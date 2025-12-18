Достижения.рф

Долиной вернули часть денег с продажи квартиры

Whitewill вернуло Долиной 3 млн рублей с продажи квартиры
Лариса Долина (Фото: РИА Новости/Юрий Кочетков)

Международное агентство недвижимости Whitewill отдало певице Ларисе Долиной часть комиссии с продажи ее квартиры в Хамовниках. Об этом говорится в определении Верховного суда РФ.



Из документа следует, что соглашение об урегулировании убытков, по условиям которого артистке вернули средства, заключили 7 ноября прошлого года. Сумма возврата составила 3 миллиона 146 тысяч рублей — это две трети от общей суммы в 4,8 миллиона, которую она ранее заплатила риелтору за его услуги.

Ранее сообщалось, что Долина продавала квартиру в Москве в состоянии психического расстройства. По оценкам экспертов, что не отдавала отчет в своих действиях в момент заключения сделки.

