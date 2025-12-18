Дмитрий Дибров признался в желании встречать Новый год с семьей
Телеведущий Дмитрий Дибров, который недавно развелся с женой Полиной после 16 лет брака, признался, что хотел бы встречать Новый год со своей семьей. Об этом сообщает KP.RU.
Журналисты в беседе с телеведущим поинтересовались, какие планы он строит на праздник. Тот ответил, что хотел бы провести его с детьми и бывшей женой.
«Человек вот предполагает, а Бог-то располагает. Конечно, я бы хотел с семьей, меня бы спросили», — сказал Дибров.Телеведущий также отметил, что если бы не развод, то не оказался бы на этом мероприятии и не отвечал не вопросы, а проводил время дома со своей семьей.
«Вот стою тут, с друзьями. Ну хоть не бросают меня, видите, друзья», — добавил Дибров.Ранее он в ироничной манере поздравил гостей закрытого Рождественского коктейля телеведущего Андрея Малахова с наступающим Новым годом.