«Всё позади»: Елена Ксенофонтова показала дочь-выпускницу с аттестатом отличницы
Елена Ксенофонтова трогательно поздравила дочь с окончанием школы
Елена Ксенофонтова поделилась с подписчиками радостным событием в семье. Дочь актрисы Софья окончила школу, получив аттестат, в котором стоят одни пятёрки.
В личном блоге артистка опубликовала редкие фотографии с выпускницей. На снимках Софья позирует в нежно-лиловом платье с букетом цветов рядом со счастливой мамой.
«Сегодня выпускной у моей Богини! Экзамены, слёзы, бесконечные занятия, бессонные ночи… всё позади. Теперь можно выдохнуть и немножечко отдохнуть. Моя прекрасная Софья, свети!» — трогательно обратилась Ксенофонтова к дочери.Софья родилась в феврале 2011 года и стала для актрисы долгожданным ребёнком. Ранее Елена рассказывала, что её появлению на свет предшествовали тяжёлые испытания, включая потерю ребёнка на позднем сроке беременности.
Отцом Софьи является адвокат Александр Рыжих. После почти девяти лет совместной жизни пара рассталась, а их разрыв сопровождался длительными судебными разбирательствами.