«Я — воин по природе»: Жена Цекало раскрыла горькую правду о своей худобе
Жена Цекало заявила, что её экстремальное похудение оказалось борьбой за жизнь
Художница и актриса Дарина Эрвин, супруга продюсера Александра Цекало, в интервью журналу Marie Claire рассказала о причинах своего похудения. По её словам, изменения во внешности связаны с перенесёнными операциями.
Эрвин сообщила, что за последний год ей потребовалось несколько хирургических вмешательств из-за проблем с шейными позвонками и рукой, которые возникли на фоне высокой нагрузки во время работы над картинами.
Она уточнила, что намеренно не делилась подробностями лечения в социальных сетях, чтобы не создавать вокруг ситуации излишнего ажиотажа.
«Я — воин по природе. Предпочитаю молчать и действовать. Просто живу в своём мире и верю, что я красивая, умная, счастливая, и у меня всё есть», — заявила девушка.Эрвин отметила, что таким образом она избежала появления спекуляций на тему использования медицинских препаратов для снижения веса.
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская.