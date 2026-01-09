«Меня бесит! Чушь!»: Брэдли Купер отреагировал на слухи о пластических операциях

09 января 2026, 18:00

51-летний Брэдли Купер опроверг слухи о пластических операциях

Брэдли Купер (Фото: Instagram* / @bradleycooperrofficial)

Брэдли Купер впервые прокомментировал слухи о том, что он якобы сделал пластическую операцию.





В последние месяцы в интернете активно обсуждалось, что 51-летний актёр мог прибегнуть к омоложению, чтобы соответствовать своей 30-летней невесте Джиджи Хадид.



В новом интервью для подкаста Smartless Купер назвал подобные разговоры «чушью», подчеркнув, что не понимает, почему все считают себя экспертами в его личной жизни.





«В последние пару недель ко мне подходят люди и говорят: "О, ты отлично выглядишь!" Меня бесит, что люди постоянно говорят, что я сделал пластику. Все думают, что знают правду. И вы тоже читаете эту чушь!» — заявил он.