«Меня обидели»: блогер Карина Нигай согласилась на провокационное задание

21 июля 2026, 23:06

Карина Нигай пообещала раскрыть подробности «скандала»

Карина Нигай (Фото: Instagram* / @karina_nigay)

Карина Нигай стала участницей Super Fun Club на VK Fest, где сыграла с корреспондентом Super в «камень, ножницы, бумага». Блогеру удалось одержать победу, однако это не помешало ей согласиться на шуточное задание.





По словам Нигай, побеждать в подобных форматах ей не впервой.





«Была финалистом большого количества реалити — против меня переть просто очень тяжело», — с улыбкой отметила блогер.

«Короче, ребят, меня обидели на Super Fun Club — вот не этот заяц, ну там они... И давайте так: если у меня будет 1000 реакций на эту сторис, то я выкладываю суть скандала», — обратилась Нигай к подписчикам.