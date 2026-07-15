Меньщиков рассказал, какие женские формы считает привлекательными

15 июля 2026, 09:21

Степан Меньщиков назвал пышные формы своим идеалом женской фигуры

Степан Меньщиков (Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский)

Шоумен Степан Меньщиков признался, что во время романа с Аленой Водонаевой ее внешность отвечала его личным предпочтениям. Об этом сообщает Telegram-канал «Пятый канал|Новости».