Лина Джебисашвили сообщила, почему Нюша и её сестра победили в шоу «Сокровища императора»
Лина Джебисашвили: у Нюши хорошая карма, поэтому её команда победила
Кристина Шкаплерова из команды зелёных «внутренне» сдалась, проходя последнее испытание. Кроме того, у самой Нюши хорошая карма. Так объяснила экстрасенс Лина Джебисашвили победу команды «Фуксики» — Анны (Нюши) и Марии Шурочкиных — в проекте «Сокровища императора».
«Если бы не Кристина из команды зелёных, они бы победили. Как мне показалось, она внутренне сдалась. Но это и понятно, мы все очень устали. <…> У Нюши очень хорошая карма. Она светлый, искренний, очень добрый и душевный человек. Духовно развитая, что большая редкость в наше время», — сказала Джебисашвили.Анна (Нюша) и Мария обыграли лидеров проекта — космонавта Антона Шкаплерова и его дочь Кристину. Команда зелёных в каждом выпуске справлялась достойно с испытаниями, выходила из самых тяжёлых положений и приходила к финишу среди первых. Однако в решающей битве Антон и Кристина проиграли. Они заняли второе место.
Третьими стали экстрасенс Лина Джебисашвили и её жених Юрий Фунтов. Лина расстроилась из-за проигрыша в шоу. Она думала, что подвела дочь Луну, которая очень за неё болела.
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