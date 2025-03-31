«Мимолетные отношения»: стало известно, что связывало Елену Проклову и Андрея Миронова

Елена Проклова и Лера Кудрявцева (Фото: Кадр из видео шоу «Звезды сошлись»)
Актриса Елена Проклова рассказала, что с Андреем Мироновым ее связывали лишь мимолетные отношения, не мешающие его браку.
Проклова снималась вместе с Андреем Мироновым в фильме «Будьте моим мужем» в 1981 году. Тогда актер влюбился в нее, хотя был женат на Ларисе Голубкиной. При этом сама артистка заявила, что не собиралась уводить Миронова из семьи.
Она рассказала ведущей программы Лере Кудрявцевой, что с Мироновым ее связывали лишь мимолетные отношения, которые не мешали его браку.
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«Андрюша прекрасный и замечательный, но мне кажется, что он был скорее мужчина для романа, чем мужчина для серьезной жизни. Есть те мужчины, которые всем нравятся, их любила вся страна», — высказалась Проклова в ток-шоу «Звезды сошлись».
Она рассказала ведущей программы Лере Кудрявцевой, что с Мироновым ее связывали лишь мимолетные отношения, которые не мешали его браку.
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Элина Позднякова