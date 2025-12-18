Внука Татьяны Васильевой неделю запугивали мошенники и выманили 360 тысяч
Внук актрисы Татьяны Васильевой стал жертвой мошенников, которые в течение недели выманивали у подростка деньги, запугивая уголовным делом. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
История началась с обычного заказа товаров на дом. После этого подростку позвонили якобы из службы доставки и попросили назвать код из СМС. Почти сразу пришло сообщение о взломе аккаунта на «Госуслугах», а затем последовали звонки от лжесотрудников ведомств.
Мошенники убедили подростка, что с банковских счетов его родителей якобы были переведены 1,5 миллионов рублей на финансирование ВСУ, из-за чего семье грозит тюрьма. Для усиления давления ему звонили люди в форме, показывали поддельные удостоверения и требовали полной секретности.
В итоге запуганный подросток собрал 360 тысяч рублей — деньги, отложенные на Новый год и ремонт, — и передал их курьеру через забор дома, назвав кодовое слово. Осознав обман, он рассказал обо всём родителям, которые обратились в полицию. Подозреваемых разыскивают, составлен фоторобот курьера; близкие подростка утверждают, что в схеме использовались элементы ИИ.
