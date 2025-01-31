«На самом видном месте!»: зачем жене Петросяна Брухуновой конфликт с Герасимовым

Татьяна Брухунова (Фото: соцсети)
Молодая жена сатирика Евгения Петросяна Татьяна Брухунова была в ярости, когда узнала о закрытии спектакля «Дядя Жорж» в Театре сатиры. Худрук Евгений Герасимов пояснял, что постановка не дает стопроцентную посещаемость.
Однако Брухунова не успокоилась, опубликовав афишу представления «Век Сатиры», где Герасимова видно в окружении легендарных артистов.
От Герасимова на данный момент не последовало никакой реакции.
Перед этим стало известно, как Брухунова «спалилась» в сети. Женщина снова обратила на себя внимание. Что этому поспособствовало, читайте в нашем материале.
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«Кто-то может объяснить, что ЭТОТ человек делает на афише? На самом видном месте!» — негодует Брухунова.
От Герасимова на данный момент не последовало никакой реакции.
Перед этим стало известно, как Брухунова «спалилась» в сети. Женщина снова обратила на себя внимание. Что этому поспособствовало, читайте в нашем материале.
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Никита Кротов