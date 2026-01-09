Достижения.рф

«Пусть ей всё вернётся»: Певица Слава заболела и заявила о сглазе

Певица Слава сообщила о заболевании отитом в разгар гастролей
Анастасия Сланевская (Фото: Instagram* @nastya_slava)

Певица Слава (настоящее имя — Анастасия Сланевская) сообщила в личном блоге о серьёзном заболевании в период новогодних выступлений. При этом артистка продолжает концертную деятельность, несмотря на проблемы со здоровьем.



Певица рассказала, что чувствует боль при движении головой из-за отита. Для лечения Анастасия принимает обезболивающие и антибиотики.

«Промучилась всю ночь, очень больно! К тому же у меня уже было три операции на моем бедном левом ушке. Но я не могу вас подвести», — написала Слава.
Артистка заявила, что работает при любом самочувствии. При этом она предположила, что болезнь может иметь не только медицинские причины. Сланевская намекнула, что знает недоброжелателя.
«У меня онемели рот, щеки и язык, сейчас болит прям всё! Я даже знаю, кто меня сглазил! И вот пусть ей всё в 30 раз сильнее вернётся!», — высказалась певица.
