Отец Тиммы: Седоковой было не до меня, Яниса и его матери

10 октября 2025, 14:19

Анна Седокова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Отец баскетболиста Яниса Тиммы Райтис высказался о поведении певицы Анны Седоковой после смерти спортсмена. Об этом сообщает знакомый с ситуацией Telegram-канал.





Тело Яниса было обнаружено в Москве накануне дня рождения Анны — 16 декабря 2024 года. По официальной версии, причина смерти — самоубийство. Рядом с телом лежал телефон с номером Седоковой на заставке и просьбой ей позвонить.



Райтис Тимма заявил, что певица не оказывала финансовую помощь в транспортировке тела Яниса в Латвию.





«Ей же некогда об этом думать, понимаете. Надо нового отца искать, детям. Обеспечивать свою жизнь надо теперь. Как-то выкарабкиваться человеку, понимаете? Ей не до меня, и не до матери Яниса, и не до него», — сказал отец.