Никита Пресняков отправится на гастроли по городам США
Вступления Никиты Преснякова запланированы в Чикаго, Майами и Нью-Йорке
34-летний певец Никита Пресняков собирается на гастроли по городам США. Об этом артист сообщил в личном блоге.
Так, в сентябре у него запланированы концерты с группой в Чикаго, Майами, Филадельфии и Нью-Йорке. Пресняков собирается исполнить российские хиты нулевых в новой обработке. По словам певца, он переработал треки Леонида Агутина, Валерия Меладзе и многих других звёзд.
Также стало известно, что летом Никита будет не только готовится к гастролям, но и встретится с семьей. Его отец Владимир Пресняков сообщил о предстоящей встрече в Испании.
*запрещён в РФ.
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