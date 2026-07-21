Режиссёр Учитель признался, что хотел бы видеть Пересильд и Дмитриенко в новом проекте
Алексей Учитель рассказал о съёмках фильма с Анной Пересильд и Ваней Дмитриенко
Режиссёр Алексей Учитель поделился подробностями о возможном кинопроекте с участием своей дочери Анны Пересильд и её возлюбленного, певца Вани Дмитриенко.
В эксклюзивном комментарии Super он рассказал, что идея фильма уже обсуждается, хотя работа пока находится на начальном этапе.
По словам Учителя, замыслом загорелся его старший сын, который хочет снять современную версию фильма «Прогулка», пригласив на главные роли Анну и Ваню.
«Мы затеваем такую "Прогулку", но чтобы это были Ваня и Аня. Но мы пока только в начале пути», — рассказал режиссёр.Кроме того, Алексей Учитель тепло высказался об отношениях дочери с музыкантом. Он признался, что надеется на продолжение их романа и хотел бы, чтобы история пары длилась как можно дольше.
Пока проект находится на стадии обсуждения, поэтому дата начала съёмок и другие подробности будущей картины ещё не раскрываются.