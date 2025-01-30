Федор Бондарчук покинул пост председателя совета директоров «Ленфильма»: причины и подробности

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Федор Бондарчук покинул пост председателя совета директоров киностудии «Ленфильм». Режиссер и продюсер занимал эту должность с 2012 года, но в декабре 2024 года решил уйти из-за высокой загруженности в других проектах. Об этом сообщила РБК представитель Бондарчука Мария Далакян.
Основной причиной для ухода стало увеличение занятости Бондарчука в основанной им студии Art Pictures Studio, а также в должности генерального продюсера «НМГ Студии». Министр культуры РФ Ольга Любимова официально удовлетворила просьбу Бондарчука об освобождении от должности.
Несмотря на уход, на официальном сайте «Ленфильма» по состоянию на 29 января Бондарчук все еще значился главой совета директоров.
За последние четыре года «Ленфильм» выпустил более 25 фильмов, организовал более 10 выставок и открыл смотровую площадку. Также совместно с Минкультуры был запущен проект «Ленфильм-дебют» для поддержки начинающих режиссеров.
Однако на данный момент у киностудии есть серьезные проблемы. В январе 2025 года компания «Радмир» подала иск о банкротстве «Ленфильма», хотя пока заявление оставлено без движения. Кроме того, на сайте Федеральной службы судебных приставов указана непогашенная задолженность «Ленфильма» на сумму более 100 миллионов рублей.
Ранее «Радио 1» передавало, что Рита Дакота поделилась с поклонниками радостными новостями: она и её супруг Фёдор Белогай задумались о совместном ребёнке. Певица рассказала, как идёт подготовка к этому важному шагу, а также поделилась личными переживаниями и семейными моментами.
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Несмотря на уход, на официальном сайте «Ленфильма» по состоянию на 29 января Бондарчук все еще значился главой совета директоров.
За последние четыре года «Ленфильм» выпустил более 25 фильмов, организовал более 10 выставок и открыл смотровую площадку. Также совместно с Минкультуры был запущен проект «Ленфильм-дебют» для поддержки начинающих режиссеров.
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Однако на данный момент у киностудии есть серьезные проблемы. В январе 2025 года компания «Радмир» подала иск о банкротстве «Ленфильма», хотя пока заявление оставлено без движения. Кроме того, на сайте Федеральной службы судебных приставов указана непогашенная задолженность «Ленфильма» на сумму более 100 миллионов рублей.
Ранее «Радио 1» передавало, что Рита Дакота поделилась с поклонниками радостными новостями: она и её супруг Фёдор Белогай задумались о совместном ребёнке. Певица рассказала, как идёт подготовка к этому важному шагу, а также поделилась личными переживаниями и семейными моментами.
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Мария Моисеева