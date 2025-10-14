Достижения.рф

«Меня хоронили»: Лиза Моряк провела 12 часов на кладбище

Актриса Лиза Моряк поделилась пугающими моментами работы на кладбище
Лиза Моряк (Фото: Instagram* / @moryakliza)

Актриса Лиза Моряк рассказала в соцсетях о своём необычном опыте на съёмках: ей пришлось провести 12 часов на кладбище.



Звезда сериала «Жизнь по вызову» призналась, что несмотря на профессионализм, ощущение среди могил было крайне неприятным.

«Каким бы профессиональном ты не был, ощущения, кожа и твоё тело внутри скованно, и лично я, не знаю как другие, вела себя тихо, "чтобы не побеспокоить" других», — поделилась Моряк.


Особенно страшно ей стало, когда стемнело, а в памятниках отражалось собственное лицо.

Актриса добавила, что ранее на съёмках ей даже приходилось «воскресать» из гроба, что тоже оказалось непростым опытом.

«Спасло то, что у киношников есть традиция: "под подушку" кладут алкоголь. Когда соблюдаешь правила, в которые веришь, на душе спокойнее. Плюс хоронили меня на заднем дворе, и усопших рядом не было», — вспомнила она.
На этот раз Лиза отказалась снимать ткань с надгробного камня, чтобы не «злить Бога», хотя немного «позлить» мужа-режиссёра она позволила себе ради продакшна.
Софья Метелева

