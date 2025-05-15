Прозрачное платье с необычным париком: Белла Хадид снялась для Vogue

Белла Хадид (Фото: Instagram*/bellahadid)
Американская супермодель Белла Хадид снялась в новом выпуске журнала Vogue. Топ-модель предстала перед камерой в пышном парике, похожем на львиную гриву.
Не обошлось и без откровенных образов: 28 летняя девушка надела прозрачное платье Dolce & Gabbana, расшитое бисером. Кроме того, на Хадид были и другие бренды. В частности, ее одели в миди Balmain, комплект Etro, состоящий из юбки и топа.
Ранее супермодель говорила про свой роман с наездником Аданом Бенуэлосом. Будущего возлюбленного она встретила, будучи в отпуске осенью 2023 года. Пара встретилась на выставке лошадей. Белла подчеркнула, что Адан был великолепен в ковбойском образе.
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*Запрещен в РФ
Ранее супермодель говорила про свой роман с наездником Аданом Бенуэлосом. Будущего возлюбленного она встретила, будучи в отпуске осенью 2023 года. Пара встретилась на выставке лошадей. Белла подчеркнула, что Адан был великолепен в ковбойском образе.
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Никита Кротов