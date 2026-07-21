Режиссёр Учитель признался, что хотел бы видеть Пересильд и Дмитриенко в новом проекте

21 июля 2026, 23:01

Алексей Учитель рассказал о съёмках фильма с Анной Пересильд и Ваней Дмитриенко

Ваня Дмитриенко и Аня Пересильд (Фото: Instagram* / @anka.peresild_)

Режиссёр Алексей Учитель поделился подробностями о возможном кинопроекте с участием своей дочери Анны Пересильд и её возлюбленного, певца Вани Дмитриенко.





В эксклюзивном комментарии Super он рассказал, что идея фильма уже обсуждается, хотя работа пока находится на начальном этапе.



По словам Учителя, замыслом загорелся его старший сын, который хочет снять современную версию фильма «Прогулка», пригласив на главные роли Анну и Ваню.





«Мы затеваем такую "Прогулку", но чтобы это были Ваня и Аня. Но мы пока только в начале пути», — рассказал режиссёр.