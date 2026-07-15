«Не лечится»: Шумакова откровенно рассказала о проблемах с репродуктивным здоровьем
Актриса Шумакова призналась, что не сможет родить естественным путём
Актриса Мария Шумакова поделилась в своём телеграм‑канале непростой информацией о состоянии здоровья. Из‑за аутоиммунного заболевания гинекологического профиля 37‑летней артистке теперь нельзя рожать естественным путём.
По словам Шумаковой, болезнь сложно поддаётся лечению. Ключевое сейчас в терапии это постоянный врачебный контроль, который помогает не допустить развития онкологии.
«Это прямо вредность и по большому счёту не лечится. Ну и врач сказала, что о естественных родах дальше не может быть и речи», — написала звезда.
Напомним, сын Марии и её супруга Вячеслава Гусева, Леонид, появился на свет весной 2024 года. После родов вес актрисы достигал 93 килограммов, однако за полтора года ей удалось похудеть почти на 30 килограммов. В основе трансформации — не строгие диеты, а спорт и постепенная корректировка пищевых привычек. При этом артистка не стала полностью отказываться от любимых блюд: например, в её рационе осталась жирная рыба, а не только традиционные для диет гречка и курица.