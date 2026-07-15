«Русскоязычный гимн надежды»: Митя Фомин о своем главном хите
Певец Митя Фомин рассказал, как родился его главный хит. Этой историей он поделился на фестивале «Большая Дискотека Авторадио» в беседе с корреспондентом Пятого канала.
По словам артиста, песня появилась в непростой для него период, когда он ушел из группы и начал заново строить карьеру. Созданная Алексеем Романовым в 2010-м композиция «Вот и все» попала в чарты, но не принесла ему долгожданного успеха. Тогда певец попросил композитора создать произведение, которое изменило бы ситуацию.
Так и родился хит «Все будет хорошо». Фомин отметил, что именно эта песня помогла состояться как сольному исполнителю. Он назвал ее русскоязычным гимном надежды и созидания.
Секрет популярности произведения, по мнению артиста, кроется в его вдохновляющем посыле. Он подчеркнул, что композиция стала для многих своего рода мантрой. Она не перестает мотивировать русскоязычных слушателей по всему миру.
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