«Ничего страшнее в моей жизни не было»: Маргарита Симоньян назвала состояние Тиграна Кеосаяна самой великой трагедией

Маргарита Симоньян (Фото: кадр из видео telegram @msimonyan)
Журналистка Маргарита Симоньян сравнила волнение о любимом муже с самыми тяжелыми моментами своей жизни, назвав его состояние величайшей трагедией. Тигран Кеосаян, как известно, уже больше двух месяцев лежит в коме после сердечного приступа.
Рассуждая о политике в эфире «Воскресного вечера с Владимиром Соловьевым» на «России-1», Симоньян невольно затронула личное. Маргарита сказала, что пережила немало горя, но ничего не сравнится с текущей ситуацией.
Напомним, что о трагедии в семье Симоньян стало известно в начале января. Маргарита лично сообщила: Тигран пережил клиническую смерть и теперь в коме.
Симоньян читает сообщения от подписчиков, которые поддерживают ее, и благодарит людей за добрые слова. Ранее она попросила тех, кто любит ее мужа, молиться за его выздоровление.
Одна женщина написала, как видела Тиграна в Сочи, но постеснялась подойти. Теперь она жалеет, а Маргарите желает сил и выздоровления мужу. Симоньян же ответила, что Тигран был бы рад знакомству.
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*Радио Свободная Европа/Радио Свобода (РСЕ/РС) — признано в РФ СМИ-иноагентом и внесено в реестр нежелательных организаций
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«Именно «Радио Свобода»* распространило фейк, ударив меня, конечно, по больному. Фейк был о том, что из-за меня погибли дети в Беслане...», — начала вспоминать Маргарита, говоря о решении Трампа «прикрыть» каналы сильной пропаганды.Она указала, что другие СМИ-иноагенты быстро подхватили эту «мысль» и начали настаивать на своей риторике, терроризируя Симоньян несколько лет.
Маргарита Симоньян (Фото: кадр из видео telegram @msimonyan)
«Это просто представить себе было невозможно. (...) Как говорят, ложь надо придумывать столь дикую, что люди от изумления не могут в нее не поверить», — пораженно возмутилась она.Маргарита указала, что лишь ситуация ее мужа может сравниться по ужасу и боли с трагическими обстоятельствами в Беслане.
«Трагедий страшнее Беслана и того, что сейчас происходит с Тиграном, в моей жизни не было», — невольно призналась она, чуть замедлив речь от эмоций.
Напомним, что о трагедии в семье Симоньян стало известно в начале января. Маргарита лично сообщила: Тигран пережил клиническую смерть и теперь в коме.
«У него, как многие знают, давным-давно очень больное сердце», — объяснила тогда Маргарита.
Тигран Кеосаян и Маргарита Симоньян (Фото: кадр из видео telegram @msimonyan)
Симоньян читает сообщения от подписчиков, которые поддерживают ее, и благодарит людей за добрые слова. Ранее она попросила тех, кто любит ее мужа, молиться за его выздоровление.
Одна женщина написала, как видела Тиграна в Сочи, но постеснялась подойти. Теперь она жалеет, а Маргарите желает сил и выздоровления мужу. Симоньян же ответила, что Тигран был бы рад знакомству.
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*Радио Свободная Европа/Радио Свобода (РСЕ/РС) — признано в РФ СМИ-иноагентом и внесено в реестр нежелательных организаций
Мария Моисеева