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«Теперь эта малышка моя»: Ольга Бузова сделала себе несколько дорогих новогодних подарков

Ольга Бузова (Фото: соцсети)

Ольга Бузова (Фото: соцсети)

Певица Ольга Бузова сделала себе дорогой подарок на Новый год, сообщила она в своем личном блоге.
Звезда осознала, что не подарила себе ничего на праздник и оперативно исправила ситуацию.

Ольга Бузова (Фото: соцсети)



Сначала она выбрала коричневую брендовую сумочку.

«Теперь эта малышка моя», — рассказала о покупке Ольга Бузова.

Спонтанный шопинг телеведущей на этом не закончился. Она купила еще одну сумочку — со стразами. В дополнение к ней Ольга Бузова купила дизайнерские каблуки.

«Ну и к новой сумочке туфельки, конечно», — поделилась звезда.

Ольга Бузова (Фото: соцсети)

Недавно Бузова исполнила еще одну свою мечту. Артистка призналась, что плакала от счастья три раза на концерте любимой группы Coldplay.

«Музыка — это то, что нас всех объединяет и вдохновляет. Я вышла такая заряженная», — отметила телеведущая.

Ольга Бузова поделилась, что после посещения концерта не могла уснуть и призвала поклонников исполнять свои мечты.

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