«Бракоделы, лодыри и бездари»: Жора Крыжовников раскритиковал российское кино
Режиссёр Жора Крыжовников (настоящее имя — Андрей Першин) назвал главную проблему российского кино. В новом выпуске шоу Dreamcast на платформе VK Видео постановщик заявил, что в отрасли до сих пор процветают «бракоделы, лодыри и бездари».
Крыжовников раскритиковал коллег, которые халатно относятся к работе.
«Любой проект, сделанный тяп-ляп, с одного дубля, без присутствия на площадке режиссёра, — это наше дно. Это наш уровень. Наше дно начинается там, где режиссёр позволяет себе ничего не делать. Представляешь, у нас есть целые кинокомпании, где режиссёр ничего не делает просто», — заявил Першин.Постановщик намекнул, что подобные проекты «тяп-ляп» собирают достойную кассу. Такое положение дел, по мнению Крыжовникова, свидетельствует о том, что рынок допускает низкий профессиональный уровень и позволяет бездарным специалистам процветать.
