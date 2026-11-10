«Отказалась от своей работы»: Егор Дружинин признался, чем обязан супруге

10 ноября 2026, 16:26

Егор Дружинин рассказал, как жена пожертвовала работой ради его карьеры

Егор Дружинин с женой (Фото: Instagram* / @egordruzhininofficial)

Заслуженный артист России Егор Дружинин рассказал, какую роль его супруга Вероника Ицкович сыграла в становлении его карьеры. В интервью Life.ru хореограф признался, что во многом обязан профессиональными успехами жене, с которой они вместе более 30 лет.





В молодости Дружинин не считал себя особенно талантливым танцовщиком и довольно скромно оценивал свои способности. Однако Вероника, окончившая хореографическое училище в Тбилиси, разглядела в нём дар постановщика и убедила развиваться именно в этом направлении.





«Она говорила, что видела много талантливых танцовщиков, которые так и не поставили ни одного движения. Потому что умение создавать хореографию — это особый дар: его нужно беречь, развивать и обязательно использовать», — рассказал артист.

«Она осознанно отказалась от своей работы, чтобы помочь мне реализоваться. Это была моя мечта, и мне невероятно повезло, что она сбылась», — поделился Дружинин.