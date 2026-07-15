Меньщиков рассказал, какие женские формы считает привлекательными
Шоумен Степан Меньщиков признался, что во время романа с Аленой Водонаевой ее внешность отвечала его личным предпочтениям. Об этом сообщает Telegram-канал «Пятый канал|Новости».
По словам бывшего участника «Дома-2», ему нравятся девушки с выраженными округлыми формами. Меньщиков отметил, что ценит женственную фигуру и считает привлекательными пышные бедра и ягодицы.
Артист добавил, что чрезмерная худоба украшает далеко не каждую женщину. Девушкам с объемными формами он посоветовал не гнаться за модельными параметрами, а подбирать одежду, подчеркивающую сильные стороны внешности.
У женщин обычно выделяют несколько условных типов телосложения. «Песочные часы» — это примерно одинаковая ширина плеч и бёдер при заметно выраженной талии. «Груша», или «треугольник», характеризуется более широкими бёдрами по сравнению с плечами: объём чаще сосредоточен в нижней части тела. У «перевёрнутого треугольника» плечи и верхняя часть тела выглядят шире бёдер. «Прямоугольник» предполагает близкую ширину плеч, талии и бёдер, поэтому изгибы менее заметны. Тип «яблоко», или «овал», обычно описывает силуэт, при котором объём чаще расположен в области живота, груди и талии, а ноги могут выглядеть более стройными.
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