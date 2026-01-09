«Пусть ей всё вернётся»: Певица Слава заболела и заявила о сглазе
Певица Слава сообщила о заболевании отитом в разгар гастролей
Певица Слава (настоящее имя — Анастасия Сланевская) сообщила в личном блоге о серьёзном заболевании в период новогодних выступлений. При этом артистка продолжает концертную деятельность, несмотря на проблемы со здоровьем.
Певица рассказала, что чувствует боль при движении головой из-за отита. Для лечения Анастасия принимает обезболивающие и антибиотики.
«Промучилась всю ночь, очень больно! К тому же у меня уже было три операции на моем бедном левом ушке. Но я не могу вас подвести», — написала Слава.Артистка заявила, что работает при любом самочувствии. При этом она предположила, что болезнь может иметь не только медицинские причины. Сланевская намекнула, что знает недоброжелателя.
«У меня онемели рот, щеки и язык, сейчас болит прям всё! Я даже знаю, кто меня сглазил! И вот пусть ей всё в 30 раз сильнее вернётся!», — высказалась певица.Ранее певица Слава приняла жёсткое решение в конце 2025 года.