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«В 2025 году я рожаю»: кем оказался таинственный возлюбленный Ольги Бузовой и закончится ли новый роман свадьбой

Ольга Бузова (Фото: соцсети)

Ольга Бузова (Фото: соцсети)

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова часто оказывается в центре самых горячих обсуждений. В настоящее время артистка подогревает интерес поклонников к личности своего нового избранника. В социальных сетях таинственного незнакомца уже прозвали «львом».
О том, что известно про нового бойфренда Бузовой и какими планами на 2025 год делилась певица с журналистами, читайте в материале «Радио 1».

Планы на 2025 год





20 января Ольге Бузовой исполнилось 39 лет. В конце 2024 года певица поделилась с журналистами планами на 2025 год. По словам 38-летней певицы, в планах на следующий год у неё есть желание стать матерью. Об этом она сообщила на мероприятии, посвящённом восьмилетию её творческой деятельности.

«В 2025 году я рожаю. Затем возьму год на такую творческую паузу. Побуду хорошей мамой, всё-таки нужно. Ну, а потом — в 2026-м, получается — будет большой сольный концерт», — цитирует слова Бузовой издание «Известия».

Таинственный лев


Ольга Бузова со своим избранником (Фото: соцсети)

Новогодние каникулы звезда провела на Красной Поляне в Сочи. На фото с отдыха Бузова снова похвасталась отношениями с таинственным незнакомцем. Ольга выложила в сеть видео свидания с неким мужчиной. Артистка появилась на ужине в эффектном наряде: облегающем чёрном платье с цветочным принтом, дополненном туфлями на высоком каблуке. Губы она подчеркнула красной помадой.

На видеозаписи запечатлён момент, когда мужчина преподносит Бузовой роскошный букет, а она в ответ слегка обнимает его за плечи. Лицо избранника Бузова снова не показала публике. «Ну мой», — подписала певица ролик, добавив смайлик льва.

Стоит отметить, что человек на видео совсем не похож на Олега Майами, роман с которым певице приписывают в течение нескольких месяцев. Часть фанатов рассмотрела в избраннике Бузовой юриста Романа Литарова. Пару мог познакомить общий друг Павел Бунин.

Новый роман может закончиться свадьбой


Ольга Бузова (Фото: соцсети)

В материале, опубликованном на портале 360.ru, сообщается, что фанаты увидели Ольгу Бузову в одном из свадебных салонов Москвы, где она примеряла платья. Стилист Никита Карстен рассказал, что они с Бузовой уже рассмотрели три варианта наряда. Однако о свадебных клятвах и кольцах утверждать преждевременно, Ольга выдерживает интригу. А публика с нетерпением ожидает развития событий.

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«Многое изменилось с тех пор, как я последний раз замуж выходила»: Ксения Бородина начала подготовку к свадьбе
Телеведущая Бородина рассказала о подготовке к свадьбе
20 января 2025, 18:02

Фото: соцсети

Телеведущая Ксения Бородина рассказала о начале подготовки к свадьбе.
В своих соцсетях она опубликовала видео, в котором назвала подготовку к предстоящему торжеству стрессовой ситуацией. Телеведущая очень переживает из-за организации, она хочет, чтобы свадьба получилась красивой и особенной.

Она рассказала, что с момента её свадьбы с бывшим супругом многое изменилось, поэтому сейчас она пребывает в небольшом шоке и занимается поиском «всего на свете». Она поблагодарила свою подругу за помощь в организации.

Также Бородина уточнила, что ещё не выбрала свадебное платье. В ходе торжества она планирует сменить два-три наряда. Для гостей тоже будет действовать свой дресс-код, поскольку телеведущая желает, чтобы все смотрелись гармонично и эстетично.

7 декабря Бородина объявила, что выходит замуж за своего возлюбленного блогера Николая Сердюкова. Телеведущая показала видео, на котором он делает ей предложение во время ночной экскурсии по «Эрмитажу». Позже звезда поделилась фотографией помолвочного кольца с бриллиантом в форме сердца.

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Умерший в СИЗО банщик, любовник Собчак и влиятельные олигархи: тайные и самые громкие романы Анастасии Волочковой
20 января 2025, 17:32

Анастасия Волочкова (Фото: соцсети)

20 января Анастасия Волочкова празднует своей 49-й день рождения. Она ведет активную светскую жизнь и привлекает к себе внимание. Поклонники часто обсуждают шпагаты балерины, ее алкогольную зависимость и многочисленных любовников. О ярких и мимолетных романах в жизни балерины рассказывает «Радио 1».

Первые романы Волочковой


Первым публичным любовником Волочковой стал внук примы Инны Зубковской Николай. Ходили слухи, что молодой человек просил бабушку помочь своей возлюбленной закрепиться в Мариинском театре. Вместе они были недолго, однако даже спустя много лет Николай с теплотой вспоминает об этих отношениях и отмечает изобретательность Волочковой в интимной жизни.

Следующим избранником балерины стал Вячеслав Лейбман, которого она увела у Ксении Собчак. Однако тогда Волочкова заявляла, что никаких любовных отношений между ними не было.

После она непродолжительное время встречалась с предпринимателем Михаилом Живило. Пара рассталась из-за проблем бизнесмена с законом.
Были у Анастасии и заграничные поклонники. Например, британец Энтони Керман, который увидел ее в «Спящей красавице» в Лондоне и без памяти влюбился. Ходили слухи, что он даже бросил семью ради российской красавицы. Он дарил Волочковой роскошные подарки и занимался организацией гастролей. Позже прима заявляла, что с Керманом ее связывала лишь тесная дружба.
Анастасия Волочкова (Фото: соцсети)

Позже балерина часто появлялась на светских мероприятиях с меценатом Анзори Аксентьевым, связь с ним она отрицала. Следующего своего любовника — миллиардера Сергея Полонского — Волочкова называла редким мужчиной, покорившим ее романтичными поступками. Ему она отдалась в первый же вечер знакомства, после того, как он прислал ей огромный букет роз.

Скандальные отношения с Сулейманом Керимовым


Судьба свела Анастасию с миллиардером Сулейманом Керимовым. Роман продлился 3,5 года. Балерина наслаждалась красивой жизнью и любимым мужчиной, несмотря на его патологическую ревность. Позже она рассказывала, что он нанимал сыщиков, чтобы следить за ней, охрану. Волочкову ревность богатого любовника не напрягала.

Рассталась пара вовсе не из-за ревности, а из-за темы детей.

«Когда я забеременела и хотела ему об этом сказать, он в этот же вечер сел со мной на диване и, еще не зная о том, что я в положении, сказал: "Если у нас родится ребенок и мы с тобой расстанемся, например, ты что-то сделаешь, что мне не понравится. Имей в виду, что по нашим законам ребенка у тебя заберут"», — рассказывала Волочкова.

Тогда она не смогла ему признаться в своей беременности, разорвала отношения и сделала аборт. Позже она заявляла в эфире «Битвы экстрасенсов», что избавиться от ребенка ее заставила мать, которая все время была против отношений Анастасии с Сулейманом.

С тех пор прошло более 20 лет. Волочкова до сих пор признается, что любовь к Керимову по сей день живет в ее сердце.

Жизнь после тяжелого расставания


Пережив болезненное расставание с Керимовым, Волочкова в начале 2000 года начала встречаться с Игорем Вдовиным. Вместе они пробыли четыре года. За это время Анастасия родила от него дочь Ариадну.

Позже мужчина взял у Волочковой в долг три миллиона долларов, но так их и не вернул. После разрыва с мужчиной Волочкова призналась, что их отношения были фиктивными.

Залечить раны балерине помог танцор Ринат Арифуллин, от которого она ушла к руководителю компании по транспортировке нефти Бахтияру Салимову. Роман продлился девять месяцев и завершился по инициативе балерины.
Анастасия Волочкова (Фото: соцсети)

Роман с Джимом Керри


Анастасия рассказывала, что за ней ухаживал голливудский актер Джим Керри. Первая их встреча произошла в 2001 году, однако тогда балерина была в отношениях. В 2002 году между ними закрутился роман.

«Мы ездили вместе на разные курорты, он прилетал на мои гастроли. Но со временем нас разлучило расстояние. Сами понимаете, у голливудских актеров график съемок расписан на год вперед. У меня тоже постоянная концертная деятельность. Но звонки от Джима не прекращались. Даже после расставания он не забывал меня», — охотно делилась Волочкова подробностями романа с Керри.

Роман с Николаем Басковым


В 2013 году у Волочковой приключился бурный роман с Николаем Басковым. Они вместе провели шикарный отдых на Мальдивах. Однако тогда хейтеры были уверены, что любовная история – не более чем пиар-акция. Однако Анастасия заявляла, что чувства были искренними.

То охранник, то фитнес-тренер


Долго одна Волочкова не оставалась никогда. Ее соседи рассказывали, что у нее много мужчин. Они замечали ее в компании охранника пригородного жилого комплекса, то в обществе фитнес-тренера из ближайшего подмосковного спортивного клуба.

Сама же прима не хотела раскрывать имя своего очередного избранника, мотивируя это тем, что «счастье любит тишину». Она лишь сказала, что он – состоятельный бизнесмен и не женат. Роман с неким Олегом продлился 10 месяцев.
«Я — свет солнца»: Волочкова рассказала, как отказывает мужчинам
«Я — свет солнца»: Волочкова рассказала, как отказывает мужчинам

В октябре 2021-го балерина продемонстрировала своего нового избранника — сотрудника железнодорожной компании Владимира. Но новый 2022 год она уже встречала в компании другого мужчины, которого она встретила на программе «Давай поженимся». 44-летний мускулистый Сергей Кузнецов приглянулся Волочковой, и они вместе отправились в отпуск на Мальдивы. Через месяц отношения закончились, а в 2023 году Кузнецов, которого в сети прозвали банщиком, умер в СИЗО. Бывшая любовница на похороны не пришла, мотивируя это тем, что приглашала его только на романтическое путешествие, после которого каждый должен был идти своей дорогой.

Тем временем, в 2022 году в Турции Анастасия знакомится с восточным мужчиной. Сплетники говорили, что избранником балерины стал таксист-азербайджанец, однако сама она заявляла, что на нее запал настоящий богач, который арендовал для нее целый остров.

«Он и в сексе был офигительный. Для меня это очень важно. <...> Это по-волочковски. Волочковская сила гораздо мощнее, чем лошадиная», — признавалась Волочкова в Rutube-шоу «Злые языки».

После окончания курортного романа Анастасия недолго пробыла одна и вновь быстро наладила личную жизнь. В декабре 2022-го она раскрыла имя нового избранника, которым оказался кондитер Дмитрий Дюран. Она называла его Дедом Морозом и даже планировал сыграть свадьбу. Однако 17 января стало известно, что его приговорили к семи годам колонии за мошенничество.
«Дарил пирожные хорошие и белые розы»: Волочкова оценила 7-летний приговор своему ухажеру
«Дарил пирожные хорошие и белые розы»: Волочкова оценила 7-летний приговор своему ухажеру
Тем временем в 2025-м балерина полетела на Мальдивы с 26-летним партнером по шоу Марчело Абабия. Экс-прима выкладывает много фотографий с отдыха. Она целует своего спутника в губы, называет себя его женой, но отмечает, что он ей не более чем коллега.

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Мужчины для «плотских утех»: кем оказался молодой любовник Волочковой, с которым она отдыхает на Мальдивах
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Желание пойти на СВО и рак последней стадии: как сейчас живёт певец Александр Буйнов
20 января 2025, 17:25

Певец Александр Буйнов (фото: социальные сети)

18 января стало известно, что российский певец Александр Буйнов был экстренно госпитализирован в одну из столичных клиник, где ему провели срочную операцию на позвоночнике. Артист обратился к врачам с жалобами на сильные боли в спине и ногах. Ранее у Буйнова был диагностирован рак предстательной железы IV стадии. Несмотря на тяжёлый диагноз, певец продолжает активную творческую деятельность и готовится к своему юбилейному концерту, который состоится в Государственном Кремлёвском дворце. О борьбе с онкологией, важнейших этапах жизни и планах артиста, в том числе о его желании участвовать в СВО, расскажет «Радио 1».

Биография Александра Буйнова


Александр Буйнов родился 24 марта 1950 года в Москве. Его отец, Николай Александрович, участвовал в Великой Отечественной войне, а позже преподавал физическую культуру. Мать, Клавдия Михайловна, выпускница консерватории, была пианисткой. В семье воспитывались четверо детей.

Музыкальное образование Буйнов получил в школе-семилетке при Московской консерватории. Позже он поступил на дирижёрско-хоровой факультет училища имени Гнесиных, но не закончил его. В 1992 году завершил обучение в ГИТИСе, где получил диплом режиссёра-постановщика.

Его карьера началась в 1966 году в рок-группе Александра Градского «Скоморохи». После службы в ракетных войсках, куда его призвали в 1970 году, Буйнов в 1973 году стал участником ансамбля «Весёлые ребята», в составе которого работал более 15 лет.

В 1989 году он начал сольную карьеру. Среди его известных песен — «Падают листья» и «Пусть». Музыкант активно сотрудничал с Игорем Крутым, выпустив ряд успешных альбомов. За свою карьеру Буйнов записал около 20 альбомов. Его творчество было отмечено званиями заслуженного и народного артиста России.

Политическая жизнь певца


Буйнов стал членом партии «Единая Россия» в 2003 году.

В 2018 году Буйнов выступил доверенным лицом Сергея Собянина на выборах мэра Москвы. В том же году он принял участие в концерте на открытии Крымского моста. Украина возбудила уголовное дело против 23 артистов, участвовавших в мероприятии, включая Буйнова.

В сентябре 2020 года музыкант поддержал президента Белоруссии Александра Лукашенко в период массовых протестов, приняв участие в записи клипа на песню «Любимую не отдают». В 2021 году украинские власти запретили артисту въезд на свою территорию.

После начала специальной военной операции в 2022 году Буйнов в интервью YouTube-каналу «Эмпатия Манучи» заявил, что предвидел происходящее, ссылаясь на конфликт в Донбассе. Он выразил желание пойти добровольцем, однако из-за возрастных ограничений получил отказ.

В 2023 году Александр Буйнов был внесён в санкционные списки Украины, а позже — Канады.

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Диагноз — рак


В ноябре 2024 года у Александра Буйнова диагностировали рак предстательной железы на последней стадии. Певцу был присвоен паллиативный статус, что предполагает назначение препаратов для облегчения боли без возможности полного излечения. Об этом сообщил Telegram-канал Shot. Артиста госпитализировали в московскую клинику, где ему назначили необходимые медикаменты для экстренных ситуаций. Буйнов ранее рассказывал, что с 2011 года его заболевание находилось в ремиссии, но периодически давало о себе знать.

В конце декабря 2024 года артист обратился к врачам с жалобами на сильную боль в спине и ногах, которая усиливалась при движении. Диагностика выявила повреждение поясничного отдела позвоночника, предположительно вызванное травмой или перегрузкой. 18 января в одной из московских клиник Буйнову провели срочную операцию.

Перед Новым годом артиста выписали из больницы. Его супруга заявила, что состояние здоровья певца стабилизировалось, и он активно готовится к сольному концерту, который запланирован на 6 апреля. Однако позже Буйнов опроверг сообщения о госпитализации. По словам артиста, с его здоровьем всё в порядке, и он продолжает заниматься творчеством.

«Я "свеж и спел", как поется в моей песне», — заявил Буйнов в беседе с ТАСС.

Певец Александр Буйнов (фото: социальные сети)

Александр Буйнов сегодня


Несмотря на серьёзное заболевание и необходимость паллиативного лечения, Александр Буйнов остаётся активным и жизнерадостным. Его концертный график расписан на ближайшие месяцы. 6 апреля певец выступит с юбилейной программой в Государственном Кремлёвском дворце.

24 марта Буйнову исполнится 75 лет. После этого он отправится в масштабный Всероссийский тур. Кроме того, осенью 2024 года артист выпустил новый музыкальный клип под названием «Я спел и свеж».

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«У неё катастрофическая ситуация»: куда пропала певица Тамара Гвердцители и как семейная трагедия заставила ее покинуть Россию
20 января 2025, 17:19

Певица Тамара Гвердцители (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Певица Тамара Гвердцители почти исчезла с российской сцены после начала специальной военной операции. 18 январе артистке исполнилось 63 года, однако день рождения она праздновала за рубежом. Последние два года о её жизни и карьере в России мало что известно. ​Куда исчезла певица ​расскажет «Радио 1».

Семейная трагедия


Больше двух лет назад Тамара Гвердцители приняла решение покинуть Россию. О судьбе певицы долгое время ничего не было известно, и её исчезновение оставалось загадкой. Однако певец и близкий друг артистки Сосо Павлиашвили раскрыл информацию о том, почему она пропала, тем самым приоткрыв завесу тайны.

В разговоре с журналистами Павлиашвили сообщил, что причиной исчезновения Тамары Гвердцители стало личное горе: за несколько недель до её отъезда у неё умерла мама, которая долгое время боролась с тяжёлым заболеванием.

«Мама для Тамары — это целый мир. Эту рану никто никогда не залечит, никогда», — сказал певец.

Первое время все считали, что именно из-за этой трагедии Гвердцители перестала появляться на публике. Однако вскоре она вернулась на сцену, но России в её гастрольном графике больше не было. К тому же, как уверял продюсер Сергей Пудовкин, работавший с артисткой, возвращение Гвердцители на сцену было временным.

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После заявлений продюсера певицу заметили на гастролях в Европе. Она выступала в Германии, Латвии и Польше. При этом, Гвердцители утверждала, что концерты в России она не отменяла, а переносила.

«Я уважаю Россию, в которой живу 30 лет, люблю её, она является частью моей жизни. Но чувство родины является самым высоким», — объяснила артистка.

При этом поклонники и критики отметили, что от траура, о котором ещё недавно говорил Пудовкин, не осталось и следа. Продюсер утверждал, что Гвердцители тяжело переживает утрату, и он не знает, как ей помочь.

«У нее катастрофическая, ужасная ситуация. Тамара Михайловна не может жить без мамы. Ей очень плохо, а чем помочь, я не знаю. Она плачет, не переставая. Происходит очень страшное. Она находится в Грузии», — рассказал он в беседе с «МК».

Певица Тамара Гвердцители (фото: РИА Новости / Владимир Вяткин)


Вернулась в Россию


После долгого отсутствия в России, Тамара Гвердцители неожиданно вернулась в Москву весной 2024 года. Певицу заметили на праздновании дня рождения стилиста Джорджа Ровалса, бывшего друга Аллы Пугачевой. Ровалс работал со многими российскими звёздами, в том числе и с Гвердцители.

«Тамрико очень красивая сейчас: стала ещё лучше, чем была. Причем у неё натуральная красота. Я ей полностью изменил имидж. Раньше всё время с ней ругался. "Тебе не идет прилизанная прическа, тебе нужен объем, пышность". В этот раз она меня послушалась. Когда она взглянула в зеркало после преображения, порадовалась: "Как двадцать лет ушло!"» — рассказал Ровалс.

Артистка поздравила именинника, но вскоре покинула праздник, отказавшись давать комментарии и отвечать на вопросы журналистов.

Многие пользователи сети предполагают, что возвращение певицы связано с финансовыми проблемами, поскольку её европейские туры не были такими успешными, как концерты в России.

Где сейчас живёт Тамара Гвердцители


После возвращения в Россию Тамара Гвердцители так и не смогла полностью возобновить свои гастроли. После пребывания в США она поставила мюзикл «Сансет-бульвар» в Армении.

Певица живёт сразу в нескольких городах: в Тбилиси у неё два особняка на берегу озера, в Ереване она бывает по работе, в Нью-Йорке снимает квартиру в Бруклине, а в Лондоне живёт и ведёт бизнес её сын.

Кроме того, у Гвердцители осталась недвижимость в Москве — две квартиры в престижных районах и дача под Зеленоградом.

«Сейчас в нашем шоу-бизнесе непонятно, кто поёт, как поёт. Тамаре это не нравится тоже. Она никуда не уходила. У неё просто был момент траура. Тамара никогда ничего плохого не говорит о России. Лайма Вайкуле уверяет, что кормила весь СССР. А Тамара прекрасно знает, что благодаря России она состоялась и стала знаменитой. Россия – это её пространство. Тамара очень благодарна», — подчеркнул Джордж в «МК».

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Пьёт с мамой кофе и учит её английским словам: Лолита показала семейные посиделки с «особенной» дочерью
Лолита показала семейные посиделки с 26-летней дочерью
20 января 2025, 16:56

Лолита Милявская (фото: соцсети)

Лолита показала, как проводит время с дочерью, которой диагностировали особенности в развитии. Девочка родилась в браке с Александром Цекало, но он не является биологическим отцом ребёнка.
Певица довольно редко делится с поклонниками фотографиями и видео со своей дочерью, которая живёт с бабушкой. Но на этот раз Лолита представила в своих соцсетях небольшое видео, на котором показала, как проходят их семейные посиделки.

Мама и 26-летняя дочь сидят на столиком и пьют кофе. Милявская рассказала, что дочь делится с ней успехами в изучении английского языка. Многие слова, призналась певица, она слышала впервые. Например, открытием стало то, что «спайдермен» – это «человек-паук».

В комментариях Лолите написали много приятных слов, ответив, какой взрослой стала её дочь. Не прошли поклонники и мимо наряда девушки – на Еве объёмная чёрно-белая шуба, которую специально для неё сшили из рыси.

Подписчики не забыли и про диагноз – у наследницы звезды синдром Аспергера. «Лола, молодец! Столько труда вложила в девочку. Ну, не будем скромничать – это очень дорого. Всё это лечение, врачи разных направлений», – пишет одна из поклонниц.

Ева родилась в браке Лолиты с телеведущим и продюсером Александром Цекало. Незадолго до рождения ребёнка они официально расписались, однако позже Милявская призналась, что сначала изменять начал муж, а затем и она, поэтому отцом девушки Цекало не является.

Несмотря на диагноз, Еве удалось получить высшее образование. Она отучилась в Варшавском университете на факультете филологии. Девушка практически в совершенстве знает английский язык и изучает еще несколько других языков.

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«Боль на всю жизнь»: громкий скандал Маши Распутиной с Пугачевой и Киркоровым, измены мужа и проблемы с психикой дочери
20 января 2025, 16:18

Маша Распутина (Фото: кадр из шоу «Секрет на миллион»)

Маша Распутина — певица, привыкшая удивлять публику яркими нарядами, смелыми песнями и громкими скандалами.
Артистка, которая поёт в жанрах рок, шансон и поп-музыка, завоевала сердца слушателей и остаётся их любимицей, несмотря ни на что. О пути Марии Распутиной к славе и личной жизни певицы читайте в материале «Радио 1».

Детство певицы


Алла Николаевна Агеева, более известная под псевдонимом Маша Распутина, появилась на свет 13 мая 1964 года в посёлке Инской Беловского района Кемеровской области. Отец её, Николай Агеев, посвятил свою жизнь Беловской районной электростанции. Мать, Лидия Георгиевна, родилась в Одессе. В Сибирь она прибыла в составе геологической экспедиции. Там она встретила своего будущего мужа, который покорил её сердце.

Алла была прилежной ученицей и пользовалась авторитетом среди сверстников. В те годы Агеева не стремилась к известности, а хотела стать педагогом или врачом. Но постепенно девушка поняла, что тянет к сцене. В 1982 году она успешно окончила школу и решила продолжить обучение в Москве, выбрав для этого Высшее театральное училище имени Б. В. Щукина. Затея не удалась, вступительные экзамены были провалены, и артистка, для того чтобы остаться в Москве, была вынуждена устроиться работать на трикотажную фабрику.

Будущая знаменитость не оставила свою мечту, продолжая работать, она также ходила на прослушивания и отборы. В то время одно из московских ДК искало солистку для вокально-инструментального ансамбля. В процессе прослушивания Алла начала исполнять песню, но ей не дали закончить куплет — сразу же приняли в группу. В 1988 году молодая артистка завершила обучение на дирижёрско-хоровом отделении Тверского музыкального училища.


Маша Распутина (Фото: кадр из шоу «Звезды сошлись»)

Большая известность


Во время работы в ВИА певица познакомилась с продюсером Владимиром Ермаковым. Он вплотную занялся созданием образа и продвижением успешной артистки из Сибири: придумал ей сценический псевдоним — Маша Распутина, в честь таинственного и загадочного Григория Распутина, а также обучал начинающую певицу навыкам сценического поведения.

В 1988 году юная исполнительница добилась своего первого успеха с песней «Играй, музыкант!», которая впервые прозвучала на всю страну в эфире программы «Утренняя почта». Через год Леонид Дербенёв обратил внимание на певицу и предложил ей сотрудничество. В результате этого творческого сотрудничества были созданы такие композиции, как «Гималаи» («Отпустите меня в Гималаи»), «Городская сумасшедшая», «Живи, страна!», «Хулиганчики» («Ой, мама, ой!») и «Я родилась в Сибири»и признанная слава настигла Распутину.

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Личная жизнь


С 1980-х гг. юная артистка находилась в романтических отношениях со своим продюсером Владимиром Ермаковым. Однако долгое время они не оформляли свои отношения официально. Владимир был связан узами брака с другой женщиной. В 1985 г. у пары родилась дочь Лидия, а через несколько лет пара официально стала мужем и женой. Их союз длился 17 лет, но в конце девяностых годов они разошлись из-за того, что Ермаков нарушил клятву верности.

После развода дочка Маши Распутиной осталась с отцом. Проблемы в разрушенной семье усугубились душевным состоянием Лидии. Поначалу родители не обращали на это внимания, полагая, что ребёнок просто играет. Однако результаты обследования выявили серьёзные психические расстройства. Впоследствии Ермаков поместил дочь в специализированное учреждение для душевнобольных на 10 лет.

После развода с Владимиром Ермаковым, певица недолго оставалась одна: уже в 1999 году она стала гражданской женой продюсера и бизнесмена Виктора Захарова. Их свадьба прошла в 1999 году. В 2000 году, после рождения дочери Марии Захаровой, артистка решила оставить сцену и посвятить себя семье и воспитанию ребёнка.

Маша Распутина (Фото: кадр из шоу «Секрет на миллион»)

Дочери певицы


Марии Захаровой, младшая дочь певицы выросла невероятной красавицей и настоящей гордостью своих родителей. В настоящее время ей 24 года и она решила свою жизнь связать с журналистикой. Девушка учится в МГИМО на специалиста по связям с общественностью.

Старшая дочка Лидия Ермакова страдает психиатрическим недугом, сейчас ей 39 лет, у нее есть инвалидность. Диагноз семьей публично не называется, но Распутина на передаче «Секрет на миллион» перечисляла симптомы.

«Лида — это моя боль. Постоянная, как говорится, зубная боль. И я должна с нею жить. У нее могут быть какие-то голоса, галлюцинации. Когда я ее забираю к себе, она в клинике находится 10-15 дней, сначала она ничего. А потом начинает съезжать. В этом состоянии ее нужно опять везти в больницу, чтобы выровнять эмоциональный фон», — делилась Распутина с Лерой Кудрявцевой.

По словам Распутиной, её дочь унаследовала душевное расстройство от своего отца: его племянница в возрасте 40 лет демонстрировала уровень развития, характерный для 10-летнего ребёнка.

Громкие скандалы с участием Распутиной


Имя Маши Распутиной связано с множеством громких скандалов. В 90-х она вызвала гнев Аллы Пугачевой, отказавшись участвовать в ее «Рождественских встречах». Распутина заявила, что не собирается «водить хороводы» вокруг Примадонны и назвала мероприятие «балаганом». Спустя много лет звезды смогли помириться.

Еще один инцидент произошел на юбилее композитора Ильи Резника, когда ей стали задавать прямые вопросы о старшей дочери и ее психическом здоровье. Эмоциональная артистка не сдержалась и ответила нецензурной бранью, за что подверглась критике. Также много слухов ходило о ее конфликтах с другими звездами российского шоу-бизнеса, такими как София Ротару и Игорь Крутой.

Одним из самых резонирующих инцидентов стала ссора между Машей Распутиной и Филиппом Киркоровым.

«Мы выясняли, кто из нас звезда большего калибра. Это были детские разборки, сейчас мы повзрослели», — делилась она позже.

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Иск о «любви одной женщины к деньгам бывшего мужа»: певица Алсу снова подала в суд на экс-супруга Яна Абрамова
Адвокат Добровинский: певица Алсу снова подала в суд на бывшего мужа Абрамова
20 января 2025, 16:18

Фото: соцсети

Певица Алсу подготовила новый иск к своему бывшему супругу Яну Абрамову, рассказал его адвокат Александр Добровинский в своём Telegram-канале.
Он сообщил, что в кулуарах узнал о подготовке очередного иска в адрес его доверителя. Адвокат не стал раскрывать его содержание, однако отметил, что он касается «Любви одной женщины в деньгам бывшего мужа».

Также Добровинский в беседе с изданием StarHit.ru рассказал о желании женить Абрамова на хорошей девушке, чтобы у них родилось много детей. Однако его подопечный заявил, что хочет жить один.

В августе прошлого года Алсу и Абрамов развелись после 18 лет брака. Причиной тогда называли многочисленные измены бизнесмена. 15 ноября состоялся суд о разделе имущества. После Добровинский заявил, что раздел совместно нажитого может затянуться на четыре года.

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Мать умерла от передозировки, отец гуляет: что будет с внуком Марии Шукшиной?
20 января 2025, 15:42

Актриса Мария Шукшина (Фото: соцсети)

В конце декабря 2024 года в квартире в Санкт-Петербурге было найдено тело Фрейи Зильбер (настоящее имя — Анастасия Волкова), бывшей возлюбленной старшего сына актрисы Марии Шукшиной Макара Касаткина. У пары есть общий сын — Марк.
Известно, что Макар никак не принимает участие в воспитании ребёнка.

О том, как живёт шестилетний мальчик, и также подробности жизни Зильбер, читайте в материале «Радио 1».


Что известно о Фрейи Зильбер?



Анастасия Волкова приехала из Барнаула в Москву на заработки. Как сообщает «Пятый канал», Марк — её второй ребёнок, впервые она стала мамой в 14 лет. Маленькую дочь Фрейя оставила на попечение своей матери.

В столице девушка стала секс-работницей, не гнушалась спиртным и наркотиками.

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После знакомства с Макаром она стала жить вместе с ним в квартире на Таганке. Пара всё время ссорилась, Зильбер даже несколько раз обращалась в полицию и обвиняла сына Шукшина в домашнем насилии.

В конце концов Макар выставил девушку из своей квартиры, а та уже была беременна.


Реалити-шоу



В 2017 году Фрейя пришла на телепередачу, где рассказала свою историю. При этом девушка сама обратилась в программу, чтобы ей оказали помощь.

Она сообщила, что новость о беременности расстроила Макара. Он заявил, что ребёнок не от него и требовал сделать аборт. Позже Мария Шукшина вступится за сына и тоже не будет принимать этого ребёнка.

Также утверждалось, что Макар Касаткин не только злоупотребляет запрещёнными веществами, но ещё торгует ими. Причём именно он подсадил на наркотики саму Зильбер.
«Я употребляла, у меня появилась тяга к веществам, потом поняла, что дело идёт не туда, и, чтобы не сорваться, я попросила о помощи...», — говорила девушка в эфире.
Конечно, после выхода шоу полиция устроила обыск в квартире парня, однако не нашла никаких запрещённых веществ.

Мария Шукшина с дочерью Анной и сыном Макаром (Фото: соцсети)

Уголовное дело против Макара возбуждать не стали, но репутация его семьи была испорчена. Он потом ещё долгое время не комментировал происходящее.

К слову, был проведен также ДНК-тест, который подтвердил, что Макар является биологическим отцом ребёнка Фрейи. Известно, что после рождения сына девушка отдала его на попечение отцу, после чего легла в клинику для наркозависимых. После окончания курса лечения она не стала забирать ребёнка.


Реакция семьи Шукшиных на произошедшее



Когда Мария Шукшина узнала результаты теста, она сразу сообщила об этом в соцсетях. Она написала, что Марк — её внук, и Макар будет платить алименты.

Интересно, что с Марком Шукшина и Макар смогли познакомиться только спустя время. Актриса утверждала, что у Фрейи был контракт, согласно которому встреча сына с отцом и другими родственниками по линии отца могла произойти только перед телекамерами. Увиделись они лишь тогда, когда истёк срок этого договора.

В 2019 году Макар женился на косметологе Илоне Александрове. Девушка приняла Марка, стала для него настоящей мамой.

Мария Шукшина с дочерью Анной (Фото: соцсети)

Однако, семейная жизнь не сложилась, супруги развелись. После их расставания мальчик живёт в доме Шукшиных, его воспитанием занимаются няни.

Что касается мнения других родственников по поводу Фрейи, то дочь Шукшиной Анна заявляла, что Зильбер в любой момент может вернуться к наркотикам.
«Фрейя — совсем больной человек. У Марка сейчас такой детский ранимый возраст. Ему два года будет в мае. И такая мать разрушит его психику и здоровье погубит, если будет находиться рядом», — сказала она.
Зильбер умерла от передозировки. Известно, что в петербургской квартире ещё был найден труп 32-летнего мужчины. Там же находилась девушка, живая. Её доставили в больницу с отравлением в тяжёлом состоянии.

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Торговля наркотиками, космические гонорары, измены и СВО: новые шокирующие факты об Ирине Аллегровой
20 января 2025, 15:04

Ирина Алегрова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

20 января — особенный день для поклонников и ценителей музыки: сегодня отмечает свой день рождения Ирина Аллегрова, народная артистка России, чье имя стало символом эстрадного искусства. На протяжении десятилетий она не только завоевывала сердца зрителей, но и удерживала планку одной из самых востребованных и дорогих артисток страны.
Вокруг Ирины Аллегровой не утихают скандалы и интриги: от космических гонораров до конфликтов с фотографами. Подробнее о том, как она живет, читайте в материале «Радио 1».

Конфликты с журналистами

В конце августа Ирина Аллегрова вновь оказалась в центре внимания, выступив на конкурсе «Новая волна» в Сочи — своем первом крупном мероприятии с начала специальной военной операции. Певица, известная своей редкой явкой на светские события, не смогла отказать композитору Игорю Крутому и исполнила две лирические композиции.

Однако атмосфера вечера была далеко не безоблачной. Аллегрова не раз вступала в конфликты с журналистами. Сначала она выразила недовольство по поводу множества фотокамер, направленных на нее, и яркого света, ослепляющего глаза. В ответ на это ее помощник, явно находясь под давлением ситуации, ударил по объективу камеры одного из репортеров, настоятельно требуя прекратить съемку.

После своего выступления певица столкнулась с еще одной трудностью: отказалась спускаться по железным ступенькам со сцены. Когда ей объяснили, что другого выхода нет, Аллегрова все же согласилась и направилась к машине.

«Как же я вас всех...» — приводит StarHit возмущенную реплику артистки.

Фото: iStock/Serjio74

Космические гонорары

Ирина Аллегрова является обладательницей самого высокого гонорара за выступления на корпоративных мероприятиях среди российских артистов. По информации Telegram-канала SHOT, звезда проявляет исключительную разборчивость в выборе публики и условий своих выступлений.

Аллегрова крайне редко соглашается на корпоративы, предпочитая выступать только в закрытых заведениях, где заранее составляется список гостей. Важным условием для нее является запрет на съемку и фотографирование во время исполнения таких знаковых песен, как «Младший лейтенант» и «Фотографии 9/12».

Средняя стоимость выступления Ирины Аллегровой на корпоративе составляет 16,5 миллиона рублей. Эта сумма в два раза превышает гонорар Стаса Михайлова, в четыре раза — Jah Khalib, и в десять раз — Льва Лещенко. Музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко, комментируя ситуацию для NEWS.ru, отметил, что высокая цена выступлений Аллегровой может быть связана с их редкостью. Он подчеркнул, что хотя сумма и кажется завышенной по сравнению с другими исполнителями, появление Аллегровой на мероприятии становится настоящим событием.

«Гонорар Аллегровой действительно высок по сравнению с другими российскими артистами. Она воспринимает себя как представителя мирового уровня и, судя по всему, сравнивает свои условия с топовыми исполнителями за границей. Для них это не такая уж большая сумма. Ее редкие выступления — это не просто сюрприз, а настоящий подарок для поклонников», — заключил Рудченко.

Фото: iStock/Vershinin

Специальная военная операция

В программе «Соловьев Live» главный редактор RT Маргарита Симоньян и телеведущий Владимир Соловьев поделились подробностями своих телефонных разговоров с певицей. Аллегрова открыто высказала свою позицию, не поддерживая уехавших из России коллег.

Однако это лишь часть истории. Соловьев также отметил, что артистка активно поддерживает российских солдат, находящихся в зоне специальной военной операции. По его словам, она приобрела амуницию, квадрокоптеры и тепловизоры для военнослужащих, а также посетила раненых в военном госпитале.

Декабрь 2022 года ознаменовался для Аллегровой выступлением на концерте «Песня года», где она исполнила трогательную композицию «Возвращайтесь домой, мальчики». Эта песня стала символом поддержки для участников СВО и их семей, вызывая сильные эмоции у зрителей.

Фото: iStock/Cunaplus_M.Faba

Наложены санкции

Тем не менее, такой активный патриотизм не остался незамеченным за пределами России. В феврале 2023 года на Ирину Аллегрову были наложены санкции Канады за «распространение дезинформации и пропаганды».

Сценическое имя

Сценическое имя Ирины Аллегровой по-прежнему окутано тайной, что добавляет интриги к её образу. Существует мнение, что её настоящее имя — Инесса, а фамилия — Климчук. Однако именно происхождение псевдонима «Ирина Аллегрова» вызывает наибольший интерес.

Первая версия гласит, что Инесса выбрала имя «Ирина» в честь своей соседки по общежитию, когда пыталась поступить в московское эстрадно-цирковое училище. Фамилию же она придумала наугад, указав пальцем на одну из страниц «Музыкального словаря» и попав на слово «аллегро», что в музыке означает «живо» или «весело».

Существует и более правдоподобная версия, согласно которой фамилия «Аллегрова» произошла от прозвища, а затем и сценического псевдонима её отца — композитора и артиста цирка и оперетты. Таким образом, уже после рождения девочка была записана как «Аллегрова».

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Торговля наркотиками

Нельзя не упомянуть о последних серьезных отношениях Ирины Аллегровой, которые завершились весьма трагично. В середине 90-х её избранником стал обаятельный танцор из её коллектива — Игорь Капуста. Пара какое-то время жила в загородном доме Аллегровой, и даже решилась на венчание. Инициатором этого шага стал сам Капуста, который стремился освятить их союз в церкви. Однако, несмотря на духовную связь, штамп в паспорте Ирина так и не получила.

Их совместная жизнь длилась около пяти лет, но однажды всё изменилось. Вернувшись домой, Ирина столкнулась с неприятной неожиданностью: Капуста оказался не один. Это открытие стало для неё шоком и привело к немедленному расставанию. Позднее судьба Игоря сложилась трагически — его обвинили в торговле наркотиками, он был отправлен в колонию строгого режима.

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