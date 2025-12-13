«Меня никто не любит»: NЮ признался, почему остался без друзей в шоу-бизнесе

13 декабря 2025, 12:55

NЮ рассказал, почему почти никто из звёзд не пришёл на его концерт

NЮ (Фото: Instagram* / @nikolaenko_a.d.c)

Накануне NЮ (настоящее имя — Юрий Николаенко) собрал полный зал ВТБ Арены — на его концерт пришли около 12 тысяч зрителей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





Артист признался, что подготовка масштабного шоу обошлась ему более чем в 10 миллионов рублей, а вот список приглашённых коллег оказался неожиданно коротким.



По словам Юрия, он изначально не рассчитывал на массовую поддержку со стороны индустрии и сознательно отказался от совместных выходов на сцену.





«Меня никто не любит из артистов. Фитов сегодня не будет, я решил пожадничать, никому сцену не давать и сам разделить этот момент. Просто я ни с кем не общаюсь, не могу сказать, что с кем-то дружба», — откровенно признался певец.

«Вот жду своих подруг, все-таки есть, с кем мы классно общаемся», — добавил артист.