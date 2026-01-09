«Меня бесит! Чушь!»: Брэдли Купер отреагировал на слухи о пластических операциях
51-летний Брэдли Купер опроверг слухи о пластических операциях
Брэдли Купер впервые прокомментировал слухи о том, что он якобы сделал пластическую операцию.
В последние месяцы в интернете активно обсуждалось, что 51-летний актёр мог прибегнуть к омоложению, чтобы соответствовать своей 30-летней невесте Джиджи Хадид.
В новом интервью для подкаста Smartless Купер назвал подобные разговоры «чушью», подчеркнув, что не понимает, почему все считают себя экспертами в его личной жизни.
«В последние пару недель ко мне подходят люди и говорят: "О, ты отлично выглядишь!" Меня бесит, что люди постоянно говорят, что я сделал пластику. Все думают, что знают правду. И вы тоже читаете эту чушь!» — заявил он.Напомним, Брэдли Купер и Джиджи Хадид начали встречаться осенью 2023 года. Недавно стало известно, что актёр сделал возлюбленной предложение и получил благословение от её матери, Иоланды. Пока сами влюблённые никак не комментируют слухи и инсайдерскую информацию.