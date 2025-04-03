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Менеджер Паши Техника привёз для него 20 килограммов лекарств в Таиланд

Паша Техник (фото: Instagram* @techniquepashalive)

Паша Техник (фото: Instagram* @techniquepashalive)

Бывшей супруге находящегося в коме Паши Техника не удалось перевезти его в другой госпиталь, в котором есть всё необходимое для его лечения оборудование. Однако, несмотря на это, Ева Карицкая поделилась неплохими новостями.
Выяснилось, что в Таиланд прибыл менеджер Паши Техника и привёз для него 20 килограммов лекарств.

«Ситуации остается тяжелой, но есть и хорошие новости. Врачи Таиланда начали слышать рекомендации российского специалиста и меняют лечение», – отметила Карицкая в своём Telegram-канале.
Накануне вечером она также добавила, что сейчас самое главное – вывести всю инфекцию из лёгких и подправить некоторые показатели микроэлементов.

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*запрещён в РФ
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Метит в ведущие «Модного приговора»: как живет вдова сына Вячеслава Зайцева и что она не могла поделить со свекром
03 апреля 2025, 12:45

Вячеслав и Егор Зайцевы (Фото: РИА Новости/Валерий Левитин)

В прошлом году из жизни ушел сын знаменитого кутюрье Вячеслава Зайцева, Егор, который скончался в возрасте 64 лет после тяжелой болезни. У Егора осталась супруга, бывшая модель Екатерина Ромашкина, и две дочери. Екатерина активно работает над тем, чтобы Дом Моды, основанный ее покойным свекром, продолжал процветать.

Желание стать телеведущей

Несмотря на то, что она не является публичной личностью, время от времени дает интервью, в которых делится подробностями своей жизни. Однажды она заявила, что с удовольствием приняла бы предложение стать ведущей популярного шоу на федеральном канале, например, «Модный приговор».

«Я не медийная личность по своей натуре, но, если бы мне предложили такую возможность, я бы обязательно воспользовалась ею», — поделилась Екатерина.


Модельер Егор Зайцев с супругой (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Конфликты со свекром и продолжение дела

Екатерина Ромашкина поделилась воспоминаниями о Егоре Зайцеве, подчеркнув, что он полностью посвятил себя работе и не представлял свою жизнь без Дома Моды.

«Егор не просто помогал своему отцу; он отдал ему всю свою жизнь и творческий потенциал. Сразу после окончания учебы в институте и до последних дней он трудился и создавал в Доме Моды под брендом Славы Зайцева. Он был не только помощником, но и столь же талантливым дизайнером, как и Вячеслав Михайлович. Это очень важная мысль, которую я стараюсь донести до людей, чтобы они осознали его недооцененность, возникшую из-за того, что он посвятил свою жизнь служению делу отца», — отметила Екатерина.

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Она также выразила благодарность своему известному свекру, несмотря на некоторые конфликты в семье из-за недопониманий. Екатерина вспоминает его с уважением и теплотой.

«Мне кажется, что мы с ним успели обсудить все важные вопросы как в личном общении, так и в профессиональном плане. У меня не осталось чувства недосказанности. Мы прекрасно понимали друг друга даже без слов, особенно в процессе творчества», — заключила Ромашкина.
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#интервью
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«Часть шоу»: Психоаналитик прокомментировала отчаяние Киркорова после смерти отца
Психоаналитик Смолярчук: Киркоров был готов к смерти отца
03 апреля 2025, 12:43

Филипп Киркоров (Фото: Телеграм @official_kirkorov)

В СМИ говорят, что Филипп Киркоров тяжело переживает смерть отца и страдает за закрытыми дверями своего дома. Знакомые артиста обратили внимание на то, что он исхудал и стал выглядеть болезненно. Бывшая помощница Киркорова отметила, что тот так горюет по отцу, что отказывается от еды.
Директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» заявила, что в страшное отчаяние и депрессию Филиппа Киркорова после смерти отца поверить не может.

«Потеря родителя — это большое горе, но оно естественное. Тем более, что человек умер в преклонном возрасте. Сын ему помог прожить этот долгий почтенный век. Поэтому не могу поверить, что Киркоров искренне убивается из-за смерти отца. Смерть древнего старика, обласканного любовью, заботой, не повергает оставшихся людей в какой-то жуткий траур. Это светлая грусть, горевание, которое быстро заканчивается, переходя в чудесные воспоминания об ушедшем», — объяснила она.

По ее словам, не стоит забывать, что Филипп Киркоров остается блистательным шоуменом и народным артистом, что может превратить горе в некую часть шоу.

«Это может быть, как бы цинично не звучало. Киркоров много и хорошо ухаживал за отцом, отменял концерты для встречи с ним, и его психика уже готовилась к естественному угасанию близкого человека. Сказать, что эта смерть разрушит артиста, лишит его сна, покоя и аппетита — нет, это чистой воды шоу-бизнес и привлечение внимания», — сказала психоаналитик.

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Представитель Сергея Безрукова отреагировала на обвинения артиста в браконьерстве
Представитель Безрукова отметила, что актёр ловил щуку на Дону ещё до запрета
03 апреля 2025, 12:38

Сергей Безруков (фото: Instagram* @s_bezrukov)

Пресс-секретарь Сергея Безрукова Лиана Хусаинова прокомментировала обвинения, выдвинутые против актёра за ловлю рыбы в период запрета.
Напомним, что в личном блоге народный артист России рассказал о рыбалке в Ростовской области. К посту он прикрепил фотографию, на которой держит двухкилограммовую щуку. В комментариях пользователи начали писать, что в регионе с 1 апреля действует нерестовый запрет, а вылов щуки запрещён ещё с 15 января. В итоге, артиста обвинили в браконьерстве.

«Это была спортивная рыбалка, она происходила в одном из частных прудовых хозяйств в Ростовской области, поэтому никаких нарушений закона не было», – отметила Хусаинова в беседе с aif.ru.
Также представитель Безрукова подчеркнула, что рыбалка происходила до вступления в силу ограничений, просто фотографии были опубликованы позднее.

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*запрещён в РФ
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«Мы каждый день совершаем подвиг»: Светлана Зейналова рассказала о жизни с диагнозом 16-летней дочери
Светлана Зейналова откровенно рассказала об аутизме 16-летней дочери
03 апреля 2025, 12:29

Светлана Зейналова с дочерьми (фото: Telegram @ZeynalovaSvetana)

Светлана Зейналова рассказала о жизни с диагнозом 16-летней дочери. Телеведущая поделилась откровением в личном блоге.
У дочки Зейналовой аутизм с рождения. Светлана отметила, что врачи говорили ей, что Александра якобы «не поддается обучению». Однако сейчас девушка владеет английским и китайским языками, а также готовится к сдаче ОГЭ.

«Наша жизнь не такая, как у всех, она странная, сложная и заставляет нас каждый день совершать маленький, но подвиг над собой. Мы уже к этому привыкли. Когда-то нам ставили диагноз «обучению не поддается», а сейчас мы готовимся к сдаче ГИА, и Саша владеет английским и китайским», – отметила Зейналова.
В видео Зейналова добавила, что всегда верила в способности дочери. Затем Александра взяла телефон из рук матери и немного рассказала о себе. Выяснилось, что девушка мечтает стать дизайнером и много времени уделяет учёбе.

Напомним, что Александра родилась в браке Зейналовой с директором радиостанции Maximum Алексеем Глазатовым. Мужчина ушёл из семьи, когда узнал о болезни ребёнка. Тогда Светлана осталась без поддержки, но не сдалась и самостоятельно воспитала дочь.

Также Светлана воспитывает шестилетнюю Веронику, которую родила от бывшего избранника, маркетолога Дмитрия Ленского.

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Четырёхлетний сын Плющенко и Рудковской нашёл себе «невесту» на Мальдивах
03 апреля 2025, 12:23

Яна Рудковская (Фото: Телеграм @doveoftheworld)

Младший сын продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко Арсений нашёл себе новую подружку. Это произошло во время отдыха звёздной пары на Мальдивских островах.
В личном блоге недавная юбилярша опубликовала трогательное видео, на котором четырёхлетний мальчик прогуливался по пляжу со своей новой знакомой Дашей. Дети были одеты похоже и держались за руки, так что при взгляде со стороны можно было подумать, что по курортному острову дефилирует маленькая, но уже влюблённая пара.

«Милая пара», — согласилась с этим впечатлением и Рудковская, прокомментировав кадры видеозаписи.

Конечно, приятельницу юного Плющенко тут же окрестили в Сети «невестой». Дети не обижаются, им хорошо и весело вместе, а до взрослых и их насмешек и разговоров нет никакого дела.

К слову, пока маленький Арсений обустраивает на Мальдивах личную жизнь, старший сын фигуриста демонстрирует характер и даже препирается с отцом. Яна показала кадры, где Александр доказывал папе, что он приехал на курорт для того, чтобы отдыхать, а не тренироваться. Мальчик был недоволен тем, что Плющенко-старший разбудил его поиграть в теннис.

Рудковская признаёт, что характер у Саши действительно сложный. По её словам, скандалы, которые он закатывает дома, не идут ни в какое сравнение с «невинными отпускными капризами».

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