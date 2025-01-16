«Теперь эта малышка моя»: Ольга Бузова сделала себе несколько дорогих новогодних подарков

Ольга Бузова (Фото: соцсети)
Певица Ольга Бузова сделала себе дорогой подарок на Новый год, сообщила она в своем личном блоге.
Звезда осознала, что не подарила себе ничего на праздник и оперативно исправила ситуацию.
Ольга Бузова (Фото: соцсети)
Сначала она выбрала коричневую брендовую сумочку.
Спонтанный шопинг телеведущей на этом не закончился. Она купила еще одну сумочку — со стразами. В дополнение к ней Ольга Бузова купила дизайнерские каблуки.
Ольга Бузова (Фото: соцсети)
Недавно Бузова исполнила еще одну свою мечту. Артистка призналась, что плакала от счастья три раза на концерте любимой группы Coldplay.
Ольга Бузова поделилась, что после посещения концерта не могла уснуть и призвала поклонников исполнять свои мечты.
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Ольга Бузова (Фото: соцсети)
Сначала она выбрала коричневую брендовую сумочку.
«Теперь эта малышка моя», — рассказала о покупке Ольга Бузова.
Спонтанный шопинг телеведущей на этом не закончился. Она купила еще одну сумочку — со стразами. В дополнение к ней Ольга Бузова купила дизайнерские каблуки.
«Ну и к новой сумочке туфельки, конечно», — поделилась звезда.
Ольга Бузова (Фото: соцсети)
Недавно Бузова исполнила еще одну свою мечту. Артистка призналась, что плакала от счастья три раза на концерте любимой группы Coldplay.
«Музыка — это то, что нас всех объединяет и вдохновляет. Я вышла такая заряженная», — отметила телеведущая.
Ольга Бузова поделилась, что после посещения концерта не могла уснуть и призвала поклонников исполнять свои мечты.
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Ольга Енгалычева