«Меня обидели»: блогер Карина Нигай согласилась на провокационное задание
Карина Нигай пообещала раскрыть подробности «скандала»
Карина Нигай стала участницей Super Fun Club на VK Fest, где сыграла с корреспондентом Super в «камень, ножницы, бумага». Блогеру удалось одержать победу, однако это не помешало ей согласиться на шуточное задание.
По словам Нигай, побеждать в подобных форматах ей не впервой.
«Была финалистом большого количества реалити — против меня переть просто очень тяжело», — с улыбкой отметила блогер.После игры Карине предложили опубликовать сторис с интригующим заявлением. По условиям челленджа она пообещала рассказать о некоем «скандале», если публикация наберёт тысячу реакций.
«Короче, ребят, меня обидели на Super Fun Club — вот не этот заяц, ну там они... И давайте так: если у меня будет 1000 реакций на эту сторис, то я выкладываю суть скандала», — обратилась Нигай к подписчикам.Пока блогер не раскрыла, что именно имела в виду, оставив интригу для своей аудитории.