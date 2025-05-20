С эскортницей в стрип-клубе: Тимати обвинили в измене беременной возлюбленной

Тимати (Фото: Инстаграм*/timatiofficial)
Тимати вновь окружили скандальные слухи. Всего пару недель назад выяснилось, что его возлюбленная Валентина Иванова беременна. Причем модель находится на большом сроке и скоро подарит рэперу третьего наследника. Однако в сети бытует мнение, что девушка повторит судьбу предшественниц.
По данным телеграм-канала Admin.Anshlak, 38-летний бизнесмен и музыкант, несмотря на скорое пополнение в семье, изменяет избраннице. Анонимный источник утверждает, что он был замечен в компании эскортницы в элитном московском стрип-клубе «Нуар».
Напомним, у Тимати уже двое детей от разных женщин: 6-летняя дочь Алиса от Алены Шишковой и 3-летний сын Ратмир от Анастасии Решетовой. В обоих случаях отношения с их матерями завершились вскоре после родов.
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«Тимати уже начал изменять Вальке. Вчера был в Нуаре со своей эскортницей, снимали комнату», — так телеграм-канал передает слова предполагаемого очевидца.В свою очередь, публика восприняла эту информацию с иронией. Поклонники писали, что другого сценария и не могло быть, называли измену с его стороны традицией, а также шутили, что ему «интересно ровно до того момента, пока не появится пузо», «хоть где-то в этом мире стабильность» и «Валентина уходит на заслуженную пенсию».
Напомним, у Тимати уже двое детей от разных женщин: 6-летняя дочь Алиса от Алены Шишковой и 3-летний сын Ратмир от Анастасии Решетовой. В обоих случаях отношения с их матерями завершились вскоре после родов.
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Лидия Пономарева