Меллстроя могут привлечь за уклонение от наказания за избиение девушки на стриме

Андрей Бурим (Фото: Instagram*/mellstroy)
Блогера Меллстроя (Андрей Бурим) ищет МВД России и Черногории, пишет Telegram-канал Mash. Уточняется, что блогера могут привлечь за уклонение от назначенного ему наказания за избиение девушки на стриме.
Авторы публикации указали, что Бурим не явился в российское посольство в Черногории, несмотря на запросы. Известно, что молодой человек сейчас прячется в одном из отелей Будвы.
Стримера попросили доказать, что наказание им исполнено и предоставить информацию, когда и с кем. В российском посольстве пока воздерживаются от комментариев, заявляя, что в ситуации сейчас разбираются. При этом следователи уже проверяют Дмитрия Мокрюкова (Коллектор). Он проходит подозреваемым по делу о легализации средств Буримом.
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*Запрещен в РФ
Стримера попросили доказать, что наказание им исполнено и предоставить информацию, когда и с кем. В российском посольстве пока воздерживаются от комментариев, заявляя, что в ситуации сейчас разбираются. При этом следователи уже проверяют Дмитрия Мокрюкова (Коллектор). Он проходит подозреваемым по делу о легализации средств Буримом.
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*Запрещен в РФ
Никита Кротов