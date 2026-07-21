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«Меня обидели»: блогер Карина Нигай согласилась на провокационное задание

Карина Нигай пообещала раскрыть подробности «скандала»
Карина Нигай (Фото: Instagram* / @karina_nigay)

Карина Нигай стала участницей Super Fun Club на VK Fest, где сыграла с корреспондентом Super в «камень, ножницы, бумага». Блогеру удалось одержать победу, однако это не помешало ей согласиться на шуточное задание.



По словам Нигай, побеждать в подобных форматах ей не впервой.

«Была финалистом большого количества реалити — против меня переть просто очень тяжело», — с улыбкой отметила блогер.
После игры Карине предложили опубликовать сторис с интригующим заявлением. По условиям челленджа она пообещала рассказать о некоем «скандале», если публикация наберёт тысячу реакций.

«Короче, ребят, меня обидели на Super Fun Club — вот не этот заяц, ну там они... И давайте так: если у меня будет 1000 реакций на эту сторис, то я выкладываю суть скандала», — обратилась Нигай к подписчикам.
Пока блогер не раскрыла, что именно имела в виду, оставив интригу для своей аудитории.

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