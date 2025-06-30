Стало известно текущее состояние режиссёра Митты
Помощник Митты Геннадий Иванов поделился, что текущее состояние режиссёра хорошее.
Митта, которому исполнилось 92 года, потерял сознание в своей квартире в Москве. Стало известно, что за сутки к мужчине приезжали две бригады скорой помощи. Врачам удалось стабилизировать состояние пациента, однако от госпитализации Александр отказался.
Иванов предложил свою помощь Митте, но тот сказал, что всё нормально. На данный момент у режиссёра хорошее состояние и он не нуждается в поддержке, поделился Геннадий в разговоре с News.ru.
Александр Митта — кинорежиссёр, Народный артист РФ. Ранее у мужчины бало найдено злокачественное образование в почке.
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