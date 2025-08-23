«Я — воин по природе»: Жена Цекало раскрыла горькую правду о своей худобе

23 августа 2025, 17:53

Жена Цекало заявила, что её экстремальное похудение оказалось борьбой за жизнь

Дарина Эрвин (Фото: Instagram* @darina.ervin)

Художница и актриса Дарина Эрвин, супруга продюсера Александра Цекало, в интервью журналу Marie Claire рассказала о причинах своего похудения. По её словам, изменения во внешности связаны с перенесёнными операциями.





Эрвин сообщила, что за последний год ей потребовалось несколько хирургических вмешательств из-за проблем с шейными позвонками и рукой, которые возникли на фоне высокой нагрузки во время работы над картинами.



Она уточнила, что намеренно не делилась подробностями лечения в социальных сетях, чтобы не создавать вокруг ситуации излишнего ажиотажа.

«Я — воин по природе. Предпочитаю молчать и действовать. Просто живу в своём мире и верю, что я красивая, умная, счастливая, и у меня всё есть», — заявила девушка.