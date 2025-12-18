«Меня начали отменять»: Шаляпин высказался о резкой шутке про ребенка

18 декабря 2025, 20:24

Шаляпин признался, что боялся отмены после неудачной шутки в шоу «Дети против»

Прохор Шаляпин (Фото: Телеграм/aChaliapin)

Прохор Шаляпин рассказал, что больше всего в уходящем году ему запомнился скандал с мальчиком в шоу «Дети против». Подробностями он поделился в беседе с Общественной Службой Новостей.





Шоумен вспомнил, как один из юных участников спросил у него, работал ли когда-нибудь он грузчиком. Тогда певец ответил, что оставит эту возможность ему.

«Тогда мою шутливую реакцию восприняли за оскорбление этого мальчика, меня уже начали якобы отменять. <…> Я побоялся, что меня могут отменить в этом году, такой страх все же был после этой истории», — признался Шаляпин.