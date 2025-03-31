«Мимолетные отношения»: стало известно, что связывало Елену Проклову и Андрея Миронова

Участницу реалити-шоу «Дом-2» Яну Шевцову осудят по делу о вымогательстве 23 миллионов рублей с предпринимателя на выдуманного ребенка. Бывшая Гуфа (Алексей Долматов) предстанет перед судом в Екатеринбурге, уточнили изданию «Лента.ру» в региональной областной прокуратуре.