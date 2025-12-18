«Меня начали отменять»: Шаляпин высказался о резкой шутке про ребенка
Шаляпин признался, что боялся отмены после неудачной шутки в шоу «Дети против»
Прохор Шаляпин рассказал, что больше всего в уходящем году ему запомнился скандал с мальчиком в шоу «Дети против». Подробностями он поделился в беседе с Общественной Службой Новостей.
Шоумен вспомнил, как один из юных участников спросил у него, работал ли когда-нибудь он грузчиком. Тогда певец ответил, что оставит эту возможность ему.
«Тогда мою шутливую реакцию восприняли за оскорбление этого мальчика, меня уже начали якобы отменять. <…> Я побоялся, что меня могут отменить в этом году, такой страх все же был после этой истории», — признался Шаляпин.Артист согласился, что его ответ мог прозвучать слишком резко, однако, по его словам, он не вкладывал в него ничего негативного. Экс-участник «Фабрики звезд» добавил, что в молодости он трудился на разных позициях и не сразу стал знаменитым. В заключение он сказал, что «быть звездой — одна из самых сложных работ».