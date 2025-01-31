«На самом видном месте!»: зачем жене Петросяна Брухуновой конфликт с Герасимовым

В 2023 году титул «Миссис Россия» получила Наталья Оскар из Хабаровска. Её победа вызвала бурную реакцию в интернете, где пользователи усомнились в натуральности её внешности и утверждали, что она выглядит гораздо лучше на фотографиях, чем в реальной жизни. Несмотря на критику, сама Наталья с радостью приняла свою победу, поблагодарив за поддержку своего мужа и дочь. Однако уже весной 2024 года Оскар объявила о разводе. Кем оказался муж «Миссис России» и о его угрозах жене расскажет «Радио 1».