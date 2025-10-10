Виктория Боня назвала возможную причину развода Самойловой и Джигана

10 октября 2025, 09:04

Виктория Боня (Фото: Telegram @v_bonya)

Телеведущая Виктория Боня высказала мнение о возможной причине развода блогера Оксаны Самойловой и рэпера Джигана. По её словам, если Самойлова приняла такое решение, то для этого существует веская причина.





В разговоре с «NEWS.ru» Боня отметила, что Оксана не раз сохраняла семью в трудные для рэпера времена. Телеведущая предположила, что в отношениях пары наступил переломный момент.

«Иногда бывает последняя капля, которая переполняет чашу. Мне очень жаль, что после стольких усилий и стараний людям приходится расставаться. С другой стороны, может быть, Оксана подумала о том, что пока она ещё молодая и красивая, у неё есть возможность построить счастливую семью с другим мужчиной», — высказалась Виктория.