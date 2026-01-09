«Просто разорвал»: 76-летний Валерий Леонтьев шокировал публику на Пхукете
Певец Валерий Леонтьев выступил с концертом на острове Пхукет в Таиланде. Мероприятие состоялось 7 января. Пользователи соцсетей, включая Instagram* и YouTube, опубликовали фотографии и видео с выступления 76-летнего артиста, который сейчас редко появляется на сцене.
Леонтьев исполнил свои известные хиты, среди которых «Казанова» и «Маргарита», и удивил публику энергичными танцами. В своих комментариях зрители отметили, что «Валерий Леонтьев просто разорвал Пхукет» и что в 76 лет он «раздаёт жару».
Стоимость самых доступных билетов на концерт составила 5245 рублей. Места за столиками и в ложах оценили от 177 600 рублей. Кроме этого, существовала категория билетов без возможности заказать еду во время шоу — их цена колебалась от 22 до 27 тысяч рублей.
