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«Мимолетные отношения»: стало известно, что связывало Елену Проклову и Андрея Миронова

Проклова призналась, что с Андреем Мироновым ее связывали мимолетные отношения
Елена Проклова и Лера Кудрявцева (Фото: Кадр из видео шоу «Звезды сошлись»)

Елена Проклова и Лера Кудрявцева (Фото: Кадр из видео шоу «Звезды сошлись»)

Актриса Елена Проклова рассказала, что с Андреем Мироновым ее связывали лишь мимолетные отношения, не мешающие его браку.
Проклова снималась вместе с Андреем Мироновым в фильме «Будьте моим мужем» в 1981 году. Тогда актер влюбился в нее, хотя был женат на Ларисе Голубкиной. При этом сама артистка заявила, что не собиралась уводить Миронова из семьи.

«Андрюша прекрасный и замечательный, но мне кажется, что он был скорее мужчина для романа, чем мужчина для серьезной жизни. Есть те мужчины, которые всем нравятся, их любила вся страна», — высказалась Проклова в ток-шоу «Звезды сошлись».

Она рассказала ведущей программы Лере Кудрявцевой, что с Мироновым ее связывали лишь мимолетные отношения, которые не мешали его браку.

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Бывшую подружку Гуфа из «Дома-2» судят за вымогательство 23 млн руб на ребенка
Яну Шевцову судят за вымогательство 23 млн руб на выдуманного ребенка
31 марта 2025, 15:23

Алексей Долматов (Фото: Instagram*/therealguf)

Участницу реалити-шоу «Дом-2» Яну Шевцову осудят по делу о вымогательстве 23 миллионов рублей с предпринимателя на выдуманного ребенка. Бывшая Гуфа (Алексей Долматов) предстанет перед судом в Екатеринбурге, уточнили изданию «Лента.ру» в региональной областной прокуратуре.
По версии следователей, злоумышленница убедила коммерсанта в своей беременности, вынудив его передать на содержание будущего малыша 23,4 миллиона рублей. В период с июня 2023 по июль прошлого года фигурантка посылала бизнесмену снимки ребенка, якобы находящегося в реанимации. Обвиняемую задержали, когда она получала миллион рублей около ТЦ 10 октября.

В прошлом году некий бизнесмен Александр рассказывал, что Шевцова взяла у него под предлогом фотосессии дорогой фотоаппарат и не вернула технику.

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Стас Пьеха опубликовал фото с голым торсом после победы над болезнью

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Вера Брежнева выложила фото дочери в купальнике

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#шоу-бизнес
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Стас Пьеха опубликовал фото с голым торсом после победы над болезнью
31 марта 2025, 15:04

Стас Пьеха (фото: Instagram* @wolfieha)

Стас Пьеха продемонстрировал подписчикам голый торс с кубиками пресса в соцсети после выздоровления.
Ранее в Сети появилась информация о том, что Пьеха серьезно заболел. Во время съемок шоу «Суперстар!» работал кондиционер. В итоге певца продуло. Однако артист смог довольно быстро восстановиться и уже продемонстрировал подписчикам кубики своего пресса.

«Прощайте, грипп и март унылый! Уж поднимаются со дна воспоминания и силы. И солнце на холсте окна. Привет, весна», — написал Пьеха.
Стас Пьеха (фото: Instagram* @wolfieha)
Напомним, в конце прошлого года певец признался, что обрел счастье, однако оказалось, что говорил он не об отношениях, а о наслаждении одиночеством. Недавно он сообщил, что его сердце свободно, и пока заводить семью он не планирует.

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Полина Гагарина воссоединилась с экс-супругом на праздновании дня рождения
31 марта 2025, 14:53

Полина Гагарина (Фото: Telegram @ gagara1987official)

Певица Полина Гагарина недавно отметила свой 38-й день рождения, на праздник пришел и её бывший супруг Дмитрий Исхаков.
Поздравить Гагарину с днём рождения пришли Игорь Крутой, Владимир Пресняков, Дима Билан и другие звезды российского шоу-бизнеса. Кроме того, мероприятие не пропустил и бывший муж Полины, звездный фотограф Дмитрий Исхаков. Артистка тепло встретила отца своей дочери.

«Это был какой-то ураган радости, веселья, встреч, танцев, любви! Спасибо каждому, кто был! Моя любимая семья и мои любимые друзья!» — написала Гагарина в Telegram-канале после праздника.

Подписчики порадовались за Гагарину и похвалили её за то, что она смогла сохранить хорошие отношения с мужчиной даже после развода.

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Вера Брежнева выложила фото дочери в купальнике
31 марта 2025, 14:44

Вера Брежнева (Фото: Инстаграм@ververa)

Певица Вера Брежнева, покинувшая Россию, поделилась в своем микроблоге фотографией 24-летней дочери в купальнике. Под снимком она написала: «Бесконечно люблю».
Вера Брежнева стала мамой в первый раз от своего бывшего партнера Виталия Войченко, с которым рассталась спустя несколько лет после рождения дочери. Девушка носит фамилию не биологического отца, а отчима, предпринимателя Михаила Кипермана. Она призналась, что очень привязалась к нему и даже после развода матери с бизнесменом решила не менять фамилию.

Дочь Веры Брежневой (Фото: Инстаграм@ververa)

Старшая дочь Брежневой уже давно живет и учится в США. В 2019 году она поступила в гуманитарный колледж Уиттьер, о чем певица делилась в социальных сетях. У Веры также есть 15-летняя дочь Сара от Михаила Кипермана.

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Сергей Соседов ответил Наташе Королёвой, обвинившей его в конфликте на шоу «Суперстар!»
Соседов предложил выгнать жюри проекта «Суперстар»
31 марта 2025, 14:29

Сергей Соседов (Фото: Telegram @sergei_sosedovofficial)

Критик Сергей Соседов ответил певице Наташе Королёвой, обвинившей его в проигрыше Азизы на шоу «Суперстар», передает URA.RU.
«Наташа может говорить всё, что угодно. Пусть это останется, как говорится, на ее совести. Я не относился ни к кому из участников предвзято. Всем ставил очень высокие баллы. Я уже вам говорил, что жюри в "Суперстаре" щедрое на оценки. Всех оценивали высоко», — заявил Соседов.

При этом он считает, что Азизу с шикарным номером явно засудили. По словам Соседова, члены жюри отработали непрофессионально и их надо выгонять.

Напомним, ведущая музыкального проекта «Суперстар!» Наташа Королёва заявила, что Сергей Соседов проявил чрезмерную предвзятость к конкурентам Азизы, что привело к конфликту среди остальных членов жюри.

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