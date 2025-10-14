«Меня хоронили»: Лиза Моряк провела 12 часов на кладбище
Актриса Лиза Моряк поделилась пугающими моментами работы на кладбище
Актриса Лиза Моряк рассказала в соцсетях о своём необычном опыте на съёмках: ей пришлось провести 12 часов на кладбище.
Звезда сериала «Жизнь по вызову» призналась, что несмотря на профессионализм, ощущение среди могил было крайне неприятным.
«Каким бы профессиональном ты не был, ощущения, кожа и твоё тело внутри скованно, и лично я, не знаю как другие, вела себя тихо, "чтобы не побеспокоить" других», — поделилась Моряк.Особенно страшно ей стало, когда стемнело, а в памятниках отражалось собственное лицо.
Актриса добавила, что ранее на съёмках ей даже приходилось «воскресать» из гроба, что тоже оказалось непростым опытом.
«Спасло то, что у киношников есть традиция: "под подушку" кладут алкоголь. Когда соблюдаешь правила, в которые веришь, на душе спокойнее. Плюс хоронили меня на заднем дворе, и усопших рядом не было», — вспомнила она.На этот раз Лиза отказалась снимать ткань с надгробного камня, чтобы не «злить Бога», хотя немного «позлить» мужа-режиссёра она позволила себе ради продакшна.