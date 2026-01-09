«Пусть ей всё вернётся»: Певица Слава заболела и заявила о сглазе

09 января 2026, 18:46

Певица Слава сообщила о заболевании отитом в разгар гастролей

Анастасия Сланевская (Фото: Instagram* @nastya_slava)

Певица Слава (настоящее имя — Анастасия Сланевская) сообщила в личном блоге о серьёзном заболевании в период новогодних выступлений. При этом артистка продолжает концертную деятельность, несмотря на проблемы со здоровьем.





Певица рассказала, что чувствует боль при движении головой из-за отита. Для лечения Анастасия принимает обезболивающие и антибиотики.

«Промучилась всю ночь, очень больно! К тому же у меня уже было три операции на моем бедном левом ушке. Но я не могу вас подвести», — написала Слава.

«У меня онемели рот, щеки и язык, сейчас болит прям всё! Я даже знаю, кто меня сглазил! И вот пусть ей всё в 30 раз сильнее вернётся!», — высказалась певица.