«Просто разорвал»: 76-летний Валерий Леонтьев шокировал публику на Пхукете

09 января 2026, 19:43

Певец Валерий Леонтьев выступил с концертом на Пхукете

Валерий Леонтьев (Фото: Instagram* @valera_leontiev)

Певец Валерий Леонтьев выступил с концертом на острове Пхукет в Таиланде. Мероприятие состоялось 7 января. Пользователи соцсетей, включая Instagram* и YouTube, опубликовали фотографии и видео с выступления 76-летнего артиста, который сейчас редко появляется на сцене.