперзвукового оружия
24 января 2025, 16:17

Фото: istockphoto/vadimrysev

Россия «украла» у Штатов проект по созданию гиперзвуковых ракет. Об этом заявил на днях официально вступивший в должность президент США Дональд Трамп.
Слова одиозного политика передаёт телеканал Fox News.

«При администрации [экс-президента США Барака] Обамы они украли проект. Россия украла проект, они получили его от нас», — заявил «новый-старый» хозяин Белого дома.

Он рассказал, что во время президентства Барака Обамы один «очень плохой человек» передал в Москву новейшие американские разработки. Именно по этой причине у США до сих пор нет гиперзвукового оружия.

Трамп также добавил, что уже распорядился о создании турбо-гиперзвукового оружия, однако Россия таким уже располагает — именно по вине администрации Обамы.

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Бизнесмен Матус: Ходорковский* взял под контроль российскую оппозицию в Европе
24 января 2025, 15:13

Фото: iStock/Atstock Productions

Михаил Ходорковский* вместе с соратником Леонидом Невзлиным* взяли под контроль бежавшую в Европу российскую оппозицию, которая хранит им верность под угрозой депортации. Об этом в беседе с RT бизнесмен Андрей Матус, который с 2020 по 2024 год входил в окружение основателей ЮКОСа.
«У людей, с которыми я общался и общаюсь до сих пор, есть формулировка: все они находятся там в плену. То есть человек говорит дословно: «Ты понимаешь, что если я не то что-то скажу или чихну так, как не понравится МБХ (Михаилу Борисовичу Ходорковскому* — прим. ред.), то завтра я потеряю работу, деньги, жильё и документы, на основании которых нахожусь в Европе», — пояснил Матус.
Предприниматель добавил, что у Ходорковского* достаточно связей и влияния в Европе, чтобы создавать российским оппозиционерам проблемы при помощи одного лишь письма или звонка, после которого получившие политубежище будут депортированы в Россию, где их ждут уголовные дела.

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WSJ: Первые указы Трампа «вызвали хаос» в работе правительства США
24 января 2025, 15:10

Фото: istockphoto/lucky-photographer

Первые после официального вступления в должность указы президента США Дональда Трампа, касающиеся деятельности американского правительства, вызвали настоящий хаос. Работа ряда министерств оказалась парализованной.
Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники. В публикации отмечается, что, как правило, когда новый президент только приступает к исполнению своих обязанностей, небольшие сбои в работе различных инстанций, институтов и ведомств являются обычным делом.

«Но в этот раз все происходит экстремально хаотично, что связано с большими различиями в повестках предыдущей и новой администраций», — пишут авторы статьи.

Отмечается, что из-за радикальной перестройки работы правительства замедляются или блокируются вовсе даже самые обычные операции. Например, службы, занимающиеся вопросами здравоохранения, были вынуждены прекратить все внешние коммуникации до того момента, когда будут получены дальнейшие распоряжения. Также была затруднена работа министерства по делам ветеранов США, Службы национальных парков и ряда других федеральных ведомств — им временно запретили нанимать новых сотрудников.

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#сша
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#президент
#операции
#министерство
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Трампу сделали предупреждение из-за угроз в адрес России
Брайен: угрозы Трампа подорвут доверие РФ к нему перед переговорами
24 января 2025, 14:16

Фото: iStock/donfiore

Угрозы президента США Дональда Трампа в адрес России могут подорвать доверие Москвы перед возможными переговорами. Такое мнение высказал бывший помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен в статье для Weapons and Strategy.
«Что еще хуже, так это то, что такой подход подрывает доверие Москвы к Трампу в процессе мирного урегулирования», — говорится в статье.

По словам эксперта, у Трампа было весомое преимущество, когда он пришел к власти, так как понимал, что жесткая политика его предшественника Джо Байдена в адрес России была глупой и непродуктивной.

Теперь же Трамп допускает те же ошибки и рискует потерять это преимущество.

Ранее Трамп пообещал «высокие тарифы и новые санкции» России и всем странам, которые с ней связаны, если мир на Украине не будет заключён в ближайшее время. По словам Трампа, экономика РФ «терпит неудачу», а сам он своими планами мирного урегулирования оказывает Путину услугу.

В заключение он ещё раз призвал «прикончить эту войну» и подчеркнул, что она никогда бы не началась, если бы он был в то время президентом.

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#экономика
#санкции
#политика
#владимир путин
#тарифы
#рф
#трамп
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Венгрия объявила о готовности продлить санкции против России ради газа
Орбан поддержит санкции против РФ, если Украина восстановит транзит газа
24 января 2025, 13:46

Фото: iStock/rarrarorro

Европейские санкции в отношении России будут продлены, если Украина договорится с «Газпромом» о возобновлении транзита газа в страны Европы. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире венгерского радио Kossuth.
Политик подчеркнул, что республика готова подписаться под продлением ограничительных мер и тем самых оказать помощь Украине, однако требует от Киева взаимности. Её Орбан видит в том, что украинские власти должны позволить государствах Центральной Европы покупать газ в России.

Также Орбан отметил, что Украина может «всякими полулегальными и легальными военными средствами» попытаться повлиять на последний оставшийся маршрут поставок газа в Европу, то есть на трубопровод «Турецкий поток».

Кроме того, последним условием венгерский премьер назвал предоставление гарантий того, что Украина не остановит прокачку российской нефти в Венгрию.

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#евросоюз
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Покушение и госпитализация: командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов попал в больницу. Что с ним произошло на самом деле
24 января 2025, 13:33

Апти Алаудинов (Фото: соцсети)

Командир батальона спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов 23 января сообщил, что провел девять дней в госпитале из-за болезни. Он отметил, что, несмотря на лечение, оставался в курсе новостей. Что произошло с генерал-майором и как оценивается его состояние сейчас расскажет «Радио 1».

Генерал Алаудинов был госпитализирован: подробности


Командир чеченского спецназа «Ахмат», генерал-лейтенант Апти Алаудинов попал в медицинское учреждение. Об этом он рассказал после выписки.

«Извиняюсь за свое девятидневное отсутствие, только что вышел из госпиталя», — сообщил он.

Точный диагноз, по которому Алаудинов находился в больнице, не раскрыт. В своем телеграм-канале генерал подчеркнул, что в период отсутствия продолжал следить за ключевыми событиями и новостями о специальной операции на Украине.


Предыдущая госпитализация и покушение

Апти Алаудинов (Фото: соцсети)

В 2023 году Алаудинов был госпитализирован после покушения на его жизнь. В тот раз причиной его пребывания в больнице стало отравление. Как сообщил Рамзан Кадыров, генерал был отравлен через письмо, пропитанное токсичным веществом.
После инцидента Алаудинов проходил лечение в одной из московских клиник. Он уверил Кадырова, что эта попытка отравления не повлияет на его решимость вернуться на фронт.

«У нас еще много незавершенных дел, поэтому, Рамзан Ахматович, врагам можем сказать: не дождутся», — заверял он.

После покушения Следственный комитет России возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и пунктами «а», «б», «е» части 2 статьи 105 УК РФ, касающимся покушения на убийство двух и более лиц, совершенного в связи с их служебной деятельностью общеопасным способом. Также под воздействием яда оказался его адъютант, лейтенант Джамбулат Мизаев, который также был госпитализирован для лечения.

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Апти Алаудинов: биография, карьера


Апти Алаудинов родился в 1973 году в поселке Горный, расположенном на Ставрополье. Его отец служил офицером в советской армии. После окончания средней школы и частичного изучения юриспруденции в местном учебном заведении, Апти завершил обучение на юридическом факультете Чеченского государственного университета в 2000 году. На его выбор карьеры значительное влияние оказали трагические события, связанные с потерей близких в вооруженных конфликтах с боевиками. Его отец, старший брат и дядя погибли, защищая родину от террористической угрозы.

Вдохновленный примером своих родственников, Апти решительно выбрал путь служения в правоохранительных органах. Его намерение стать милиционером и бороться с преступностью было твердым и непреклонным — он стремился отомстить за утрату своих близких.

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Апти начал свою карьеру в правоохранительных органах в 2001 году, получив должность в прокуратуре, после чего перешел на службу в милицию в Чеченской Республике. В звании лейтенанта он активно боролся с организованной преступностью. Его трудолюбие, смелость, проницательность и высокая исполнительность способствовали тому, что к 2011 году он достиг поста заместителя министра внутренних дел Чечни, где управлял всей региональной полицией. В 2012 году Апти был награжден званием генерал-майора полиции, став самым молодым генералом в системе МВД России.

Перед началом специальной военной операции Апти ушел на пенсию, но вскоре отправился на фронт как рядовой доброволец. Позже Рамзан Кадыров предложил ему возглавить добровольческий батальон «АХМАТ». Апти Алаудинов, удостоенный Золотой звезды Героя России, находится под западными санкциями с 2014 года.

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Песков: Владимир Путин готов к контакту с Дональдом Трампом
24 января 2025, 13:03

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Президент РФ Владимир Путин готов к контактам со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
В ходе традиционной встречи с журналистами он сообщил, что Кремль своевременно огласит информацию о возможном разговоре глав двух государств, когда сроки и условия этой беседы обретут более реальные очертния.

Ранее в ходе своего онлайн-выступления на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в швейцарском Давосе Трамп в свою очередь заявил, что будет «очень рад» встретиться с президентом Путиным, чтобы положить конец войне на Украине остановить «весь этот ужас».

Американский президент выразил надежду, что во время следующей встречи в Давосе уже будет действовать мирный договор, но за этим надо «обращаться к России», так как Украина, по его словам, «уже готова». Тут Трамп, следуя давней популистской привычке политика-демагога, противоречит сам себе. На днях он заявлял, что украинский конфликт не удаётся быстро остановить, потому что Зеленский «хочет воевать».

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#зеленский
#трамп
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В Госдуме назвали кощунством и оскорблением слова Трампа о Второй мировой войне
Депутат Никонов назвал кощунством слова Трампа о Второй мировой войне
24 января 2025, 12:45

Фото: istockphoto/Konstantin Aksenov

Депутат Госдумы Вячеслав Никонов назвал кощунством и оскорблением слова президента США Дональда Трампа о том, что Россия помогла Штатам победить во Второй мировой войне. Он подчеркнул, что это кощунство также подкреплено незнанием истории и потерь Советского Союза.
«Трамп начал разговор с нашим народом с угроз новых санкций. И с оскорбления памяти о нашей Победе, которую, оказывается, мы помогли им выиграть. Это кощунство подкреплено незнанием истории, наших потерь в Великой Отечественной. Пусть после этого попробует о чем-то договориться с Путиным», — возмутился парламентарий в беседе с «Газетой.Ru».
Похожего мнения придерживается и сенатор Ольга Епифанова. В разговоре с RT политик подчеркнула, что Штаты уже много лет всеми силами пытаются украсть себе победу во Второй мировой войне, переписывая учебники и преуменьшая в них роль Советского Союза.
«Пришла Америка и победила фашизм» — примерно так сейчас учат школьников в США. Эдакий супергерой Черный Плащ прилетел из-за океана и за пять минут всех одолел. Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно», — посетовала Епифанова.
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В Госдуме назвали приоритетный вопрос для администрации Трампа
Депутат Чепа: поставка энергоносителей в Европу будет приоритетом для Трампа
24 января 2025, 12:31

Фото: istockphoto/Yury Karamanenko

Поставка энергоносителей в Европу будет приоритетным вопрос для администрации президента США Дональда Трампа, а давление будет оказываться не за счет санкций, а за счет торговых пошлин. Об этом заявил депутат Госдумы Алексей Чепа. По его мнению, американцы будут требовать от европейцев увеличения объема закупок.
«Они это говорили, и я думаю, что вопрос по энергоносителям будет в приоритете у Соединенных Штатов Америки. Они грозят европейским странам, чтобы те увеличивали закупки и производили эти закупки не у кого-либо, а у США, иначе они будут предпринимать ответные действия», — пояснил парламентарий в беседе с RT.
Вместе с тем стало известно, что ждет мировую экономику после прихода Трампа к власти. В разговоре с Общественной Службой Новостей декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве РФ Павел Селезнев отметил, что новая администрация будет развивать технологический сектор в области искусственного интеллекта. По его мнению, США ​сейчас одолевает кризис, который руководство пытается скрыть.
«Америка сейчас находится в состоянии экономического кризиса, который пока всячески стараются заретушировать и сделать так, чтобы он сильно не вылезал на витрину», — также отметил эксперт.
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