Лина Джебисашвили сообщила, почему Нюша и её сестра победили в шоу «Сокровища императора»

30 июня 2025, 15:30

Лина Джебисашвили: у Нюши хорошая карма, поэтому её команда победила

Анна (Нюша) и Мария Шурочкины (Фото: Instagram*, @mashuniashura)

Кристина Шкаплерова из команды зелёных «внутренне» сдалась, проходя последнее испытание. Кроме того, у самой Нюши хорошая карма. Так объяснила экстрасенс Лина Джебисашвили победу команды «Фуксики» — Анны (Нюши) и Марии Шурочкиных — в проекте «Сокровища императора».







«Если бы не Кристина из команды зелёных, они бы победили. Как мне показалось, она внутренне сдалась. Но это и понятно, мы все очень устали. <…> У Нюши очень хорошая карма. Она светлый, искренний, очень добрый и душевный человек. Духовно развитая, что большая редкость в наше время», — сказала Джебисашвили.