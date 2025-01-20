«В 2025 году я рожаю»: кем оказался таинственный возлюбленный Ольги Бузовой и закончится ли новый роман свадьбой

Ольга Бузова (Фото: соцсети)
Российская певица и телеведущая Ольга Бузова часто оказывается в центре самых горячих обсуждений. В настоящее время артистка подогревает интерес поклонников к личности своего нового избранника. В социальных сетях таинственного незнакомца уже прозвали «львом».
О том, что известно про нового бойфренда Бузовой и какими планами на 2025 год делилась певица с журналистами, читайте в материале «Радио 1».
20 января Ольге Бузовой исполнилось 39 лет. В конце 2024 года певица поделилась с журналистами планами на 2025 год. По словам 38-летней певицы, в планах на следующий год у неё есть желание стать матерью. Об этом она сообщила на мероприятии, посвящённом восьмилетию её творческой деятельности.
Ольга Бузова со своим избранником (Фото: соцсети)
Новогодние каникулы звезда провела на Красной Поляне в Сочи. На фото с отдыха Бузова снова похвасталась отношениями с таинственным незнакомцем. Ольга выложила в сеть видео свидания с неким мужчиной. Артистка появилась на ужине в эффектном наряде: облегающем чёрном платье с цветочным принтом, дополненном туфлями на высоком каблуке. Губы она подчеркнула красной помадой.
На видеозаписи запечатлён момент, когда мужчина преподносит Бузовой роскошный букет, а она в ответ слегка обнимает его за плечи. Лицо избранника Бузова снова не показала публике. «Ну мой», — подписала певица ролик, добавив смайлик льва.
Стоит отметить, что человек на видео совсем не похож на Олега Майами, роман с которым певице приписывают в течение нескольких месяцев. Часть фанатов рассмотрела в избраннике Бузовой юриста Романа Литарова. Пару мог познакомить общий друг Павел Бунин.
Ольга Бузова (Фото: соцсети)
В материале, опубликованном на портале 360.ru, сообщается, что фанаты увидели Ольгу Бузову в одном из свадебных салонов Москвы, где она примеряла платья. Стилист Никита Карстен рассказал, что они с Бузовой уже рассмотрели три варианта наряда. Однако о свадебных клятвах и кольцах утверждать преждевременно, Ольга выдерживает интригу. А публика с нетерпением ожидает развития событий.
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Планы на 2025 год
20 января Ольге Бузовой исполнилось 39 лет. В конце 2024 года певица поделилась с журналистами планами на 2025 год. По словам 38-летней певицы, в планах на следующий год у неё есть желание стать матерью. Об этом она сообщила на мероприятии, посвящённом восьмилетию её творческой деятельности.
«В 2025 году я рожаю. Затем возьму год на такую творческую паузу. Побуду хорошей мамой, всё-таки нужно. Ну, а потом — в 2026-м, получается — будет большой сольный концерт», — цитирует слова Бузовой издание «Известия».
Таинственный лев
Ольга Бузова со своим избранником (Фото: соцсети)
Новогодние каникулы звезда провела на Красной Поляне в Сочи. На фото с отдыха Бузова снова похвасталась отношениями с таинственным незнакомцем. Ольга выложила в сеть видео свидания с неким мужчиной. Артистка появилась на ужине в эффектном наряде: облегающем чёрном платье с цветочным принтом, дополненном туфлями на высоком каблуке. Губы она подчеркнула красной помадой.
На видеозаписи запечатлён момент, когда мужчина преподносит Бузовой роскошный букет, а она в ответ слегка обнимает его за плечи. Лицо избранника Бузова снова не показала публике. «Ну мой», — подписала певица ролик, добавив смайлик льва.
Стоит отметить, что человек на видео совсем не похож на Олега Майами, роман с которым певице приписывают в течение нескольких месяцев. Часть фанатов рассмотрела в избраннике Бузовой юриста Романа Литарова. Пару мог познакомить общий друг Павел Бунин.
Новый роман может закончиться свадьбой
Ольга Бузова (Фото: соцсети)
В материале, опубликованном на портале 360.ru, сообщается, что фанаты увидели Ольгу Бузову в одном из свадебных салонов Москвы, где она примеряла платья. Стилист Никита Карстен рассказал, что они с Бузовой уже рассмотрели три варианта наряда. Однако о свадебных клятвах и кольцах утверждать преждевременно, Ольга выдерживает интригу. А публика с нетерпением ожидает развития событий.
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Елена Генералова