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«Отказалась от своей работы»: Егор Дружинин признался, чем обязан супруге

Егор Дружинин рассказал, как жена пожертвовала работой ради его карьеры
Егор Дружинин с женой (Фото: Instagram* / @egordruzhininofficial)

Заслуженный артист России Егор Дружинин рассказал, какую роль его супруга Вероника Ицкович сыграла в становлении его карьеры. В интервью Life.ru хореограф признался, что во многом обязан профессиональными успехами жене, с которой они вместе более 30 лет.



В молодости Дружинин не считал себя особенно талантливым танцовщиком и довольно скромно оценивал свои способности. Однако Вероника, окончившая хореографическое училище в Тбилиси, разглядела в нём дар постановщика и убедила развиваться именно в этом направлении.

«Она говорила, что видела много талантливых танцовщиков, которые так и не поставили ни одного движения. Потому что умение создавать хореографию — это особый дар: его нужно беречь, развивать и обязательно использовать», — рассказал артист.
После свадьбы в 1994 году Егор отправился учиться в США. Когда Вероника смогла присоединиться к мужу, ей пришлось оставить работу в театре, чтобы поддержать его профессиональные планы.

«Она осознанно отказалась от своей работы, чтобы помочь мне реализоваться. Это была моя мечта, и мне невероятно повезло, что она сбылась», — поделился Дружинин.

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Софья Метелева

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