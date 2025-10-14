«Ты — мелкая сошка»: Отар Кушанашвили «разнёс» Пригожина, оскорбившего Пугачёву

14 октября 2025, 15:25

Отар Кушанашвили ответил на критику Аллы Пугачёвой со стороны Иосифа Пригожина

Алла Пугачёва (Фото: Instagram* @alla_orfey)

Журналист Отар Кушанашвили вступился за Аллу Пугачёву после резких высказываний в её адрес от продюсера Иосифа Пригожина. Отар в новом выпуске своего YouTube-шоу «Каково?!» заявил, что певица «открыла дорогу» многим звездам.





Ранее Пригожин сообщил, что Пугачёва вела себя как диктатор, а «Рождественские встречи» служили только для её пиара, а не для помощи молодым артистам. Кушанашвили ответил, что певица «подарила путёвку в жизнь» многим артистам, а критику Пригожина назвал бестактностью и «свинством».



«Говорить такие вещи про ту, по отношению к которой ты являешься мелкой сошкой, — это пример совершенно разнузданной невоспитанности. Говоря про кого-то, кто на троне, ты не избавляешься от характеристики заурядного дюжинного человека, который что-то там вякает в роли Моськи на слона», — возмутился Отар.