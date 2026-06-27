«Всё позади»: Елена Ксенофонтова показала дочь-выпускницу с аттестатом отличницы

27 июня 2026, 11:49

Елена Ксенофонтова трогательно поздравила дочь с окончанием школы

Елена Ксенофонтова (Фото: Instagram* / @elena_ksenofontova_official)

Елена Ксенофонтова поделилась с подписчиками радостным событием в семье. Дочь актрисы Софья окончила школу, получив аттестат, в котором стоят одни пятёрки.





В личном блоге артистка опубликовала редкие фотографии с выпускницей. На снимках Софья позирует в нежно-лиловом платье с букетом цветов рядом со счастливой мамой.





«Сегодня выпускной у моей Богини! Экзамены, слёзы, бесконечные занятия, бессонные ночи… всё позади. Теперь можно выдохнуть и немножечко отдохнуть. Моя прекрасная Софья, свети!» — трогательно обратилась Ксенофонтова к дочери.