«Меня не будет»: Боярский не появится на сцене Театра им. Ленсовета после выписки

30 июня 2025, 16:57

Михаил Боярский не будет играть в спектакле «В этом милом старом доме» 2 июля

Михаил Боярский (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

Актёр Михаил Боярский не выйдет на сцену Театра им. Ленсовета. Второго июля спектакль «В этом милом старом доме» пройдёт без него. Сейчас артист дома, его выписали из больницы.







«Нет, меня не будет», — ответил актёр журналистам.