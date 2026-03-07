«Бракоделы, лодыри и бездари»: Жора Крыжовников раскритиковал российское кино

07 марта 2026, 12:22

Жора Крыжовников назвал «лодырей и бездарей» главной проблемой русского кино

Андрей Першин (Фото: Instagram* @verybestday)

Режиссёр Жора Крыжовников (настоящее имя — Андрей Першин) назвал главную проблему российского кино. В новом выпуске шоу Dreamcast на платформе VK Видео постановщик заявил, что в отрасли до сих пор процветают «бракоделы, лодыри и бездари».





Крыжовников раскритиковал коллег, которые халатно относятся к работе.

«Любой проект, сделанный тяп-ляп, с одного дубля, без присутствия на площадке режиссёра, — это наше дно. Это наш уровень. Наше дно начинается там, где режиссёр позволяет себе ничего не делать. Представляешь, у нас есть целые кинокомпании, где режиссёр ничего не делает просто», — заявил Першин.