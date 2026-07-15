«Русскоязычный гимн надежды»: Митя Фомин о своем главном хите

15 июля 2026, 08:42

Митя Фомин рассказал, как родился его главный хит «Все будет хорошо»

Митя Фомин (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Певец Митя Фомин рассказал, как родился его главный хит. Этой историей он поделился на фестивале «Большая Дискотека Авторадио» в беседе с корреспондентом Пятого канала.