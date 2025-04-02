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Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Айза-Лилуна Ай впервые прокомментировала состояние Паши Техника и назвала виновных в случившемся

Айза-Лилуна Ай впервые прокомментировала состояние Паши Техника и назвала виновных в случившемся

Айза-Лилуна Ай заявила, что Пашу Техника до комы довело его окружение
Айза-Лилуна Ай (Фото: Telegram @aizalovesyou)

Айза-Лилуна Ай (Фото: Telegram @aizalovesyou)

Айза-Лилуна Ай впервые прокомментировала состояние Паши Техника, который находится в коме после употребления запрещенных веществ. По ее словам, в этом виновато окружение рэпера.
Напомним, 40-летний рэпер Паша Техник находится в критическом состоянии в одной из больниц Таиланда. Состояние мужчины остается крайне тяжелым: его легкие повреждены на 100%, и жизненные функции поддерживаются с помощью аппаратов ИВЛ и ЭКМО.

«Ситуацию с Пашей Техником не знаю, как комментировать. Паша очень классный человек, окружение его — дерьмо. Не знаю, что с ним случилось в Тайланде, но молюсь за его скорейшее выздоровление», — написала Айза в своем Telegram-канале.

Она также выразила надежду на то, что рэпер сможет выйти из комы и начать бороться со своей зависимостью. По словам Айзы, Технику необходимо полностью сменить свое окружение.

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#девушка
Ксения Собчак назвала разведённого сына Романа Абрамовича самым завидным женихом сезона
Собчак назвала самым завидным женихом разведённого сына Абрамовича
02 апреля 2025, 16:09

Аркадий Абрамович (фото: Instagram* @arkadiyabramovich_official)

Ксения Собчак, узнав о разводе сына олигарха Романа Абрамовича Аркадия, назвала его самым завидным женихом этого сезона. Теперь за старшим сыном бизнесмена начнётся настоящая «охота».
Аркадий публично не объявлял о разводе с супругой Марией. Однако журналисты заметили в открытых базах данных сведения о расторжении брака. Причём инициатором выступила девушка, а все документы были оформлены ещё в декабре прошлого года.

«С самым завидным холостяком этого сезона, кажется, определились – старший сын Романа Абрамовича, Аркадий, развелся с моделью Марией Абрамович, с которой вместе воспитывает ребенка. А мне вспоминался далекий 2013-ый, когда Аркадий встречался с Сашей Новиковой», – написала Ксения Собчак в своём Telegram-канале.
Пользовательницы Сети уже давно обсуждают завидного жениха – его статус, внешность и доход. Сходятся все на одном мнении – такого мужчину упускать нельзя.

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*запрещён в РФ
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«Все сердечки мира»: Анна Седокова прокомментировала слухи о своем романе с футболистом Тимощуком
Анна Седокова опровергла слухи о своем романе с футболистом Анатолием Тимощуком
02 апреля 2025, 15:49

Анна Седокова (Фото: Instagram*/annasedokova)

Певица Анна Седокова решительно опровергла слухи о своем новом романе с футболистом Анатолием Тимощуком, опубликовав совместное фото с его настоящей возлюбленной.
Седокова в соцсети выложила фотографию со своей подругой, бывшей солисткой группы «ВИА Гра», которая уже много лет является возлюбленной футболиста.
«Прочитав очередные новости о моём новом выдуманном романе, в этот раз я даже удивилась. Знакомьтесь, одна из моих лучших подруг и лучших людей на Земле — Настя… Самая любимая женщина Анатолия Тимощука. И все сердечки мира он уже много лет посылает исключительно ей», — прояснила ситуацию Седокова.

Кроме того, 2 апреля Седокова также впервые ответила родственникам и знакомым бывшего мужа Яниса Тиммы, которые обвиняют ее в том, что именно она довела баскетболиста до суицида.

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*Запрещен в РФ
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Скандалы, драки и обвинения в покушении на убийство: обратная сторона жизни успешного продюсера Иосифа Пригожина
02 апреля 2025, 15:41

Иосиф Пригожин (Фото: Instagram*@prigozhin_iosif)

Сегодня свой 56-й день рождения отмечает Иосиф Пригожин — известный российский музыкальный продюсер и предприниматель.
Его знают как супруга известной певицы Валерии, но в первую очередь он — талантливый организатор, благодаря которому получили развитие такие музыкальные коллективы, как «А’Студио», «На-На», «Отпетые мошенники», «Шао?Бао!», «Сплин», «Божья коровка», «2x2» и многие сольные исполнители. О творческой и личной жизни акулы российского шоу-бизнеса читайте в материале «Радио 1».

Обычный мальчик из Чечни


Динара Якубовна и Иосиф Пригожины (Фото: Instagram*@prigozhin_iosif)

Иосиф Пригожин появился на свет 2 апреля 1969 года в городе Махачкала. Его родители, Игорь Матвеевич и Динара Якубовна Пригожины, были представителями ашкеназских и горских евреев. Семья жила небогато, и уже в раннем возрасте Иосиф начал искать способы заработка. В 12 лет он устроился работать в парикмахерскую, где трудился до 16 лет.

Еще с детства Иосиф мечтал о грандиозных свершениях, но в маленьком городе его возможности были ограничены. Он хотел стать известным артистом, хотя родные не одобряли его выбор и считали творческие профессии пустой тратой времени. В 1985 году, получив паспорт, Пригожин немедля отправился в Москву.

В столице Иосиф учился по вечерам, заканчивая школьное образование, и параллельно занимался в театре-студии «Гамма». В 1986 году амбициозный юноша пытался поступить в ГИТИС, но не прошел.

Неудача только подстегнула Пригожина к более активным действиям. Он начал активно ходить на мероприятия, где можно было встретить местных знаменитостей, и на кастинги. В 1987 году Иосиф начал свою карьеру в качестве ассистента Юрия Айзеншписа, знаменитого советского продюсера, работавшего со звёздами эстрады и телевидения. За три года работы помощником Пригожин организовал сотни концертов и полюбил это дело.

Свободное плавание


Иосиф Пригожин (Фото: Instagram*@prigozhin_iosif)

В 1991 году Иосиф Пригожин впервые выступил в роли продюсера. Он организовал «Супершоу-91» для телеканала «Останкино» и программу «Клуб Т». Его первой подопечной стала армянская певица Сона Саркисян, известная под псевдонимом Sona. Вскоре певица решила посвятить себя семье и покинула Москву. Этот проект не принёс Пригожину успеха, но стал отправной точкой в карьере продюсера звезд. Вахтанг Кикабидзе, Николай Носков, Александр Маршал и Кристина Орбакайте, и число успешных проектов стремительно росло.

Евгений Пригожин основал продюсерскую компанию, заняв в ней должности генерального продюсера, а позже и генерального директора. На сегодня основатель брендов «NOX Music» и «ОРТ-Рекордз», организатор музыкальных фестивалей, концертов и телевизионных программ в России имеет премии «Овация», «Лучший продюсер десятилетия» по версии телеканала «МУЗ-ТВ», «Лучший бизнесмен года». 2 апреля 2025 года глава Чечни Рамзан Кадыров присвоил продюсеру Иосифу Пригожину звание заслуженного деятеля искусств Чеченской Республики.

Личная жизнь


Валерия и Иосиф Пригожин (Фото: Instagram*@prigozhin_iosif)

Иосиф Пригожин был женат трижды. Его первая супруга, Елена, происходила из интеллигентной московской семьи и не разделяла его увлечений шоу-бизнесом. В этом браке родилось двое детей.

Второй женой мужчины стала Лейла, менеджер компании «Союз». Их отношения начались после развода с первой супругой, и вскоре у них родилась дочь Лиза. Однако Лейла, будучи финансово независимой, ушла от него.

В 2003 году в жизни Пригожина произошло судьбоносное событие: он встретил певицу Валерию, которая только что ушла от продюсера Шульгина и переживала кризис в карьере. Альбом «Страна любви» и песня «Часики» дали певице новый виток популярности, а продюсер влюбился. Их творческое сотрудничество переросло в 2004 году в крепкий брак. Валерия стала для него третьей женой и единственной настоящей любовью.

«Ни дня без шпагата»: Валерия порадовала Иосифа Пригожина в его день рождения
«Ни дня без шпагата»: Валерия порадовала Иосифа Пригожина в его день рождения

Что за продюсер без скандалов?


Иосиф Пригожин (Фото: Instagram*@prigozhin_iosif)


Покушение на жизнь Авраама Руссо


В начале нулевых Авраам Руссо начал сотрудничать с Пригожиным. Когда певец стал популярным, для дальнейшей раскрутки Руссо взял внушительную сумму у знакомых Пригожина и решил сбежать в Ереван.

«Он взял у моих турецких друзей деньги, поехал в Ереван и сказал, что турки — негодяи. Я спросил: «Ты что, больной? Что ты творишь?» А он мне начал угрожать: сказал, что ко мне приедут люди и разберутся со мной. Я ему ответил: «Слышь ты, придурок, я тебя один раз простил, больше прощать не буду». Я положил трубку и больше с ним не виделся и не разговаривал», — цитирует слова Пригожина gazeta.ru.
Конфликт получил продолжение в 2021 году, когда Авраам Руссо на шоу «Секрет на миллион» рассказал о том, что Иосиф Пригожин якобы имеет отношение к покушению на его жизнь, которое было совершено в 2006 году.

«Пригожин никогда не был подозреваемым или обвиняемым и никогда не рассматривался в качестве возможного соучастника», — прокомментировал адвокат Пригожина после эфира передачи.


Драка с критиком


В 2008 году на пресс-конференции Робина Гибба Пригожин вступил в перепалку с Николаем Фандеевым, который позволил себе резкие высказывания в адрес певицы Валерии. В ответ на это Пригожин ударил критика. «За жену порву!» — позже объяснил продюсер.

Манерная мерзость


В 2020 году заявление Пригожина о том, что его ежемесячные расходы составляют примерно 2 миллиона рублей, стало предметом обсуждения среди его коллег. Свою точку зрения по этому вопросу высказал и Сергей Соседов указав Пригожину на неприличие богатой жизни.

«Когда я его вижу, мне хочется вставить два пальца в рот, потому что тошнотворнее человека в своей жизни я не видел. Покажите мне, что он сделал в жизни! Чего он добился, эта мерзость? Манерная мерзость! У нас половина артистов в России недооценены, и именно потому, что такая мерзость, как Сергей Соседов, дает оценку», — поделился Пригожин с порталом «НьюИнформ».

Критика власти


В 2023 году в интернете произошёл скандал: в сети распространилась аудиозапись, на которой два человека, чьи голоса похожи на голоса Иосифа Пригожина и Фархада Ахметова, критикуют действия российских политиков на международной арене.

«Эта запись представляет собой симбиоз сказанных фраз и тех, что были сгенерированы, они никогда не произносились. Безусловно, какие-то моменты есть реальные в разговоре. Голос похож на мой. Но непонятно, из чего и как клеили», — объяснил Пригожин.

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Общественность взволнована внешностью Иванки Трамп на фото в мини-платье
02 апреля 2025, 15:31

Иванка Трамп (фото: Backgrid USA / legion-media.ru)

Американская бизнесвумен и фотомодель Иванка Трамп попала в объективы папарацци и взволновала общественность. Фотографии и комментарии представило издание Daily Mail.
43-летнюю дочь президента США Дональда Трампа заметили во время семейной прогулки в Майями. Знаменитость предстала в белом облегающем мини-платье и открытых туфлях. В руках женщина несла блестящий клатч.

Пользователей сети сильно взволновало это фото, поскольку все заметили, насколько похудела наследница американского лидера.

«"Оземпик" – это то, что помогло ей похудеть», «Какие худые ноги», «Она выглядит ужасно», «Она слишком сильно похудела. Она слишком много тренируется. Я не вижу всех этих мышц, которые она якобы нарастила», – пишут неравнодушные читатели портала.
Однако были и те, кто похвалил Иванку за великолепную фигуру и отметил её красоту.

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#трамп
#интернет
#похудение
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Тайно родившая дочь бывшая жена Армена Джигарханяна призналась, что о её секрете знал Прохор Шаляпин
Виталина Цымбалюк-Романовская заявила, что о её беременности знал Прохор Шаляпин
02 апреля 2025, 15:18

Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Бывшая жена Армена Джигарханяна все девять месяцев скрывала беременность. О положении 46-летней Виталины Цымбалюк-Романовской знали только самые близкие.
Пианистка более 18 лет прожила с актёром, однако паре не удалось родить ребёнка. Мечта Виталины стать мамой исполнилась уже после развода с народным артистом СССР и его смерти.

5 марта Цымбалюк-Романовская родила дочь, а сообщила эту новость только спустя месяц. К большому удивлению, слухи о её положении не просочились в СМИ. Она благодарна тому узкому кругу посвящённых в её тайну людей за то, что не выдали её секрет.

Артистка далека от сферы шоу-бизнеса и не посещает светские мероприятия. Однако она поддерживает общение с эпатажным Прохором Шаляпиным. Одно время им даже приписывали роман. Певец был одним из тех, кто знал о беременности подруги и преданно хранил молчание.

«Хочу поблагодарить всех своих друзей и врачей, которые всё это время хранили интригу и не рассказали представителям прессы о моём положении. Кстати, меня очень поддерживал Прохор Шаляпин, спасибо ему за это большое», – отметила Виталина в беседе с ОСН.
Цымбалюк-Романовская не раскрывает имени новорождённой, а также личность её отца. При этом она призналась, что не замужем и пока не собирается связывать себя узами брака.

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#беременность
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