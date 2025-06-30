«Меня не будет»: Боярский не появится на сцене Театра им. Ленсовета после выписки
Михаил Боярский не будет играть в спектакле «В этом милом старом доме» 2 июля
Актёр Михаил Боярский не выйдет на сцену Театра им. Ленсовета. Второго июля спектакль «В этом милом старом доме» пройдёт без него. Сейчас артист дома, его выписали из больницы.
«Нет, меня не будет», — ответил актёр журналистам.Представители СМИ также рассказали, что Боярскому было трудно говорить.
Напомним, что Михаила Боярского госпитализировали 26 июня в отделение сосудистой кардиологии. Эту информацию подтвердил сын актёра. По его словам, отец попал в больницу из-за осложнений после операции.
В апреле стало известно о том, что Боярский упал со сцены. Актёра госпитализировали с переломом ребра.