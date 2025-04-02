Айза-Лилуна Ай впервые прокомментировала состояние Паши Техника и назвала виновных в случившемся

Айза-Лилуна Ай (Фото: Telegram @aizalovesyou)
Айза-Лилуна Ай впервые прокомментировала состояние Паши Техника, который находится в коме после употребления запрещенных веществ. По ее словам, в этом виновато окружение рэпера.
Напомним, 40-летний рэпер Паша Техник находится в критическом состоянии в одной из больниц Таиланда. Состояние мужчины остается крайне тяжелым: его легкие повреждены на 100%, и жизненные функции поддерживаются с помощью аппаратов ИВЛ и ЭКМО.
Она также выразила надежду на то, что рэпер сможет выйти из комы и начать бороться со своей зависимостью. По словам Айзы, Технику необходимо полностью сменить свое окружение.
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«Ситуацию с Пашей Техником не знаю, как комментировать. Паша очень классный человек, окружение его — дерьмо. Не знаю, что с ним случилось в Тайланде, но молюсь за его скорейшее выздоровление», — написала Айза в своем Telegram-канале.
Она также выразила надежду на то, что рэпер сможет выйти из комы и начать бороться со своей зависимостью. По словам Айзы, Технику необходимо полностью сменить свое окружение.
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Элина Позднякова