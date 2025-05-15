«Меня обманули!»: Кудрявцева об участии в шоу с Нонной Гришаевой и Анной Ковальчук

Лера Кудрявцева (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)
Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала в беседе со «Стархитом» о трудностях на съемках проекта «Поймай меня, если сможешь», в котором она участвует вместе с Дмитрием Харатьяном, Нонной Гришаевой и Анной Ковальчук. Суть шоу — угадать лжепевца на сцене. Кудрявцева подчеркнула, что не обмануться очень сложно, тем более, когда ты так или иначе прислушиваешься к команде.
«Меня обманули, конечно! Я могу себе представить, какая проходила работа с каждым из команды участников. Потому что даже мы, казалось бы, профессионалы, которые понимают все и видят все, очень сложно было не обмануться. Обманули, молодцы!» — сказала Кудрявцева.Она добавила, что шоу весьма позитивное, где нужно получать удовольствие и кайф от происходящего. Очередной выпуск музыкального проекта состоится уже в грядущую пятницу.
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