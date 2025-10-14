«Меня хоронили»: Лиза Моряк провела 12 часов на кладбище

14 октября 2025, 16:24

Актриса Лиза Моряк поделилась пугающими моментами работы на кладбище

Лиза Моряк (Фото: Instagram* / @moryakliza)

Актриса Лиза Моряк рассказала в соцсетях о своём необычном опыте на съёмках: ей пришлось провести 12 часов на кладбище.





Звезда сериала «Жизнь по вызову» призналась, что несмотря на профессионализм, ощущение среди могил было крайне неприятным.





«Каким бы профессиональном ты не был, ощущения, кожа и твоё тело внутри скованно, и лично я, не знаю как другие, вела себя тихо, "чтобы не побеспокоить" других», — поделилась Моряк.



«Спасло то, что у киношников есть традиция: "под подушку" кладут алкоголь. Когда соблюдаешь правила, в которые веришь, на душе спокойнее. Плюс хоронили меня на заднем дворе, и усопших рядом не было», — вспомнила она.