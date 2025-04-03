Менеджер Паши Техника привёз для него 20 килограммов лекарств в Таиланд

Паша Техник (фото: Instagram* @techniquepashalive)
Бывшей супруге находящегося в коме Паши Техника не удалось перевезти его в другой госпиталь, в котором есть всё необходимое для его лечения оборудование. Однако, несмотря на это, Ева Карицкая поделилась неплохими новостями.
Выяснилось, что в Таиланд прибыл менеджер Паши Техника и привёз для него 20 килограммов лекарств.
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«Ситуации остается тяжелой, но есть и хорошие новости. Врачи Таиланда начали слышать рекомендации российского специалиста и меняют лечение», – отметила Карицкая в своём Telegram-канале.Накануне вечером она также добавила, что сейчас самое главное – вывести всю инфекцию из лёгких и подправить некоторые показатели микроэлементов.
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Анастасия Чинкова