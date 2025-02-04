Татьяна Брухунова (Фото: соцсети)
Молодая супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова высмеяла звёзд шоу-бизнеса, которые открыто обсуждают ее, и назвала их «сбитыми летчиками».
Брухунова заявила, что «уважаемая публика» собирается вместе на «зашкварных передачках», чтобы обсудить и перемыть ей косточки, придумывая небылицы.
По ее словам, успешные и богатые люди не занимаются обсуждением других людей, так как они «живут свою лучшую жизнь», занимаются семьей, работой и имеют множество радостей, которыми наполнена жизнь психически здорового человека.
В конце она резюмировала, что счастлива и пожелала быть счастливыми и другим.
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«И кто это делает? "Сбитые летчики". Мне даже их немного жаль. Актрисы, которые не снимаются в большом кино, певицы, которые превратились в говорящие головы, тарологи, нумерологи и блогеры-неудачники, из которых хлыщут фонтаны фекалий», — написала в соцсети Брухунова.
По ее словам, успешные и богатые люди не занимаются обсуждением других людей, так как они «живут свою лучшую жизнь», занимаются семьей, работой и имеют множество радостей, которыми наполнена жизнь психически здорового человека.
В конце она резюмировала, что счастлива и пожелала быть счастливыми и другим.
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Элина Позднякова