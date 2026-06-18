«И вдруг — он»: Лиза Моряк вспомнила первую встречу с Сариком Андреасяном

18 июня 2026, 18:04

Лиза Моряк рассказала историю знакомства с Сариком Андреасяном

Лиза Моряк и Сарик Андреасян (Фото: Instagram* / @moryakliza)

Лиза Моряк поделилась в соцсетях воспоминаниями о знакомстве с режиссёром Сариком Андреасяном. Поводом стала восьмая годовщина их первой встречи.





По словам актрисы, они познакомились во время работы над фильмом Девушки бывают разные. Моряк призналась, что тогда сильно переживала из-за проб и очень хотела получить роль.



В своём рассказе артистка отметила, что именно Андреасян поверил в неё как в начинающую актрису и дал возможность проявить себя в кино.





«И вдруг — он. Сарик. Человек, чьё видение, чья вера в новые таланты, в неогранённые алмазы, распахнула двери в мир кино», — поделилась Моряк.