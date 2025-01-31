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«На самом видном месте!»: зачем жене Петросяна Брухуновой конфликт с Герасимовым

Татьяна Брухунова нарывается на конфликт с Герасимовым
Татьяна Брухунова (Фото: соцсети)

Татьяна Брухунова (Фото: соцсети)

Молодая жена сатирика Евгения Петросяна Татьяна Брухунова была в ярости, когда узнала о закрытии спектакля «Дядя Жорж» в Театре сатиры. Худрук Евгений Герасимов пояснял, что постановка не дает стопроцентную посещаемость.
Однако Брухунова не успокоилась, опубликовав афишу представления «Век Сатиры», где Герасимова видно в окружении легендарных артистов.

«Кто-то может объяснить, что ЭТОТ человек делает на афише? На самом видном месте!» — негодует Брухунова.


От Герасимова на данный момент не последовало никакой реакции.

Перед этим стало известно, как Брухунова «спалилась» в сети. Женщина снова обратила на себя внимание. Что этому поспособствовало, читайте в нашем материале.

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#скандал
Предсказала свою гибель и ушла раньше, чем стала знаменитой: трагедия Татьяны Снежиной, автора хита Пугачевой «Позови меня с собой»
31 января 2025, 15:41

Татьяна Снежина (Фото: кадр из клипа «Позови меня с собой»)

Не многие знают, что хит Аллы Пугачевой «Позови меня с собой» был написан совсем юной девушкой по имени Татьяна Печёнкина. Она писала стихи и песни под псевдонимом «Снежина».
Ее песни до сих пор исполняются многими звездами российской эстрады. К сожалению, автор музыкальных произведений не дождалась оглушительной славы при жизни. О том, как начиналась карьеры Татьяны Снежиной, когда к ней пришла популярность и что стало причиной трагической гибели, расскажет редакция «Радио 1».

Биография


Татьяна Печёнкина родилась 14 мая 1972 года в Луганске. По роду службы отца им приходилось часто переезжать. Первые десять лет своей жизни она провела на Камчатке. Затем семья переехала на Урал.

Татьяна с раннего детства была погружена в творчество, а также сочиняла стихи. Ее мама играла на фортепиано и очень любила классическую музыку. Свои первые концерты Печёнкина устраивала перед родителями.

Первая любовь стала для Татьяны особым стимулом к написанию стихов и музыки. Однако счастье юных влюбленных продлилось недолго, так как отца Печёнкиной перевели в Москву. Разлука очень тяжело давалась обоим. Именно тогда девушка написала самые пронзительные из своих стихов. Затем Татьяна начала записывать свои песни на кассеты. Родители этому увлечению дочери большого значения не придавали. Они были уверены, что это просто хобби, которое пройдет со временем.

Татьяна Снежина (Фото: соцсети)

Внезапное начало карьеры


По настоянию родителей Татьяна поступила в медицинский институт, где её талант не остался незамеченным. Она принимала участие во всех студенческих концертах. Именно в тот период у поэтессы появились первые поклонники. Вскоре последовал еще один переезд в Новосибирск, а за ним в жизнь Татьяны пришли одиночество и печаль. Но при этом творческая муза не покинула ее, Печёнкина вновь начала активно писать песни. В это же время появился и ее звучный псевдоним — Снежина. Как символ снега, холода и пустоты.

Карьера Татьяны началась внезапно. Однажды на домашних посиделках вместе с братом и его друзьями один из присутствующих попросил кассету с записями исполнительницы. Потом он отдал запись на оценку знакомому музыканту. Тот был впечатлён талантом девушки и пригласил её в Москву. В результате плодотворного сотрудничества была записана 21 песня. Однако денег на рекламу и пиар не хватало, по этой причине альбом с этими композициями заметного успеха не имел.

Творческий союз, который перерос в любовь на всю жизнь


Татьяна выступала в ресторанах некоторое время, а потом вернулась в родной город. Родители поддержали дочь и уговорили не оставлять творчество. Спустя какое-то время на ее песни обратил внимание новосибирский продюсер Сергей Бугаев. Он предложил поработать над альбомом Снежиной. Вскоре продюсер пришел к выводу, что аранжировки только портят песни Татьяны и сказал, что они должны найти путь к сердцу слушателя именно в таком виде, в каком были написаны изначально.

Так и получилось. Потихоньку песни стали звучать на радио, а Татьяна продолжала давать концерты. В 1995 году она написала песню «Музыкант», которая позже станет визитной карточкой Кристины Орбакайте. У Снежиной было много планов. Она работала над новым альбомом. И как будто спешила жить.

Татьяна Снежина и Сергей Бугаев (Фото: кадр из книги «Звезда моя»)

Творческий союз Снежиной и Бугаева быстро перерос в роман. 13 сентября 1995 года Татьяна и Сергей должны были расписаться в ЗАГСе, однако никто не мог подумать, что до свадьбы влюбленные не доживут.

Предрекла свою гибель


18 августа 1995 года Снежина и Бугаев устроили небольшой концерт, на котором Татьяна вдруг решила исполнить романс с красноречивым названием «Если я умру раньше времени». На следующий день они с компанией друзей отправились отдохнуть на Алтай. На обратном пути, 21 августа, минивэн, в котором находилась певица и продюсер, попал в аварию. Все, кто находился в автомобиле, включая ребенка друзей, певицу и её жениха, погибли. Татьяне Снежиной было всего 23 года.

Посмертная слава


Спустя время кассета с записями певицы сначала попала в руки Иосифу Кобзону, потом Игорю Крутому, а затем и Алле Пугачевой. Она и исполнила песню, которая является самым известным хитом Снежиной — «Позови меня с собой». Песни Татьяны, которых она за свою очень короткую жизнь написала больше 200, исполняют самые именитые звёзды российской эстрады по сей день.

В Новосибирске и в Луганске в честь поэтессы установлены памятники. В московской школе, где в свое время училась Татьяна, в ее честь организован литературный музей.

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Беременная Ида Галич рассказала о съемках в полуголых нарядах на улицах Парижа
31 января 2025, 15:03

Ида Галич (Фото: Telegram-канал)

Недавно блогер Ида Галич рассекретила вторую беременность. Радостной новостью Ида поделилась со своей аудиторией, будучи на Неделе моды в Париже. Оттуда звезда ежедневно публикует снимки в роскошных нарядах с открытыми плечами и спиной, без верхней одежды и головного убора.
В комментариях под роскошными фотографиями фанаты забеспокоились о здоровье мамы и малыша, поскольку блогер снимается полуголой на улице зимой.

«Ребята, все, кто переживал, что я сейчас не в шапке, а фотографировалась в нарядах, в босоножках и без верхней одежды. Надо отметить, что между кадрами накидывается пальто, а потом надеваются мягкие теплые ботиночки. Так что, в таком раздетом виде я существую недолго.», — поспешила успокоить поклонников Ида Галич.

Она также отметила, что уже больше года укрепляет свое здоровье и закаляется.

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#беременность
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Обеспечивал роскошную жизнь и скрывал жену: чем «Миссис Россия» не угодила миллиардеру и за что он хочет сдать ее в психбольницу
31 января 2025, 15:02

Наталья Оскар (фото: социальные сети)

В 2023 году титул «Миссис Россия» получила Наталья Оскар из Хабаровска. Её победа вызвала бурную реакцию в интернете, где пользователи усомнились в натуральности её внешности и утверждали, что она выглядит гораздо лучше на фотографиях, чем в реальной жизни. Несмотря на критику, сама Наталья с радостью приняла свою победу, поблагодарив за поддержку своего мужа и дочь. Однако уже весной 2024 года Оскар объявила о разводе. Кем оказался муж «Миссис России» и о его угрозах жене расскажет «Радио 1».

Поддержка мужа


Роман Безматерных, успешный предприниматель из Хабаровска, активно поддерживал свою жену Наталью в её стремлении победить на конкурсе «Миссис Россия». Он не только прилетал к ней в Москву на финал, но и помогал с подготовкой, покупая фрукты и угощения для участниц.

После возвращения в Хабаровск Наталья начала готовиться к международным конкурсам, при этом признавая, что её уверенность и свобода во многом благодаря поддержке мужа. До этого она 10 лет работала в сфере образования, но, следуя своей мечте, решила заняться музыкой и вокалом. Роман обеспечивал семью, поддерживал супругу во всех начинаниях.

«Он приехал за сутки до финала и занимался только мной. Что ты хочешь есть? Что тебе принести? Массаж? Такая забота и поддержка! Это дает огромную силу преодолеть любые препятствия. Он помогал всем нам. Раньше остальных привез еду, воду в гримерки. Все участницы были так благодарны, ведь день предстоял тяжелый. Мужу огромное спасибо от души, что он поддерживает меня и помогает», — рассказала она в беседе со «СтарХитом».

Наталья Оскар (фото: социальные сети)

Запрещал общаться с подругами


В мае 2024 года Оскар сообщила о разводе с мужем. Кроме того, она рассказала, что их отношения начались с обмана: Роман скрывал от неё, что был женат. Когда правда всплыла, он пообещал развестись, но процесс затянулся на три года. В это время они стали жить вместе, у них родилась дочь Моника, а в 2021 году пара всё-таки заключила официальный брак.

Наталья призналась, что их отношения были не такими уж идеальными. Одной из причин стали сложные отношения Романа с его бывшей женой, которая не раз напоминала о себе, а также постоянный контроль со стороны Романа, который ограничивал личное пространство Натальи.

«Он запрещал мне общаться с моими подругами. Постоянно контролировал, где я нахожусь. Просил показывать ему мой распорядок дня. Каждое утро он начинал с разборок. Мне казалось, что он получает удовольствие от того, что я нервничаю», — рассказала девушка в интервью Super.

Наталья Оскар утверждает, что долго пыталась сохранить отношения с мужем, но ситуация осложнилась после её участия в конкурсе «Миссис Россия – 2023». Победа на конкурсе привлекла внимание к её карьере певицы, и её стали приглашать выступать на других конкурсах красоты по всей России. Однако её супругу новая карьеры жены не понравилась.

«Когда я собиралась по работе в Сочи, он меня не отпустил. Я с этим не согласилась, из-за чего он начал агрессировать: выбил стекло в двери, схватил меня и кинул на диван с криками, что я должна ему подчиняться. После этого начался настоящий абьюз. У него часто происходили психические срывы», — призналась она.

Наталья Оскар (фото: социальные сети)

Угрожал после развода


Расставание пары прошло крайне болезненно. Оскар заявила, что ей начали поступать угрозы от бывшего мужа. Она даже опубликовала переписку, в которой Роман пытался её запугать.

«А вот тебя лишить родительских прав и в психушку посадить попробую», — писал Роман бывшей возлюбленной.

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Мария Погребняк воссоединилась с бывшим мужем ради 18-летнего сына

Кроме того, бизнесмен напомнил жене о её музыкальной карьере.

«Песни все мои. Я деньги перечислял, поэтому права на них мои, судиться будем. Готовятся пять исков на все, что ты у меня забрала, бандитка», — заявил он.

После того как Наталья подала на развод, возник новый конфликт — раздел имущества. По условиям брачного контракта, всё, что записано на Оскар, должно остаться ей. Однако, как утверждает «Миссис Россия», Роман отказывается отдавать дом, который официально принадлежит Наталье. Он требует, чтобы она либо переписала особняк на него, либо продала его значительно дешевле рыночной стоимости — за 20 миллионов.

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#победа
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#развод
#брак
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«Я устала от скандалов»: Федосеева-Шукшина обратилась к дочерям и обвинила их в попытке завладеть ее имуществом
Вдова Василия Шукшина Лидия заявила, что не отдаст дочерям наследие писателя
31 января 2025, 14:45

Лидия Федосеева-Шукшина (Фото: кадр из программы «Судьба человека»)

Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина сделала заявление на фоне судебных разбирательств по авторским правам на произведения её покойного мужа, писателя Василия Шукшина.
«Я хочу обратиться к своим дочерям, особенно к Марии. Мне 86 лет! Я устала от судов, скандалов, обманов и попыток завладеть моим имуществом в последние годы!» — поделилась артистка в беседе с изданием «МК».

Федосеева-Шукшина не понимает, почему её любимая дочь стремится получить её долю авторских прав и находит «свидетелей» против неё в суде. Актриса подчеркнула, что не передавала наследство мужа никому и не собирается этого делать.
«Это моё и будет моим, пока я жива. Это — правда. Я не буду судиться ни с Ольгой, ни с Марией: они мои дочери. И я прошу их только об одном: о правде и справедливости!» — заявила 86-летняя актриса.
Напомним, 10 января стало известно, что родственники Федосеевой-Шукшиной едва не устроили драку у здания суда, куда прибыли по делу о разделе авторских прав на произведения писателя. Конфликт разгорелся между двоюродной сестрой актрисы Татьяной и её дочерью Ольгой.

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«До неприличия соблазнительные»: бывшая жена Нагиева раскрыла правду о его любовных похождениях
31 января 2025, 14:22

Дмитрий Нагиев (Фото: соцсети)

Российская радиоведущая Алла Щелищева, более известная под псевдонимом Алиса Шер, в своей книге «Я была женой Нагиева» открывает завесу тайны над совместной жизнью с одним из самых известных шоуменов страны.
Их история — это не только романтические моменты, но и сложные отношения, полные испытаний и недопонимания. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Начало совместной жизни

Алиса и Дмитрий поженились в сентябре 1986 года, их совместная жизнь началась в крохотной восьмиметровой комнате в квартире родителей Алисы. В то время как она работала в Ленконцерте, Нагиев только начинал свою карьеру, поступив в театральный вуз. Однако вскоре после свадьбы его отправили на практику в колхоз, что стало началом трудностей в их отношениях.

«Я остаюсь одна и понимаю, что медовый месяц закончился. У меня был один только август, в течение которого в Диминой жизни не существовало никаких женщин, кроме меня <…>. И то, возможно, лишь потому, что найти в лесу красивую девушку гораздо сложнее, чем подосиновик», — поделилась Шер.

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Ревность и подозрения

Алиса признается, что всегда знала о слабости Дмитрия к женщинам. Она наблюдала за его однокурсницами и отмечала, что многие из них были «до неприличия соблазнительными». По ее словам, романы Нагиева начались еще во время его учебы и продолжались на протяжении всего брака.

«Девушки совершенно не считались с его положением "женат"», — говорит Шер, подчеркивая, что даже их совместное времяпрепровождение не останавливало других женщин.

Интимные переплетения

Шер вспоминает о своем собственном опыте: однажды, находясь на даче, она вступила в интимную связь с Нагиевым, несмотря на присутствие его тогдашней девушки. Этот эпизод стал предвестником дальнейших конфликтов в их браке.

«Неужели я ожидала, что со мной будет как-то иначе?» — задается вопросом Алиса.

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Письма и обман

Ссоры между супругами становились все более частыми. После одной из таких ссор Шер сожгла все письма — свои и его, включая переписку с другими девушками. Нагиев же объяснял свои похождения дружескими отношениями и списывал все на бурную фантазию жены.

«Тем не менее любовных историй у Димы было пруд пруди», — резюмирует Алиса.

Долгий путь к расставанию

Брак Алисы Шер и Дмитрия Нагиева продлился 24 года — с 1986 по 2010 год. За это время у пары родился сын Кирилл. Однако постоянные конфликты и измены привели к тому, что их отношения исчерпали себя.

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«Расписание моего члена»: Natan жестко ответил Водонаевой, обвинившей его в интиме с Лерчек
31 января 2025, 14:17

Natan (Фото: соцсети)

Накануне Алена Водонаева заявила, что Лерчек, певица Бьянка и Natan не совсем честны в своих заявлениях о взаимоотношениях на реалити-шоу. Несмотря на их заверения о том, что близости между ними не было, Алена утверждает, что ситуация выглядит иначе.
Модель отметила в программе «Шортсы», что по ее данным, участники шоу не просто перецеловались. Водонаева призвала девушек не приукрашивать свои истории в интервью, добавив, что у нее есть свои источники информации.

Natan не оставил без внимания высказывание Алены и ответил ей в том же духе в личном телеграм-канале.


«Еще один человек, у которого есть информация и расписание моего члена. Где он был, в каком человеке и в какое время. Доброго дня, дорогие!»
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Тенденция к разводам: Тодоренко высказалась о своем браке с Топаловым
Тодоренко с Топаловым старательно работают над отношениями, чтобы сохранить брак
31 января 2025, 14:13

Регина Тодоренко и Влад Топалов (Фото: соцсети)

Звездная пара Регина Тодоренко и Влад Топалов ведут старательную работу над своими отношениями для сохранения брака. Об этом телеведущая рассказала «ТН Звезды».
«Сейчас есть неприятная тенденция к разводам и беречь отношения — это, наверное, самое важное для меня», — сказала Тодоренко.
Звезда телеэкрана подчеркнула, что бывает всякое: Влад может вспылить, а Регина — закипеть. Вместе с тем, по словам Тодоренко, их маленький росток дал «большие корни». Знаменитости всецело поддерживают друг друга.

«…Мы знаем, что играем на одном поле, мы в одной команде», — резюмировала селебрити.

Перед этим стало известно, что сделала молодая невеста певца Григория Лепса Аврора Киба.

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«Полнейшее недоумение»: актриса Ольга Кузьмина возмутилась номинацией на «Оскар» Юры Борисова
Звезда «Кухни» Ольга Кузьмина раскритиковала «Анору» и роль Юры Борисова
31 января 2025, 14:13

Ольга Кузьмина (Фото: соцсети)

Актриса Ольга Кузьмина, известная по сериалу «Кухня», раскритиковала фильм «Анора» и заявила, что в роли Юры Борисова нет ничего выдающегося для номинации на «Оскар».
«Они хотят сказать, что лучше «Аноры» за этот год не было фильмов? Безусловно, этот фильм хороший: все сделано по уму, драматургически верно вымерено, сюжет понятен. Такая отсылка к классической "Красотке". Но достоин ли этот сценарий номинации на "Оскар"?.. Плохого в нем ничего нет, но ведь и уникального тоже», — написала Кузьмина в своем Telegram-канале.

При этом она отметила, что артисты сыграли свои роли замечательно, а игра Юры Борисова, как, впрочем, и всегда, оказалась талантливой. Однакоона возмутилась, почему именно эта маленькая роль, раскрытая не до конца, получила номинацию.

При этом подписчики актрисы поддержали ее и писали, что «Оскар» нужно дать ей за хорошее исполнение роли в сериале «Кухня».

Кузьмина поблагодарила подписчиков за активный отклик на ее мнение о фильме «Анора» и порадовалась тому, что она не одна осталась в «полнейшем недоумении» от этого фильма и его номинации.

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Обнимал за талию и прижимал к себе: женатый Алексей Чумаков флиртовал с Элиной Чага
Певица Элина Чага опубликовала видео, на котором танцует и поет с Алексеем Чумаковым
31 января 2025, 13:37

Элина Чага (Фото: соцсеть)

Певица Элина Чага опубликовала в личном блоге ролик, на котором танцует и поет с женатым Алексеем Чумаковым, который в свою очередь нежно обнимал ее за талию и прижимал к себе.
Пользователи Сети обратили внимание на то, что действия певцов были похожи на флирт. Подписчики упрекнули Чумакова, что его поведение не слишком красиво по отношению к жене Юлии Ковальчук, которая родила ему двух детей.

«Что-то подсказывает мне, что его жене это покажется не очень веселым»; «Где-то заплакала Ковальчук»; «Ох, Алексей, Алексей…»; «Представляю лицо Юли!»; «Зачем вообще публиковать такие видео?! Алексей женат, между прочим!», — писали комментаторы.

Но нашлись и те, которые посчитали подобные действия «рабочим моментом» артистов.

Еще несколько дней назад Чумаков выступал на дне рождения бывшей возлюбленной Тимати Анастасии Решетовой. Певец держал именинницу за руку и нежно смотрел на нее. Тогда фанаты также осудили подобное поведение Чумакова.

Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков женаты более 11 лет и воспитывают дочерей Амелию и Алисию. Пара предпочитает не делиться деталями личной жизни и считается нескандальной.

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