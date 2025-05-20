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С эскортницей в стрип-клубе: Тимати обвинили в измене беременной возлюбленной

Тимати обвинили в измене беременной Валентине Ивановой
Тимати (Фото: Инстаграм*/timatiofficial)

Тимати (Фото: Инстаграм*/timatiofficial)

Тимати вновь окружили скандальные слухи. Всего пару недель назад выяснилось, что его возлюбленная Валентина Иванова беременна. Причем модель находится на большом сроке и скоро подарит рэперу третьего наследника. Однако в сети бытует мнение, что девушка повторит судьбу предшественниц.
По данным телеграм-канала Admin.Anshlak, 38-летний бизнесмен и музыкант, несмотря на скорое пополнение в семье, изменяет избраннице. Анонимный источник утверждает, что он был замечен в компании эскортницы в элитном московском стрип-клубе «Нуар».
«Тимати уже начал изменять Вальке. Вчера был в Нуаре со своей эскортницей, снимали комнату», — так телеграм-канал передает слова предполагаемого очевидца.
В свою очередь, публика восприняла эту информацию с иронией. Поклонники писали, что другого сценария и не могло быть, называли измену с его стороны традицией, а также шутили, что ему «интересно ровно до того момента, пока не появится пузо», «хоть где-то в этом мире стабильность» и «Валентина уходит на заслуженную пенсию».

Напомним, у Тимати уже двое детей от разных женщин: 6-летняя дочь Алиса от Алены Шишковой и 3-летний сын Ратмир от Анастасии Решетовой. В обоих случаях отношения с их матерями завершились вскоре после родов.

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#звёзды
«Меня обманули»: что разочаровало актрису Анну Ковальчук
Анна Ковальчук не смогла вычислить лжепевца на шоу «Поймай меня, если сможешь»
20 мая 2025, 11:22

Анна Ковальчук (Фото: РИА Новости/Сергей Компанийченко)

Анна Ковальчук, Нонна Гришаева, Дмитрий Харатьян и Лера Кудрявцева стали участниками непредсказуемого шоу «Поймай меня, если сможешь» на телекале «Россия». Ковальчук призналась, что проект оказался сложным испытанием – звездной команде не удавалось вычислять лжепевцов.
«Меня обманули! Мне казалось, что я чувствую людей… Вообще это наша профессия актерская — прочувствовать персонажа, погрузиться в него, и я так много занимаюсь этим», – поделилась разочарованием актриса.
Также она отметила, что в звездной команде не было единого мнения — каждый высказывал свою точку зрения.

В свою очередь, Кудрявцева отметила высокий уровень подготовки участников, подчеркнув, что даже им, профессионалам, было сложно не ошибиться. А Харатьян признался, что полюбил шоу как зритель и участник, сравнив его с увлекательным детективом.

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#шоу-бизнес
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#актеры
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Группа «Ленинград» подпишет документ о соблюдении законов на концертах в Новосибирске
«Ленинград» подпишет письмо о соблюдении законов перед шоу в Новосибирске
20 мая 2025, 11:00

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров (Фото: Instagram*, @leningtad_shnurov)

Участники группы «Ленинград» — концерт коллектива в Новосибирске призывали отменить активисты — подпишут гарантийное письмо о соблюдении законодательства РФ перед выступлением.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона, также на концерте «Ленинграда» будут установлены возрастные ограничения 18 , в зоне контроля билетов организована проверка оригиналов паспортов.

Группа «Ленинград» выступил в Новосибирске с шоу «Шнуров с вами!» 29, 30 и 31 мая 2025 года. Активисты Новосибирского координационного совета в защиту общественной нравственности, культуры и традиционных семейных ценностей требовали отменить концерты коллектива, для этого они обратились к губернатору области, мэру Новосибирска, директору концертной площадки «Арена», а также руководителям министерств культуры, физкультуры и спорта. По мнению общественников, в песнях группы «Ленинград» много ненормативной лексики, в творчестве коллектива прослеживается пропаганда употребления алкоголя и курения.

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*запрещён в РФ.
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Лена Ленина рассказала о конфликте с Перминовой и её молодым бойфрендом на Каннском кинофестивале
Лена Ленина рассказала о конфликте с Перминовой в Каннах
20 мая 2025, 10:56

Лена Перминова, Тарас Романов и Лена Ленина (фото: Instagram* @lenaleninaofficial)

Светская львица Лена Ленина поделилась подробностями конфликта, вспыхнувшего между ней и моделью Леной Перминовой на Каннском кинофестивале. Об этом пишет Super в своём Telegram-канале.
Представительницы российского шоу-бизнеса встретились у входа в отель Carlton и начали обмениваться любезностями. Перминова похвалила причёску Лениной, а та, в свою очередь, сказала то, чего не следовало бы.

«А вот у Вас всё красивое! Кроме причёски». Неловкая пауза. Я продолжаю (мысли-мечты вслух): «Но самое красивое у Вас – это он! (Съедаю глазами 29-летнего манекенщика из модельного агентства) [Тараса Романова]», – заявила Ленина.
После этих слов она попросила Перминову сфотографироваться с её возлюбленным, но без неё. В ответ Ленина получила отказ.

Ленина добавила, что теперь ей захотелось «поскрести по сусекам модельных (эскорт)-агентств», чтобы найти себе такого же молодого человека.

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56-летняя Татьяна Буланова заговорила о предстоящем материнстве
20 мая 2025, 10:27

Татьяна Буланова и Валерий Руднев (фото: Telegram @bulanovacom)

Певица Татьяна Буланова счастлива в браке с молодым мужем, бизнесменом Валерием Рудневым. Супруги задумываются о совместных детях.
Изначально 56-летняя Буланова рассматривала ЭКО или усыновление, однако передумала делать такие шаги.

Теперь же артистка, с её слов, созрела для материнства. Татьяна решила использовать ранее замороженные яйцеклетки. Такой серьёзный и ответственный шаг она готова сделать только при полной поддержке мужа. Причём, певица хочет воспользоваться услугами суррогатной матери, поскольку в случае самостоятельного вынашивания ребёнка, она очень сильно рисковала бы здоровьем.

«Я рожать сама уже не планирую, а есть на это всё-таки суррогатное материнство и так далее. Это абсолютно прерогатива Валерия, его решение будет. Как он будет готов, то тогда всё, наверное, будет и организовано», – подчеркнула Буланова в беседе с «Пятым каналом».
Правда, коллеги предсказывают Татьяне судьбу матери, которая будет самостоятельно обеспечивать всю семью. Дело в том, что сейчас дела Руднева идут неважно, поэтому он вынужден продавать бизнес для выплаты многомиллионных долгов перед банками.

Однако Буланова утверждает обратное, уверяя, что у её семьи нет финансовых проблем, а Валерий прекрасно справится с обеспечением ребёнка.

Напомним, что супруги проживают раздельно. Буланова в основном находится в Петербурге, а Руднев живёт в Москве.

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Владимир Пресняков поздравил молодую избранницу с днем рождения
Владимир Пресняков поздравил Наталью Подольскую с 43-летием
20 мая 2025, 10:15

Владимир Пресняков (Фото: Телеграм/vladimirpresnyakov)

Наталья Подольская отмечает свой день рождения. Сегодня, 20 мая, певице исполнилось 43 года. В качестве подарка Владимир Пресняков посвятил любимой жене трогательный видеоролик, с помощью которого передал значимые события в их совместной жизни.
На кадрах предстали жених и невеста, их первый поцелуй на свадьбе, а также моменты с детьми. Певец выразил чувства к избраннице через слова:
«Любовь моя! Вот уже 20 лет ты делаешь меня абсолютно счастливым. И я хочу быть уверен, что делаю такой же счастливой тебя. Спасибо тебе за каждый день нашей совместной жизни и за наших деток, за нашу семью, за наши песни и за нашу любовь. Ты мой воздух!»
Напомним, в браке у супругов появились на свет двое сыновей — Артемий и Иван.

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