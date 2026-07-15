«Не лечится»: Шумакова откровенно рассказала о проблемах с репродуктивным здоровьем

15 июля 2026, 06:17

Актриса Шумакова призналась, что не сможет родить естественным путём

Мария Шумакова (Фото: Instagram* / @shumakova_masha)

Актриса Мария Шумакова поделилась в своём телеграм‑канале непростой информацией о состоянии здоровья. Из‑за аутоиммунного заболевания гинекологического профиля 37‑летней артистке теперь нельзя рожать естественным путём.





По словам Шумаковой, болезнь сложно поддаётся лечению. Ключевое сейчас в терапии это постоянный врачебный контроль, который помогает не допустить развития онкологии.



«Это прямо вредность и по большому счёту не лечится. Ну и врач сказала, что о естественных родах дальше не может быть и речи», — написала звезда.