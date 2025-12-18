Внука Татьяны Васильевой неделю запугивали мошенники и выманили 360 тысяч

18 декабря 2025, 17:31

Татьяна Васильева (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Внук актрисы Татьяны Васильевой стал жертвой мошенников, которые в течение недели выманивали у подростка деньги, запугивая уголовным делом. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.