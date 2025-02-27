Менеджер МакSим опровергла слухи о съемках фильма о певице

МакSим (фото: Telegram @marina_maksim)
Менеджер певицы МакSим Яна Богушевская опровергла информацию о том, что начались съемки фильма о жизни артистки.
Ранее певица МакSим рассказала, что получила предложение снять фильм о себе. По ее словам, картина будет художественной. В ней покажут все те моменты, о которых артистка не могла раньше рассказывать.
Так, по словам Богушевской, еще нет никаких планов по работе над фильмом, и тем более, не ведется никакая полномасштабная работа, как пишут СМИ.
По ее словам, на сегодняшний день не существует никаких сценариев или артистов, которые могли бы сыграть роль артистки в молодости.
Однако Богушевская не стала опровергать информацию о том, что предложения о съемках фильма МакSим все же получала.
13 июля 2023 года Марина Максимова (настоящее имя певицы) выпустила видеообращение, в котором рассказала о своём алкоголизме. Она объяснила, что после перенесённой тяжёлой болезни слишком рано начала гастролировать и пыталась поддержать себя с помощью алкоголя.
21 марта 2024 года МакSим взяла паузу в концертной деятельности из-за проблем со здоровьем. 17 июня прошлого года она впервые за долгое время вышла на сцену.
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Так, по словам Богушевской, еще нет никаких планов по работе над фильмом, и тем более, не ведется никакая полномасштабная работа, как пишут СМИ.
«Нет никаких комментариев на эту тему. Как будут подробности, поделимся», — сообщила Богушевская в беседе с Общественной Службой Новостей.
По ее словам, на сегодняшний день не существует никаких сценариев или артистов, которые могли бы сыграть роль артистки в молодости.
Однако Богушевская не стала опровергать информацию о том, что предложения о съемках фильма МакSим все же получала.
13 июля 2023 года Марина Максимова (настоящее имя певицы) выпустила видеообращение, в котором рассказала о своём алкоголизме. Она объяснила, что после перенесённой тяжёлой болезни слишком рано начала гастролировать и пыталась поддержать себя с помощью алкоголя.
21 марта 2024 года МакSим взяла паузу в концертной деятельности из-за проблем со здоровьем. 17 июня прошлого года она впервые за долгое время вышла на сцену.
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Элина Позднякова